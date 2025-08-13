MinCultura invita a celebrar 60 años de vida artística de Dilia Waikkarán 🗓

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a celebrar los 60 años de vida artística de la primera actriz del teatro y la televisión venezolana, Dilia Waikkarán este jueves 14 y viernes 15 de agosto, en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista, a las 3 de la tarde, con la presentación de su monólogo “Manuela Sáenz vine a contarlo todo” del dramaturgo e historiador Vinicio Romero y con la dirección de Henry Manganiello.

Prensa CNT

La actividad, que es entrada libre, está auspiciada por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida con el apoyo de Cultura Venezuela y la Compañía Nacional de Teatro, para brindar un entretenida pieza teatral con gran contenido histórico y con conciencia de genero en defensa de la vida y obra de Manuela Sáenz para elevar la autoestima de la mujer al presentar un testimonio de valentía femenina, convirtiéndose en una pieza idónea para celebrar los 60 años de trayectoria de Waikkarán en las tablas, bajo los reflectores y frente a las cámaras.

Estrenada en Caracas en 2005, esta obra que ya cumple 20 años en la escena local cuenta la historia de “La Libertadora del Libertador” antes, durante y después de Bolívar. Esta interpretación, profunda y conmovedora, se inspira en fragmentos de cartas y del diario de Manuela Sáenz, lo que permite valorar su importancia histórica y papel en la independencia de América.

Waikkarán, a través de su gran experiencia teatral, le regala a los espectadores una interpretación emocionante cargada de fuerza, elocuencia y vivacidad, ataviada con trajes históricos como el de Caballeresa del Sol de la Orden del Perú, otorgado por el General José de San Martín en 1821 a Manuela Sáenz por sus aportes a la causa independentista del continente y por combatir fieramente con las ideas a los españoles.

60 años bajo los reflectores

Dilia Waikkarán es una talentosa actriz venezolana oriunda del estado Sucre, conocida por su trabajo en el teatro, cine y la televisión. A sus 88 años sigue activa en el medio artístico, inspirando a las nuevas generaciones.

Desde joven, Dilia mostró un gran interés por las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar actuación y a desarrollar sus habilidades en diversos escenarios. A lo largo de su carrera, ha participado en innumerables telenovelas y producciones teatrales que han destacado su versatilidad como actriz. Además, ha sido parte de elencos en reconocidas producciones venezolanas, ganándose el cariño del público por su carisma y talento.

La actriz también ha estado involucrada en proyectos que promueven la cultura y el arte en Venezuela. Su pasión por el teatro y su dedicación al oficio la han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento.

Waikkarán sigue siendo un referente para muchos jóvenes actores y actrices en Venezuela. Con “Manuela Sáenz: Vine a decirlo todo”, la actriz espera celebrar con todos sus amigos, colegas y amantes de la cultura sus 60 años de labor ininterrumpida sobre los escenarios.

La cita es en Caracas, en la Casa del Artista en Quebrada Honda el jueves 14 y viernes 15 de agosto a las 3 de la tarde y con entrada libre.