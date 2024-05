Ministerio para la Cultura rindió homenaje a las Madres en la GAN

Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos, disfrutaron de serenatas y obsequios en un festivo homenaje a su dedicación maternal. La actividad se llevó a cabo en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Roiner Ross)

Allí pudieron disfrutar en primera instancia de la música de Kiara, Karina, Marlene e Ilan Chester de las voces del grupo Tymm, con cuya energía desbordante acapararon la atención de los asistentes.

La espera no fue mucha para que se presentara en tarima el cantante Colina con su repertorio de temas entre los que se escucharon Corazón Moro, Sí tú te vas, Qué tanto se de ti, No vale la pena, Amándote y Don’t let me down.

Las más de 200 féminas estuvieron acompañadas por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y la viceministra de cultura, Karen Millán.

A propósito de rendir homenaje este día, el Ministro mencionó que “es el Día de las madres con retroactivo, lo que pasa es que se nos presentó el Festival Mundial Viva Venezuela, pero lo importante es que hoy estamos aquí festejando”.

En la actividad también se presentó el imitador conocido como hijo del recordado cantante Juan Gabriel, Marcelo Andrade, quien recibió muestras de cariño por parte del público asistente. Con su talento y personalidad sonaron temas como Amor Eterno, Te sigo amando, Siempre en mi mente, Hasta que te conocí, Me Enamoré, y No me vuelvo a enamorar.

“Esto lo hago con respeto y el corazón al señor artista. Único artista que ha sido considerado con afecto y con sentimiento”, dijo Marcelo.

Gerardo Valentín, cantante oriundo del estado Guárico, le puso el toque caribeño al momento con temas como Aguanilé, Amor y control, Viva Venezuela, Manantial de corazón y el conocido merengue Cama y Mesa.

Sin esperar mucho llegó el momento de la premiación, donde las participantes tuvieron que utilizar su lógica e ingenio para poder llevarse uno de los premios.