EN FOTOS: Celebran Día de la Muñequera y premian a ganadores del II Festival Nacional de Pesebres

Como parte de la celebración del Día Nacional de la Muñequera, este viernes 2 de febrero, se desarrolló en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, la premiación del II Festival de Pesebres, realizado entre el 12 de diciembre de 2023 y el 6 de enero del presente año bajo la organización de Misión Cultura.

Texto: Prensa MPPC/ Franquis Toledo

Con la participación de muñequeras y más de 60 artesanos de todo el país, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, se unió a la fiesta de la creatividad y de lo afirmativo venezolano de las muñequeras y muñequeros del país.

“Gracias por lo que hacen con sus manos y con sus corazones todos los días, a las muñequeras y también a los muñequeros. Ustedes son parte de un ejército de artesanos con los que cuenta Venezuela, porque cuando hablamos de lo afirmativo venezolano ustedes ocupan un espacio especial allí, porque tienen la capacidad de abstraerse de tantas cosas para concentrarse en la creación y recreación de figuras fantásticas, de sueños, imaginación, de historias que realmente podríamos decir que encarnan un espíritu nacional”, expresó Villegas.

En tal sentido, la Fiesta de las Muñecas Bordadas con el mismo hilo, en homenaje a Zobeyda Jiménez, sirvió de escenario para la entrega de la distinción del II concurso de pesebres, donde la Viceministra de las Artes de la Imagen y Espacio, Mary Pemjean, hizo entrega de la premiación a los ganadores del concurso, y les agradeció en nombre del Ministro Ernesto Villegas, su creatividad en la elaboración y preservación de las tradiciones venezolanas propias de la época navideña.

“Esta corneta es un reconocimiento y un incentivo para el fomento de la cultura, pero el mayor premio es que todos hayan podido acompañamos en este camino que llevamos por cultivar nuestras tradiciones, y que nuestra gente siga enamorada de nuestros pesebres, nuestras tradiciones navideñas, nuestra gastronomía y todo lo que nos representa en esas fechas tan particulares para los venezolanos y venezolanas”, comentó Pemjean durante la entrega del reconocimiento que constó de una corneta de sonido para la promoción de las artes en sus diversos espacios.

El evento contó con la participación de un grupo de estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), junto al vicerrector de la institución, Luis Rodríguez, quienes se sumaron al acto, y diversas autoridades culturales.

Ganadores del concurso de pesebres

De acuerdo al veredicto del jurado calificador, los galardonados de esta segunda edición del certamen fueron:

En la categoría Mejor Pesebre con Materiales de Reciclaje, resultó ganador Carlos Marrón, del estado Miranda, por su originalidad, estética y buen uso creativo del material de reciclaje, que no consiste en tomar una materia prima que es usada para desecho, sino que destacó la importancia de transformarla.

Entretanto, en la Categoría Mejor Pesebre Comunitario, fue seleccionado el Museo Alfredo Almeida, en el estado Lara, por su nacimiento realizado en cerámica.

En la categoría Mejor Pesebre Estudiantil, el galardón se lo llevó la Universidad José María Baralt, del estado Trujillo, por las estratégias pedagógicas puestas de manifiesto en la elaboración del nacimiento con participación de todos los estudiantes.

Asimismo, en la categoría Mejor Pesebre Institucional, el premio lo obtuvo el Ministerio de Ecosocialismo en el estado Mérida, por haber elaborado el pesebre con motivo de enaltecer el trabajo voluntario y colectivo inspirado en un video promocional.

Por su parte, la Alcaldía Bolivariana del Municipio Tovar, en Mérida, fue la ganadora de la categoría Mejor Pesebre en Espacios Públicos, con un nacimiento realizado en un parque recuperado por los trabajadores para para el disfrute de espacios de paz.

Alba Blanco, del estado Trujillo, recibió la distinción en la categoría Mejor Pesebre Viviente, con participación de unos niños que resaltan la tradición asociada a su cosmogonía basados en un cuento indígena de la localidad.

En la categoría Mejor Pesebre Infantil, los ganadores fueron los integrantes de la Comuna Los vencedores de Carorita, del estado Lara, por la presentación de un nacimiento compuesto por niños y niñas.

En la categoría Mejor Pesebre Adulto Mayor, la artesana Ana Campanelli, del estado Falcón por la elaboración creativa de un nacimiento en una tapara tradicional con proyección de luz.

De igual manera, el jurado calificador decidió por unanimidad otorgar una mención especial al colectivo de muñequeras Petra Aguilera Griselda, del estado Falcón; en Táchira, al Pesebre “Mamá Rica”, con más de 60 años de elaboración y tradición familiar y comunitaria; en Caracas, al Pesebre de la Biblioteca Nacional, por resaltar la historia caraqueña; y finalmente, en Nueva Esparta, al cultor Ernesto Ramón Millán, quien tiene 78 años de edad y sus nietos lo acompañan en la elaboración de un gran pesebre.

El II Festival Nacional de Pesebres fue convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) bajo el lema “Venezuela un país con buena estrella”, para celebrar la creatividad y el espíritu festivo del pueblo venezolano en torno a la navidad.

Celebraron 90 años de Candelaria Rodríguez, portadora de saberes ancestrales del pueblo pemón

En medio de la celebración por el Día de las Muñequeras, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, también felicitó a Candelaria Rodríguez, portadora de saberes ancestrales y practicante de los cantos y ritos del pueblo pemón, en nuestro país, por arribar a sus 90 años de edad.

“Hoy está cumpliendo 90 años esta hermosa mujer, Candelaria Rodríguez. Que mejor manera que celebrarlo con las muñequeras y muñequeros en el Día Nacional de la Muñequera”, aseveró el ministro Villegas.

El titular de Cultura recordó que Candelaria Rodríguez recibió mención especial del Premio Nacional de Cultura de manos del presidente de la República, Nicolás Maduro en el año 2023.

“A ella y su hija Elena Gil nuestro abrazo cariñoso. ¡Felicitaciones, Candelaria!”, concluyó Villegas.

Por su parte, Rodríguez agradeció los gestos y muestras de amor del pueblo venezolano por su onomástico. “Esto me parece como un sueño, yo no me imaginaba algo así. Yo soy una indígena de cuna de la Gran Sabana”, festejó la destacada venezolana.