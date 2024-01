Maduro informó de 4 conspiraciones que fueron frustradas en 2023: Planeaban asesinarlo a él, a Padrino López y a Freddy Bernal

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes, durante la presentación de su Mensaje Anual, sobre el desmantelamiento de 4 conspiraciones golpistas durante el año 2023, que se habían mantenido en silencio hasta ahora. “Se hicieron todas las diligencias de inteligencia e investigación, y desmantelamos en mayo, en agosto, en noviembre y en diciembre un total de 4 conspiraciones con componentes extranjeros, planificadas desde Miami y desde Colombia”.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Señaló que él ya había informado el gobierno colombiano que la base de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) en Colombia, establecida en los gobierno de Juan Manuel Santos e Iván Duque, “sigue actuando de manera secreta e impune, conspirando contra Venezuela”.

También acusó a la DEA (agencia antidrogas estadounidense) de seguir actuando desde Colombia en conjunto con los grupos de narcotráfico, “conspirando contra Venezuela”. Indicó que esta conspiración une el eje Miami-Colombia y tiene su epicentro en la frontera de Venezuela y Colombia.

Maduro revela 4 conspiraciones golpistas frustradas en 2023: Iban a asesinarlo a él y a Padrino

Denunció que, en las 4 conspiraciones, se tenía el objetivo de asesinar al Presidente Nicolás Maduro; al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, a importantes líderes políticos y militares de Venezuela, y crear un caos y conmoción del país para cortar el proceso de paz. El objetivo de una de ellas era asaltar una unidad militar en San Cristóbal el 1 de enero de 2024 en la madrugada, con mercenarios traidores traídos de Miami, Perú y Colombia, junto a unos pocos oficiales captados durante 2020-2021.

“¡Todos están presos, convictos, confesos! ¡Todos declararon su traición, todos declararon su crimen!”, señaló Maduro. Indicó que está entregando pruebas, testimonios y grabaciones al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y que las mismas serán conocidas en su momento.

Uno de los complots buscaba asesinarlo a él y a Padrino López en mayo de 2023, en La Viñeta (hogar de la Vicepresidencia). El plan se descubrió una semana después de que Antonio Ledezma declarara desde Madrid que él tenía militares y que iban a actuar. El responsable de esa operación era un primer teniente, captado en la frontera por la DEA y la CIA, que formaba parte de una “célula durmiente” que había sido “reactivada” a comienzos de 2023. El plan era asesinar a Maduro en una reunión en La Viñeta.

Maduro advirtió: “Que Dios me proteja y me cuide; yo viviré por años y décadas. Pero si ustedes me hicieran algo algún día, ¡la pagarían tan caro que sus apellidos desaparecerían por 300 años de este país! ¡Nuestro pueblo sabría qué hacer! ¡Nuestra Fuerza Armada sabría qué hacer! ¡Los planes están hechos, se activarían de inmediato, y ustedes se arrepentirían por mil años! ¡No les alcanzarían los siglos para arrepentirse, criminales! Y la mano larga de la revolución los alcanzarían donde se metan… ¡sé lo que digo!”

Maduro señala que en mayo de 2023 también se estaban sentando con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo para el levantamiento de las sanciones. “Nos sentamos, parece que iba a haber avances y de pronto echaron todo para atrás. Nos paramos y nos fuimos, y yo le dije a Jorge Rodríguez: ‘están apostando a que algo pase en Venezuela'”.

En septiembre de 2023 estaban en conversaciones otra vez con Estados Unidos, pero nuevamente ellos se pararon de la mesa de pronto. “Y allí se descubrió una tercera conspiración de un comandante captado en Colombia en 2021, agente durmiente en el seno de la FANB”, que Maduro acababa de nombrar comandante de un batallón en Maracaibo.

“Le dieron la misma orden: ataque, pronunciamiento coordinado para hacerme algo a mí en un viaje que tenía pensado para inaugurar algunas obras en el Zulia”. Maduro señaló que, en ese momento, cuando él se movía por el interior del país, la ZODI se enteraba de todos sus movimientos. “Pero tengo una Guardia de Honor vergataria, que me cuida las 24 horas del día”.

También denunció que otra de las insurrecciones pretendía atacar un cuartel en San Cristóbal el 1 de enero de 2024 en la madrugada, y asesinar al gobernador de Táchira, Freddy Bernal. “Eran células durmientes”, dijo Maduro. “Un oficial hizo una carrera decente. Yo lo acababa de ascender, y lo habían nombrado comandante de esta unidad de San Cristóbal, que pretendían atacar el 1 de enero en la madrugada. Le pusimos los ganchos (lo arrestamos) y declaró. Dijo todos sus cómplices, cuánto habían pagado y cuándo reactivaron. Comenzaron a reactivar a todos sus cómplices”.

Indicó que todos estos movimientos son montados por la CIA y la DEA. Recordó que la DEA montó los movimientos conspirativos para asesinarlo el 4 de agosto de 2018, así como la Operación Gedeón en mayo de 2020. “La DEA maneja los hilos de los principales grupos narcotraficantes de Colombia, y busca allí financiamiento para la conspiración contra Venezuela”.

Señala Maduro que él no tiene elementos para acusar al presidente estadounidense Joe Biden del plan, pero señala que alguien en ese país dio esas órdenes para tratar de asesinarlo al mismo tiempo que se hacían negociaciones.