Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán recibirá donantes de sangre este sábado

Bajo el lema “Dona sangre, regala vida”, este sábado 6 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, se realizará una jornada especial de donación de sangre para las niñas, niños y jóvenes pacientes del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, ubicado en Montalbán, Caracas.



Texto: Nota de prensa

El periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, es el organizador de esta iniciativa desde hace varios años, acudiendo cada 06 de enero al hospital para donar sangre y entregar juguetes a los pacientes. Asimismo, hace un llamado a la población general para que se sumen a la convocatoria.

La jornada está abierta para aquellas personas que cumplan con las condiciones necesarias para donar sangre: Tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, no estar bajo tratamiento médico, no hacer uso de ningún tipo de drogas, no haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en los últimos 12 meses, no haber padecido Hepatitis C, Hepatitis B o pruebas positivas para VIH.