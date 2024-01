Fiscal solicitó once aprehensiones más por la trama conspirativa

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció este viernes más detalles sobre el denominado caso “Brazalete Blanco”, que forma parte de las cinco tramas de conspiración destinadas a derrocar al gobierno nacional y asesinar al gobernador Freddy Bernal.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Ministerio Público

Saab informó que otras 11 órdenes de aprehensión fueron solicitadas por el Ministerio Público , materializándose tres de ellas; contra Juan José Freites Cabrejo , Guillermo De Jesús López y Luis Camacaro Meza, quienes fueron señalados de formar parte de la logística “para el grupo terrorista armado que se trasladaría del estado Táchira a la ciudad de Caracas, liderados por Angelo Heredia”.

Uno de ellos, Jesús Suárez Gil, fue aprehendido durante labores de inteligencia y en su teléfono celular se encontró videos de instituciones militares que había grabado previamente.

También el Fiscal presentó un video donde Jesús Suárez Gil, quien se identifica como militante de “Resistencia Táchira”, grupo vinculado a Voluntad Popular, confiesa que los videos que estaba grabando de instalaciones militares en el Táchira tenían como propósito entregarlos a Angelo Heredia, ya mencionado como líder de la Operación Brazalete Blanco.

A Suárez Gil, quien fue contactado desde Colombia por Pedro Pablo Parada, (solicitado), le habrían ordenado tareas y le hicieron pagos en dólares. Al respecto, Saab, precisó que “este sujeto captado a sueldo es una mente mercenaria que se vende al mejor postor y que no obedecen a ideología alguna”.

“Si la justicia no actúa contra ellos, quiero dejar esto en claro, se señorea en el país la impunidad, y luego de la impunidad viene la implosión, lo que ha pasado en varios países donde no hay justicia, Estado de derecho y cada semana hay un presidente nuevo…” afirmó.

El fiscal informó que en ese momento estaban solicitando una nueva orden de aprehensión en contra del ex capitán retirado Jhonathan Méndez Chacón.

Ya fueron presentados e imputados

Tarek Wiliam Saab agregó que ya se realizó la Audiencia de Presentación de Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vásquez, Guillermo Enrique César Siero, Diana Desiree Victoria Justo, Tomás Martínez Chico y Guillermo Henry César Siero, quienes fueron imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración en la forma política, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, así como homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

Recordó Saab, la Operación Brazalete Blanco, indicando que la misma consistía en realizar un ataque contra la Brigada 21 de Infantería del Ejército, hacerse con el parque de armas, asesinar al gobernador y avanzar a Caracas. Para ello mostró nuevamente el video del testimonio de Angelo Heredia.

Agregó Saab que la periodista Sebastiana Barráez tenía un chat privado con Heredia y que no le fue hackeado el teléfono, como ella ha afirmado. Cuestionó también que le haya respondido citando un poema de Roque Dalton, quien fue asesinado, sugiriendo su asesinato.

Tramas conspirativas y detenidos

El Fiscal General de la República detalló como se encuentran los casos denunciados a nivel judicial.

Caso Brazalete Blanco: 12 detenidos y 17 personas por capturar.

Caso Espionaje Guasdualito: tres detenidos.

Caso La Viñeta: 5 detenidos y dos personas por capturar.

Caso Alta Conspiración: 11 detenidos y 3 personas por capturar.

Contra la corrupción

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab se refirió a la lucha que emprende su despacho contra la corrupción y al respecto relató los hechos que sustentaron la detención de Renny Amundaraín quien era fiscal y del ex defensor público Adys Salcedo.

El caso llegó a sus manos a través de un sobre manila que de manera confidencial fue entregado en una de las jornadas que realiza el Ministerio Público, los funcionarios según relató, cobraron 36O mil dólares, para lograr beneficios procesales a favor de “pranes” y miembros de la banda conocida como el Tren de Aragua.

Saab, presentó audios en donde se escucha a quienes, según dijo, son los dos ex funcionarios detenidos.

También presentó otro audio entre el Jefe de C.E.D.O y el ex defensor público, reclamando que no le cumplieron con el acuerdo de los beneficios y sin embargo, le aplicaron “7 cargos” a su familiar.

Saab subrayó que aunque hubiesen pagado 40 mil millones de dólares, no habrían podido lograr su propósito.

Advirtió a los funcionarios que están en la administración pública que “el que no le interese y no esté de acuerdo con trabajar en las instituciones del Estado, váyase, porque si está trabajando como infiltrado les va a pasar lo mismo” y mostró los videos de los ex funcionarios siendo esposados y detenidos.

Precisó que queda por detener a Emily Pacheco, ex directora de Auditoría de la Defensa Pública quien estaría involucrada en los hechos y se encuentra en fuga.

Hasta el presente van 412 ex fiscales procesados por corrupción, 195 imputaciones, 76 acusaciones y 39 que ya han recibido sentencia condenatoria.