Humberto Córdova Rodríguez presenta «Intensidad» como el artista del mes del Museo Arturo Michelena

Amantes del arte y público en general ya pueden disfrutar de la nueva exposición “Intensidad”, del artista plástico Humberto Córdova Rodríguez, muestra con la cual estará presente en el vestíbulo del Museo Arturo Michelena (MAM) de la Fundación Museos Nacionales (FMN) como artista del mes.

Texto y Foto: FMN

“Esta muestra artística tiene tres etapas, una primera que fueron asignaciones académicas. Seguida por una reflexión y encuentro, de búsqueda personal a raíz de la conclusiones personales que se dieron a partir de la etapa anterior y una tercera de ejecución, elaboración que fueron desarrolladas a partir de las opiniones y recomendaciones de expertos académicos y amigos cercanos”, relató Córdova Rodríguez.

La muestra está integrada por 12 piezas, de dimensiones variables, y cuenta con la curaduría e investigación de Walkiria Arteaga, quien junto al director general del MAM, el artista plástico y profesor Hendrik Hidalgo, hicieron una emotiva presentación de las obras de Córdova Rodríguez ante un numeroso público que se hizo presente en este espacio cultural, ubicado en la esquina de Urapal, No. 82. La Pastora, Caracas, D. C.

Arteaga, nacido en 1976 explicó que debido a las múltiples facetas del artista (diseñador gráfico, terapeuta, astrólogo, consejero espiritual, profesor de yoga, etc.) su propuesta artística no se puede enmarcar dentro de una misma corriente o tendencia, sino que presenta varias facetas que podrían describirla. No obstante, detalló que la historia de Córdova Rodríguez no es lineal sino que hay que entenderlo con un camino con varias ramificaciones que culminan en un mismo lugar.

Describió que su obra ha tenido varias interpretaciones, y que ofrece al público la oportunidad de poder hacer la interpretación que deseen de la propuesta, basados en sus referencias personales.

Entre los materiales que utilizó el artista para realizar las obras se encuentran el papel, cartón, yeso, cemento, arcilla, tela y objetos diversos como mallas metálicas, monedas de níquel y hierro. En un resultado que rompe con los trabajos que realizó el artista, los cuales estaban enmarcados dentro de lo figurativo.

“Una de las cosas que me motivó a la creación de estas piezas fue encontrar movimientos artísticos con los cuales sentí identificación plástica y espiritual como el informalismo. Allí encontré esa inspiración, fue entonces que seleccioné piezas que ya tenía y busqué elevar su nivel estético para poder exhibirlas ante el público”, explicó Córdova Rodríguez.

Agregó que su trabajo tiene un fuerte complemento personal, aunque no descarta que en la construcción de su discurso plástico haya recibido influencias externas del momento. Resaltó que su trabajo responde a una necesidad de complacer sus inquietudes de expresión y de comprensión.

“También soy terapeuta, así que para mí es muy importante encontrar en el arte una manera terapéutica de expresión y de liberación, de catarsis, es un elemento de suma importancia como profesional”, puntualizó y añadió que el trato con los pacientes también influyen en los resultados de sus creaciones, porque “para ayudar a otros hay que ayudarse a sí mismo”, lo cual, resalta, es tener coherencia como persona y profesional.

Con anterioridad, Córdova Rodríguez ha expuesto sus piezas en espacios como el Museo de Bellas Artes-FMN, allí participó en dos años consecutivos (2016 y 2017) en muestras artísticas que se llevaron a cabo en apoyo al colectivo LGTBI+.

El programa “Artista del mes” es un plan que promueve la FMN con el objetivo de abrir los espacios museísticos de la institución a nuevos talentos del arte, lo que para ellos resulta en un valor añadido a sus carreras con el impulso que esto puede representar, el escribir nuevos discursos en el arte venezolano.

La invitación es entonces a admirar el talento de Córdova en esta nueva exposición. Es de recordar que pueden visitar Arturo Michelena Educación Mam (Facebook), @fundacionmuseos en Twitter e Instagram, y la página web www.fmn.gob.ve para saber más sobre los museos y sus actividades.