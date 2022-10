Villegas: El Festival Mundial de Poesía se nos fue de las manos, en un sentido positivo

El interés por los versos, por el amor, la paz, desbordó el XVI Festival Mundial de Poesía, que se celebra desde el 13 de octubre en todo el país, lo que llevó al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a multiplicar el número de actividades para que los amantes de este género puedan satisfacer su pasión por el bello lenguaje. La información la dio a conocer el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, en entrevista con Diario VEA

Texto: Diario VEA / Yuleidys Hernández Toledo

En la misma indicó que desde el momento en que hicieron una convocatoria pública para que todos los poetas y las personas amantes de la poesía asumieran como suyo el festival, «se desbordó la grilla que habíamos preparado, y entonces se ha multiplicado el número de actividades registradas y no registradas».

Al festival, que se realiza en el marco del bicentenario del poema Mi delirio sobre el Chimborazo, escrito por el Libertador Simón Bolívar, se sumaron espacios como la Galería de Arte Nacional y los museos Arturo Michelena y Alejandro Otero, en vista de que muchos de los espacios para las actividades eran plazas, y por las lluvias se habilitaron estos espacios cerrados en Caracas.

En las Librerías del Sur, esquina de Gradillas, en Caracas, se ha estado haciendo la Tribuna Antiimperialista; mientras que en la sede de la avenida Francisco Solano López, también en la capital venezolana, han estado participando los poetas internacionales.

En el evento intervienen 30 poetas internacionales y en un principio estaban programadas más de 200 actividades, de acuerdo a la nota de prensa emitida por Min-Cultura el 14 de este mes.

En la Casona Cultural Aquiles Nazoa, rodeado de historia, cultura, bellas artes y paz, el ministro Villegas también destacó el objetivo de la Escuela Nacional de Poesía, cuya creación fue anunciada la semana pasada en el marco del festival, y que, de acuerdo con sus palabras, busca una aproximación temprana de niños, niñas y jóvenes a los versos.

El evento finaliza el jueves 20 de octubre con una gala nocturna, precisó Villegas, quien antes de recibir a Diario VEA, sostenía un encuentro con su equipo de viceministros, viceministras, directores de entes, para afinar detalles del Festival y de la visita que realizó el martes 18 del mes en curso un grupo de poetas a Las Tejerías, en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, región que el 8 de octubre sufrió graves daños luego de ser inundada por un alud.

-¿Qué balance del festival puede ofrecer hasta el momento?

-El festival ha sido una cosa positiva que me ha hecho acordar de algo negativo. ¿Recuerdas cuando Carlos Ortega, en medio del paro petrolero (entre finales del año 2002 e inicios del año 2003) dijo: «Este paro -el del sabotaje petrolero- se nos fue de las manos»? Bueno, este festival -pero en un sentido positivo- se nos fue de las manos. Desde el momento en que hicimos una convocatoria pública para que todos los poetas y las personas amantes y aficionadas a la poesía asumieran como suyo el festival, se desbordó la grilla que habíamos preparado, y entonces se ha multiplicado el número de actividades registradas y no registradas. Hemos pedido a todos aquellos que amen la poesía que tomen los espacios públicos, cualquier esquina o lugar apropiado, y le dediquen un tiempo a compartir la poesía, y eso se ha esparcido de manera muy bonita, muy hermosa, con el apoyo de Misión Cultura, específicamente. Y bueno, se han desarrollado encuentros de poetas de distintas nacionalidades, un encuentro nacional de poetas, venezolanos y colombianos, el movimiento poético mundial.

-Con esta avalancha de actividades, ¿es posible que el festival se extienda?

-No, no creo. No se extiende en el tiempo, pero sí marca un momento muy importante porque ante el relato desolador de una Venezuela inerte o cancelada como país, queda en evidencia una Venezuela activa y pujante en sus dinámicas culturales, en este caso con la poesía. Pero ahora mismo, en paralelo, se está desarrollando el Festival de Teatro Anzoátegui Te enamora, y el público ha desbordado todos los teatros habilitados en Anzoátegui. Más de 300 cultores en escena allá, para muestra ese botón. Entonces tenemos una Venezuela que con todas las dificultades, todos los problemas que tuvimos, que tenemos y que tendremos, es una potencia cultural.

-¿Qué mensaje le da Venezuela al mundo con este festival y cómo contribuye con las relaciones de paz entre Colombia y Venezuela, si se toma en cuenta que antes de la reapertura de la frontera se realizaron actividades culturales entre ambos países?

-La poesía, como una expresión cultural, va adelante de la política, de la economía; delante de otros campos del acervo humano y muestra una Venezuela abierta al mundo y abierta al futuro, en disposición de diálogo cultural permanente con todas las culturas, particularmente la del Sur global. La cultura nos permite, además, dialogar con quienes en otros ámbitos se nos dificulta el diálogo, y allana el camino para el entendimiento humano, para la comprensión humana. En el caso de Colombia es así, fue la cultura la pionera en el restablecimiento de las relaciones, incluso antes de la reapertura de la frontera. Y queremos que siga siendo así en bien de la integración entre nuestros pueblos.

-En el marco de este festival anunciaron la creación de la Escuela Nacional de Poesía. ¿Cómo va a funcionar? ¿Se necesita ser poeta para participar, o es para formar?

-Va a ser una experiencia creadora con acento en los estudiantes de las instituciones educativas de primaria y bachillerato, en la que vamos a articular con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para que la poesía entre en los planteles y en las aulas. De modo que haya una aproximación temprana de los niños y jóvenes a esta expresión artística en su más amplia diversidad, no limitada a «los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor y el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón». Tenemos que ir mucho más allá.

-¿Cuándo comienza a funcionar la escuela? ¿Formará parte del currículum educativo o serán actividades extracurriculares?

-Los detalles sobre la implementación todavía están siendo afinados con el equipo del Ministerio del Poder para la Educación; pero, en todo caso, la voluntad política existe y lo importante es que vayamos avanzando en forma temprana. La mejor manera de decir es hacer, como decía Martí (José).

-¿Qué le dice a algunas personas que pudiesen decir: ¿por qué enseñar poesía, que no está dentro de las áreas de economía o la tecnología? ¿Qué buscan enseñarles ahora a los jóvenes? ¿Qué mensaje les da?

-La formación integral del ser humano comprende todo los ámbitos del saber y del hacer, es muy importante que los niños, niñas y jóvenes aprendan nociones y rudimentos en las áreas técnicas, científicas. Yo mismo soy egresado de una escuela técnico-industrial, mi título no es de bachiller; sino de técnico medio industrial, mención Electrónica; pero parafraseando al Libertador Simón Bolívar podríamos decir que «un ser sin poesía es un ser incompleto», queremos un ser integral, completo.