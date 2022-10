«Direcciones 2022» es la propuesta que presenta Adriana Rosales como artista del mes en el MEDI

El pasado sábado, en la antesala del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI) de la Fundación Museos Nacionales (FMN) se llevó a cabo la presentación del “Artista del mes”, honor que recayó en Adriana Marín Rosales con su tríptico Direcciones 2022.

Texto y Foto: MEDI

Direcciones 2022 está integrada por tres cuadros (57 cm x 60 cm) intervenida con acrílico, texturas diversas, hojillas de oro y collage, esta muestra artística cuenta con la curaduría de Milena Matos Orense, quien estuvo presente en la presentación de la pieza, junto con el director general del MEDI, Robert Cárdenas.

“A través del tiempo que llevo trabajando como artista, siempre he estado en una búsqueda de cómo enriquecer mi trabajo, ya que siempre he trabajado con óleo y collage. En momentos he incursionado en el arte gráfico, sin embargo también me ha llamado la atención la serigrafía. Investigando, descubrí que la serigrafía no es solo estampar franelas, sino que podía usarla para encontrar nuevos discursos en mi trabajo plástico y enriquecerlo aún más”, expresó Marín Rosales.

En la presentación también estuvieron presentes familiares, amigos y visitantes, quienes pudieron disfrutar de la obra, así como del resto de las curadurías que el museo tiene en estos momentos para el disfrute de todos.

Relató Marín Rosales que para profundizar sus conocimientos en serigrafía, realizó varios talleres en el MEDI y con ello pudo integrar esta técnica en sus creaciones, Direcciones 2022, es el resultado de uno de ellos. Explicó que la imagen allí representada es ella misma.

“Tengo tiempo trabajando el autorretrato como expresión plástica, a manera de auto reconocimiento. Hay personas que de cierta forma cuestionan que centre mi trabajo en la realización de autorretratos, ‘¿Otro autorretrato?’, me preguntan, a lo cual respondo ‘porque soy yo, porque me gusto como persona y porque ando el esa búsqueda interna, deseo reflejarla y nada mejor que autorretratarse’”.

Marín Morales, asegura que hacerlo es difícil, porque todos los días se mira al espejo y termina siendo muy crítica consigo misma, es por ello que la idea es realizar una llamado de atención a la influencia que tienen las redes sociales sobre la percepción que tienen los individuos sobre sí.

“Respeto a aquellas personas que en sus fotografías colocan filtros y las postean, pero no son ellos realmente, esa imagen que está detrás de esos filtros no son ellos, hay que aceptarse, hay que aceptar los defectos, amar el cuerpo, con sus virtudes, con sus defectos. Este ‘envase”, sostienen nuestros órganos, nuestra sangre, nuestro fluidos, nuestros huesos, que nos ayuda a respirar, a andar, a comer, a vivir”.

Es por ello que reiteró que las personas deben amarse tal y como son. Su arte se expresa al cuerpo y tal como es en perspectivas un poco usuales donde el espectador podrá observar su imagen, donde indica que su búsqueda personal e íntima puede ser la búsqueda de cualquiera que sienta esa afinidad.

“Hay que ser real, hay que ser como se vino al mundo. El título de la obra también tiene que ver con esas vivencias que he tenido. En el tríptico hay una imagen que va a la derecha, otra a la izquierda y otra está en el centro, eso es un reflejo de lo que he hecho en mi vida, ir en cada una de esas direcciones”.

Para Marín Morales esta es la primera vez que expone de manera individual. Ha participado en muestras colectivas en varios espacios culturales públicos y privados. “Me parece maravilloso esta iniciativa de la Fundación Museos Nacionales, ser el ‘Artista del mes’, es un logro porque somos muchos los que tenemos ya tiempo trabajando, creando, esto es un verdadero incentivo para nosotros”.

Entre las exposiciones en que ha participado la artista se encuentra “¡Cochino! Más allá del chicharrón”, Museo Afroamericano (2015); “Emociones encontradas”, Galería de la estación Bellas Artes-Metro de Caracas (2016); “Siempre Frida”, Galería de Arte Florida (2016) y la “XI Colectiva Nacional de Artes Plásticas 40/40”, Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela (2017).

Además ha estado presente en “Fauna y Flora emblemáticas de Venezuela”, Universidad Católica Andrés Bello (2017); “XII Colectiva Nacional de Artes Plásticas. Miranda Diversas”, Museo Jacobo Borges (2018); “De la línea al color”, Alianza Francesa-Caracas (2018); “JGH, 100 años de devoción”, Museo de Bellas Artes (2019); “Entre imágenes y colores”, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, (2019); “XIII Colectiva Nacional de Artes Plásticas. Zoomorfas”, Universidad Nacional Abierta (2019), entre otros.

Marín Morales manifestó que como artista “no está completa aun”, detalló que desde pequeña siempre ha tenido inclinación por el arte, a lo que le ha dedicado 20 años de su vida. “Siento que aún me falta por aprender y experimentar. De hecho estoy estudiando pintura en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, creo que un artista nunca deja de aprender, siempre está formándose”.

Con la continuidad dada al programa “artista del mes”, la FMN con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, incentiva el surgimiento y el talento de nuevos valores de las artes nacionales, abriendo los espacios expositivos para que el público pueda acompañarlos en su crecimiento como artistas y como parte del acervo venezolano. Recuerden que el MEDI está ubicado en la avenida Bolívar, entre calle Sur 11 y Este 8. Paseo Vargas.