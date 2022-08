China condena la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y anuncia ejercicios militares

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha condenado «severamente» la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, quien aterrizó este martes en el aeropuerto de Taipéi. En este sentido, reiteraron que el viaje de la alta funcionaria estadounidense infringe la soberanía y la integridad territorial del país, al tiempo que representa «una seria violación» del principio de una sola China y de los tres comunicados conjuntos entre Washington y Pekín.

Texto: Actualidad RT

El ministerio aludió al «firme compromiso» de más de 1.400 millones de ciudadanos chinos para «salvaguardar decididamente» la soberanía de su nación. «No se puede desafiar la voluntad del pueblo y no se puede invertir la tendencia de los tiempos», señala el texto. En esta misma línea, acentuó que el país «definitivamente tomará todas las medidas necesarias» para garantizar su soberanía, mientras que «todas las consecuencias que se deriven de ello deberán ser asumidas por la parte estadounidense y las fuerzas separatistas» de Taiwán.

Asimismo, instaron a Washington a dejar de «jugar la carta de Taiwán» y de usarla como herramienta de contención, ya que la cuestión de la reincorporación de la isla es un asunto «puramente interno» para Pekín. «[EE.UU.] Debe dejar de decir una cosa y hacer la contraria en la cuestión de Taiwán. Debe dejar de distorsionar, oscurecer y vaciar el principio de una sola China», reafirmaron desde la Cancillería, invitando a la Casa Blanca a construir las relaciones en base al respeto mutuo, la no confrontación, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente ventajosa.

En cuanto a la cuestión del reconocimiento de Taiwán, la Cancillería mencionó la resolución 2758 aprobada en 1971 por la Asamblea General de la ONU, en la que se estipula «claramente» que la República Popular de China es «el único gobierno legal que representa a toda China». Desde su creación en 1949, 181 naciones han establecido relaciones diplomáticas con Pekín ateniéndose al principio de una sola China, lo que constituye un «consenso universal de la comunidad internacional«, enfatiza el comunicado.

La visita de Pelosi se trata del primer arribo a la isla de un político estadounidense de tan alto rango en los últimos 25 años. Si bien inicialmente el itinerario oficial de la gira asiática de Pelosi incluía solo Singapur, Japón, Corea del Sur y Malasia, diversos medios estadounidenses y taiwaneses informaron, citando a fuentes gubernamentales, que la visita a Taiwán sí se llevaría a cabo.

«La visita de nuestra delegación del Congreso a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán», declaró Pelosi en un comunicado. La alta funcionaria detalló que las negociaciones con las autoridades taiwanesas «se centrarán en reafirmar [su] apoyo» a Taipéi y en «promover […] los intereses comunes, incluido el avance de una región Indo-Pacífica libre y abierta».

«La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es hoy más importante que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre autocracia y democracia», continuó.

En paralelo, el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) anunció que realizará «importantes ejercicios» con fuego real en seis zonas marítimas en torno a Taiwán y sus respectivos espacios aéreos. Los simulacros se prolongarán del 4 al 7 de agosto.

The Chinese PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in Chinese maritime areas and airspace from 1200 (Beijing Time) August 4 to 1200 (Beijing Time) August 7. pic.twitter.com/1H0hFpr1Sb

— China Daily (@ChinaDaily) August 2, 2022