Presidente Maduro informa de aumento de casos de Covid-19 tras llegada de variante Ómicron

Durante un balance general de la lucha contra la pandemia global del Covid-19 y del regreso a clases, el jefe de Estado venezolano señaló que el país ha tenido un ligero incremento en la tasa de contagios, subiendo de 5 casos a 6 casos por cada 100 mil habitantes. Igualmente, señaló que los nuevos casos diarios de Covid-19, que los primeros días de enero llegaron a disminuir a 110, este martes subieron hasta 598 casos. Por los momentos no se suspenderán las clases ni la flexibilización de la cuarentena, pero instó a no descuidarse. Llamó a vacunarse a quienes no lo hayan hecho.

Texto: AVN y Alba Ciudad

“¡No podemos bajar la guardia! La Ómicron está tomando fuerza a nivel mundial. No hay que confiarse”, apuntó. Por otro lado, recordó que Ómicron es una variante menos letal; sin embargo, instó a las personas a vacunarse, y a colocarse el refuerzo de ser el caso.

Maduro realiza balance por reinicio de clases y vacunación contra Covid-19: 11 enero 2022

Aumento de casos

El presidente Nicolás Maduro informó de un aumento de nuevos casos de Covid-19 en el balance diario que genera la comisión presidencial.

Señaló que, para los últimos días de diciembre de 2021, Venezuela contabilizaba un aproximado de 200 casos diarios. “El día primero de enero, se contabilizaron 224 casos. El 2 de enero, 144 casos. El 3 de enero, 110 casos y a partir de ahí comenzó un crecimiento del número de casos”, expresó.

El 4 de enero se registraron 287 casos; el cinco, 211 casos. El 6 de enero, 346 casos. El 7 de enero, 401 casos. El 8 de enero, 414 casos. El día 9 se llegó a 447 casos y ayer, 10 de enero, se registraron en el país 577 casos. Reseñó que para hoy, 11 de enero, la nación contó 598 casos, reflejando esto un asenso en los contagios en los últimos días.

Por último, ratificó que continuará la flexibilización de la cuarentena hasta nuevo aviso, es decir, que por los momentos no se reiniciará el método 7+7, ni tampoco habrá suspensión de clases presenciales. Sin embargo, insistió en su llamado a no bajar la guardia, pues todavía la nación y el mundo continúan en pandemia.

«¡Póngase la vacuna! Si usted no se ha puesto la vacuna, ¡pongásela!», enfatizó. También invitó a madres y padres a inmunizar a los niños a partir de los dos años de edad. Anunció que el 95% de la población ha sido vacunada.

También informó Maduro que, en una encuesta realizada a través del sistema Patria, el 72% de los venezolanos manifestaron estar de acuerdo en reactivar la cuarentena, de ser necesario. Más de 10 millones de personas ya han respondido la encuesta.

Otros datos

El Presidente venezolano también señaló: “En estos dos años de pandemia, Venezuela tiene acumulado 28 mil 463 casos detectados. Hemos recuperado el 98 por ciento de las personas contagiadas”. Dijo Maduro que actualmente se encuentran tres mil 216 pacientes en centros hospitalarios recibiendo atención; en los Centros de Diagnósticos Integrales (CDI) están siendo atendidas mil 627 personas y en clínicas privadas se encuentran ingresadas 919, para un total de 5 mil 762 casos activos.

Destacó que el 84% de los enfermos se encuentran atendidos en el sistema de salud público, siendo un total de cuatro mil 843 personas hospitalizados en distintos niveles y el 16 % restante en centros privados.

Por otra parte, Venezuela ha registrado, hasta la fecha, 5 mil 366 ciudadanos fallecidos a causa del coronavirus y sus variantes.