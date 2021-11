La artista Gloria Rojas cristaliza su Reinvención del Espacio, en la Galería de Arte Nacional

Un nuevo espacio para la cultura y las artes plásticas fue inaugurado con estrictas normas de bioseguridad en la Galería de Arte Nacional (GAN), con la finalidad de difundir el vasto mundo de las artes en Venezuela. En esta oportunidad, la homenajeada por la institución museística fue Gloria Rojas, quien expuso la Reinvención del Espacio, mediante obras de gran formato trabajadas con la técnica de la pintura.

Prensa Fundación Museos Nacionales

La muestra expositiva está íntimamente ligada con las vivencias, las emociones, la identidad, la memoria, y la forma en la que la artista se encuentra con su entorno, así como las imágenes que la conmueven, la sorprenden o le recuerdan hechos o circunstancias propias o ajenas, para develar y provocar el proceso creativo en el mundo en que se vive.

La artista comentó que la exposición presentada tiene sus inicios en otra muestra que se llamó La Piel de la Sombra, exhibición que se trabajó con la xilografía y el blanco y negro. En cambio, La Reinvención del Espacio aborda temas como la cotidianidad, lo que no se percibe “me quise probar como pintora, siempre he sido dibujante y grabadora, pero quería experimentar nuevas cosas y me arriesgué con la pintura”.

De las 7 muestras individuales que posee la GAN, 5 corresponden a mujeres; es por ello que Gloria Rojas no dudó en sentirse honrada y agradecida por la oportunidad que le brindó el recinto para las artes “me parece fantástico que las mujeres estemos dando presencia en la Galería de Arte Nacional, porque las mujeres estamos trabajando fuerte y constantemente en las artes plásticas (…) Me siento en la Meca al ver mí obra exhibida en estos espacios”.

Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales (FMN) expresó su satisfacción al ver cómo las mujeres cada vez se suman con más fuerza al ámbito cultural “las mujeres se encuentran empoderadas en la GAN. De las muestras individuales, la mayoría pertenecen a mujeres y eso denota el trabajo arduo que están realizando (…) desde el museo nos sentimos muy emocionados al ver la obra de Gloria Rojas exhibida en los espacios de la GAN”.

Por su parte, el co-curador de la muestra y Director del Museo de Bellas Artes de Caracas (MBA), Zacarías García, se llenó de elogios para con el trabajo de la artista homenajeada “la manera de cómo ella trabaja el color es distinta a la de los pintores. Su manera de trabajar el color va plano a plano, en lugar de trabajarlo en paletas (…) Esto es una obra de gran importancia y hay que seguirle la pista, pues se mantiene en pleno proceso. Gloria es una maestra del siglo XXI”.

Como dato de interés, en aras de un evento musical para los Fractales de Félix Gerardi, el maestro Manuel Barrios y el conjunto de San Agustín, ofrecieron un concierto para amenizar musicalmente ambas actividades.

El objetivo de la GAN de promover las artes plásticas nacionales e internacionales se ha visto en evidencia, con la inauguración de diversas muestras expositivas que ha realizado el museo desde mediados del presente año.