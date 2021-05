Presidente Maduro ordenó encontrar soluciones para recuperar el pasaje preferencial estudiantil (+Video)

Este martes el Presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a su gabinete a buscar soluciones inmediatas para la recuperación del medio pasaje estudiantil y llamó a los transportistas a respetarlo, luego de que una dirigente estudiantil llamara a la retoma del mismo, «que es una lucha histórica». En una reunión del Presidente venezolano con jóvenes liceístas, la joven Alejandra Michel Cedeño Martínez, secretaria de formación de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), reclamó que los estudiantes frecuentemente son maltratados por los transportistas, y que el 80 por ciento del estudiantado ya no tiene acceso al mismo, atribuyéndolo a la guerra económica.



El Presidente secundó la petición de la joven de 16 años, procedente de Carúpano, estado Sucre.

«Ese es un problema que no hemos resuelto, y es una afrenta al estudiante venezolano, que mis hermanos transportistas no respeten el pasaje estudiantil», reclamó Maduro.

Liceísta pide a Maduro retomar medio pasaje estudiantil, éste ordena a gabinete "parir soluciones"

El Presidente ordenó a Jorge Márquez, ministro del Despacho de la Presidencia, convocar a Hipólito Abreu, ministro de transporte; al vicepresidente sectorial Néstor Reverol, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para realizar una reunión urgente sobre este tema. «Y me paren una propuesta y una solución, y lo hacen de manera inmediata. ¡Esto no puede seguir sucediendo! Tremenda indignación. Acompaño la rabia y la indignación de ustedes, cuando se burlan y no se les paran en las paradas, o los maltratan», exigió.

En la reunión también se tratará el tema de las becas estudiantiles.

Continuó Maduro: “Llamo a mis hermanos transportistas, autobuseros, metrobuseros, camioneteros, taxistas: vamos a respetar lo más valioso que uno tiene, que son sus hijos. ¿A usted le gustaría, compañero transportista, que a su hijo de trece años lo maltrate otra persona? ¿Que a su hija querida de 13 años, venga y lo maltrate un transportista? No le haga a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti; es un principio de la Biblia, porque sino, te cae el karma. El que maltrata a los muchachos le va mal… ¡les cae la pava macha!».

El pasaje preferencial estudiantil se logró tras una larga lucha del sector durante los años 80 y 90, que causó innumerables protestas y costó numerosas vidas de estudiantes a manos de cuerpos de seguridad del Estado. La solución adoptada por el gobierno ha sido el pago de un subsidio a los transportistas basado en la cantidad de estudiantes transportados, para lo cual, dependiendo del lugar, se adoptaban tickets que los estudiantes compraban, entregaban a los transportistas a la hora de usar la unidad, y luego éstos los canjeaban en taquillas de la alcaldía o gobernación. El sistema muchas veces fallaba cuando la alcaldía o gobernación no pagaba el subsidio a los transportistas, causando que éstos se negaran a llevar estudiantes.

En algunas alcaldías y gobernaciones se avanzó a un sistema que usaba máquinas y tarjetas para el control de los pasajes.

En 2017, se presentó un prototipo de sistema electrónico que iría a ser instalado en todas las unidades de transporte del país, el cual permitiría a los estudiantes pagar su pasaje usando una tarjeta electrónica única a nivel nacional. De hecho, la propuesta es que el pasaje pasaría a ser totalmente gratuito.

En agosto de 2018, en el marco de la reconversión monetaria y el aumento salarial a medio petro, el ministro de transporte, Hipólito Abreu, anunció que el subsidio para los transportistas sería eliminado y se sustituiría más bien por un subsidio que se entregaría directamente a los estudiantes, propuesta que no se materializó hasta la fecha en el marco de la crisis profundizada en el país por la guerra económica, la hiperinflación, las sanciones y el bloqueo impuestos por Estados Unidos.

El gobierno venezolano ha mantenido tarifas reguladas por decreto en el transporte colectivo, pero la hiperinflación vivida en varios momentos a partir de 2017 hizo que los transportistas subieran unilateralmente sus tarifas e irrespetaran los decretos sobre el pasaje, dificultando desde entonces la existencia de un pasaje urbano unificado a nivel nacional, y, en consecuencia, la existencia de un pasaje preferencial estudiantil, que normalmente equivale a un 30% del pasaje completo.