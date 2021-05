Judíos y descendientes de judíos levantan voz contra genocidio en Palestina (+Video)

Con la participación de académicos y activistas de orígenes judíos radicados en distintos países, se realizó este jueves, vía online, el Foro Internacional “Raíces judías contra el genocidio en Palestina”. La actividad fue organizada desde la República Bolivariana de Venezuela, a través del Centro de Estudios Internacionales para la Descolonización “Luis Alberto Bigott”.

Texto: Prensa MPPC

El evento, realizado vía online, fue moderado por el periodista y ministro de la cartera cultural venezolana, Ernesto Villegas Poljak. En él se dieron cita personalidades e intelectuales de varios países como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Israel, Puerto Rico y Venezuela.

Participaron Claudio Katz, Federico Donner, Paula Klachko, Jorge Elbaum, Breno Altman, Medea Benjamín y Dan Cohen; así como Ramón Grosfogel, Lucas Koerner, Santiago Slabodsky, Liliane Blaser, Ofer Cassif, Efraim Davidi, Claudia Chaufan y Silvana Rabinovich.

Esta ocasión fue propicia para reunir a judías, judíos, o descendientes de judías y judíos, quienes suscribieron un pronunciamiento escrito, que está circulando, y para dar a conocer su posición respecto de la agresión bélica sistemática de la maquinaria estatal israelí contra el pueblo palestino.

El grupo suscribió a la vez un pronunciamiento cuyo contenido está abierto para nuevas adhesiones a través del correo electrónico: raicesjudiasconpalestina@gmail.com.

A continuación el texto íntegro:

Pronunciamiento

Nosotros, judíxs y descendientes de judíxs radicados en distintos países del mundo, reconociéndonos en nuestra diversidad, ponemos a un lado nuestras diferencias, particularidades y matices para unirnos en una iniciativa impulsada desde la República Bolivariana de Venezuela para exigir el fin del genocidio que la maquinaria bélica del Estado de Israel comete contra el pueblo palestino, acentuado en las últimas semanas con la catástrofe producida por los ataques y agresiones militares del ejército israelí.

Los abajo firmantes, identificados con nuestras raíces y/o diversas tradiciones judías, exigimos un cese al fuego definitivo y que no se repitan los bombardeos criminales producidos por Israel en Gaza y en toda Palestina.

Se ha exigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que promueva negociaciones de paz y el establecimiento soberano de Palestina. Pero el veto de Estados Unidos impide cualquier solución negociada desde ese organismo internacional. Este posicionamiento repudia, también, toda agresión contra la población civil en Palestina y señala que este nuevo incremento criminal de la violencia responde en términos geopolíticos a una situación colonial generada por el Estado israelí que ocupa tierras palestinas por medio de la limpieza étnica del territorio desde su fundación en 1948. Es lo que los palestinos llaman la NAKBA (“catástrofe”).

Como descendientes de judíos, sentimos el deber de manifestarnos contra el avasallamiento y el riesgo de exterminio que el pueblo de Palestina sufre hoy en día. Lo hacemos conscientes de que el Estado de Israel comete estas atrocidades en nombre de los judíos del mundo. Entonces es nuestro deber pronunciarnos contra el secuestro que el movimiento sionista ha hecho de nuestras diversidades. Y rechazar una y otra vez la construcción de una teología política que desnaturaliza nuestros compromisos históricos de lucha que nos unen a movimientos de liberación y de resistencia contra las opresiones en todo el mundo.

El sionismo político, en contraste con otros movimientos judíos políticos, se presentó desde sus inicios como un enclave civilizatorio de los imperios occidentales en el Medio Oriente. “Un puesto de avanzada de la civilización opuesta al barbarismo” que representan los pueblos colonizados. A través de los años, se impulsó una teología política que ha servido a estos intereses de dominación colonial. Ejemplos abundan. Rutinariamente pasajes bíblicos se utilizan para nombrar las operaciones militares contra palestinos y abundan en los festejos militares nacionalistas sionistas.

La más reciente operación que ha asesinado a centenares de palestinos en Gaza se llama “El guardián de los muros”, recordando un pasaje violento del poema de amor bíblico el Cantar de los Cantares (5:7): “me hallaron los guardas que rondan la ciudad; me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardias de los muros”. Y días atrás, los nacionalistas israelíes festejaron los 55 años de la ocupación de Jerusalén con la adaptación musical que en 1977 Dan Almagor ha hecho del “Guardián de los Muros” inspirada en el profeta Isaías (62:6-7): “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra”.

Los actos violentos en la mezquita Al Aqsa son inaceptables. Como toda potencia colonial, Israel se presenta como redentor y, para justificar su autoproclamada “guerra justa”, abre la puerta a una situación de visos apocalípticos. En su discurso colonialista muestra su racismo al auto-representarse como víctima inocente de la barbarie de un pueblo «inferior”. Esa retórica ya la conocimos en la historia colonial y en su expresión nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La teología política colonial del Estado de Israel mancilla cotidianamente la lengua de lxs profetas. Hemos visto múltiples estrategias del Estado sionista, mientras que los palestinos mueren en todas ellas. Gaza se ha transformado en el gran escaparate de la industria cívico-militar israelí que, ayer, ha colaborado con las dictaduras y las cruzadas occidentales en América Latina y hoy entrena militarmente y vende insumos a las élites locales en todo Abya Yala/América Latina. Su entrenamiento militar y paramilitar al mundo entero suena como una distorsión de la Enseñanza (Torá) en Isaías 2:3 porque de Sion saldrá Torá, y la palabra de Jehová de Jerusalén.

Nuestros hermanos y hermanas del mundo sufren la traición profética.

Es tiempo de que los judíxs del mundo y sus descendientes, en Palestina/Israel, en Abya Yala/América Latina, Europa, África, Estados Unidos y el resto del mundo actuemos contra la limpieza étnica y el genocido que se está perpetrando en nuestro nombre. Creemos que las enseñanzas judías son contrarias a la colonialidad del poder. Entonces debemos hacernos eco del “indio” que, en voz del poeta palestino Mahmud Darwish advierte: “no entierren a Dios en libros que, como ustedes pretenden, les han prometido una tierra en nuestra tierra”

Mayo de 2021

Para adhesiones: raicesjudiasconpalestina@gmail.com

Adhesiones: