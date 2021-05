Falleció el gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado del inesperado y lamentable deceso del general en jefe Jorge Luis García Carneiro, actual gobernador del estado La Guaira y una de las figuras más visibles de la revolución bolivariana.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)



Rodríguez escribió: «¡Lamentamos informar de la partida de nuestro Gobernador de la Guaira, general en jefe (GJ) García Carneiro! Soldado patriota, leal, valiente, ¡de los imprescindibles! ¡Extendemos nuestras condolencias a su esposa, hijos e hijas y al pueblo guaireño! Venezuela pierde a un hijo insigne. Vuele alto, Gral. en Jefe».

Extraoficialmente, según el periodista Román Camacho, la muerte se habría debido a un infarto. El día viernes, García Carneiro participó en diferentes actividades públicas, según reseñaron redes sociales.

Otros numerosos líderes de la revolución bolivariana expresaron su pesar por el fallecimiento.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló: «Qué dolor tan grande tener que despedir a un amigo, a un hermano de la vida, el G/J Jorge Luis García Carneiro, revolucionario, trabajador incansable por su estado La Guaira y leal a la Patria. Mi abrazo y mis más sinceras condolencias a sus familiares. ¡Honor y Gloria!»

El diputado Diosdado Cabello escribió: «Ha partido nuestro General en Jefe Jorge Luis García Carneiro, un gran compañero, amigo, hermano, un trabajador incansable, que demostró su lealtad absoluta a nuestro Comandante, lo recordaremos con el cariño que merece un Patriota, un soldado de las causas buenas. ¡Honor y Gloria!»

El canciller venezolano Jorge Arreaza señaló: «El General García Carneiro llevó la llamarada amorosa de Chávez en cada paso y cada acción. La lealtad le era natural. Su entrega absoluta, total. Las sonrisas y abrazos del pueblo eran su recompensa. Un patriota irremplazable. Con certeza nos seguirá guiando siempre».

El periodista y ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, señaló: «Desde su primer salto en paracaídas junto a Chávez, este hijo de El Valle hizo parte de la historia contemporánea de #Venezuela. Sobre aquel tanque Jorge García Carneiro encarnó la unión cívico militar en abril 2002. Deja huella en La Guaira y el corazón del pueblo. ¡Honor y Gloria!»

García Carneiro nació el 8 de febrero de 1952 en Caracas. Se graduó de la Academia Militar de Venezuela en 1975, donde obtuvo el título de Magíster Scientiarum en Seguridad y Defensa Nacional.

Bajo el gobierno del Presidente Chávez, García Carneiro fue comandante general del ejército venezolano, ministro de defensa y ministro de desarrollo social y participación popular. Fue elegido gobernador del estado Vargas en 2008 y reelecto en 2012 y 2016. Fue miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante el golpe de estado de abril de 2002, García Carneiro tuvo un rol importante en el contragolpe popular y militar que retornó a Hugo Chávez al poder, tras haber sido derrocado por 40 horas por cúpulas empresariales y sectores militares.

El día 13 de abril, un día después de que Pedro Carmona barriera con los poderes públicos y emitiera un decreto poniéndose por encima de la Constitución, miles de personas tomaron los alrededores de la alcabala 3 de la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas, un lugar clave que está rodeado de sectores populares, y Garcia Carneiro, junto a algunos de sus oficiales y encima de un tanque, se dirigió a los manifestantes dándoles apoyo y esperanzas, pidiéndoles permanecer allí.

Esta acción, que no fue transmitida por los medios de comunicación -casi todos leales al golpe-, fue sin embargo difundida por el boca a boca y mensajes de texto, haciendo que muchas más personas bajaran a exigir el retorno de Chávez.

Al respecto, García Carneiro relató lo ocurrido en el libro «La Conciencia de la lealtad: Confesiones del general en jefe Jorge Luis García Carneiro sobre el golpe de Estado en Venezuela de abril de 2002«, que en parte señala:

En vista de lo que estaba ocurriendo entre los golpistas, y ya contando con el apoyo de todos los comandantes, tomamos la decisión de trasladamos a la entrada de la alcabala 3, en Coche, donde se congregaba gran cantidad de la población exigiendo la presencia de Chávez. Allí, el ambiente era tenso. La desinformación existente en el país producto del cerco mediático generaba incertidumbre en la población. Los presentes amenazaban con cruzar los límites de acceso al Fuerte Tiuna, impuestos por los golpistas. Estamos hablando de unas 50 mil personas, aproximadamente. De manera improvisada, me monté en un tanque Dragón 300 rodeado por la muchedumbre, tomé un megáfono y de allí me dirigí al glorioso pueblo de Caracas presente y le dije la verdad de lo que estaba ocurriendo. Esa verdad que no conocían sobre el paradero del Presidente. Les informé que él no estaba en el Fuerte Tiuna, que estábamos frente a un gobierno de facto, frente a un golpe de Estado, pero que el Ejército venezolano patriota no iba a reconocerlo en ningún momento, y todas las guarniciones militares estaban con Chávez, por tanto, que no aceptábamos al señor Carmona por ser inconstitucional, y la presencia de la gente en la calle era fundamental. ¡Ustedes tienen que quedarse aquí… ustedes valen mucho! -les dije en mi arenga.

En su gestión como gobernador fue conocido por levantar numerosas obras en el estado, que volvía a la vida muy lentamente luego de los deslaves y la tragedia ocurridos en 1999, que acabaron con la vida de entre 10 mil y 30 mil personas. Inauguró varios terminales de transporte y la plaza Bolívar-Chávez, y mejoró diferentes bulevares y balnearios para aumentar el flujo turístico.

El 5 de enero de 2020 inauguró el estadio de beisbol Forum, sede de los Tiburones de La Guaira, una viejísima aspiración de los fanáticos del equipo. El estadio pudo ser terminado a pesar de los numerosos y comprensibles retrasos luego de que Venezuela fuera sometida a un bloqueo y sanciones por parte del gobierno estadounidense, que se intensificaron desde 2017 y afectaron no sólo al estado venezolano (dificultando o impidiendo la compra de materias primas y la contratación de empresas extranjeras), sino a García Carneiro personalmente, pues él recibió sanciones a nivel personal por parte de dicho gobierno.

Sobre dichas sanciones, García Carneiro señaló: «No me gusta para nada los Estados Unidos (…) me convencí que es una de las sociedades que yo particularmente no repetiría, no me siento aludido porque considero que mejor vivo en Venezuela”.