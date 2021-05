Fiscalía abre investigación ante denuncias masivas de acoso y abuso sexual en ámbito artístico

El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, ordenó este miércoles la apertura de una investigación penal contra músicos, escritores, directores de teatro y otras personas ligadas al ámbito artístico venezolano, tras conocerse una oleada de denuncias por abuso y acoso sexual de menores de edad. A través de su cuenta en la red social Twitter, Saab también informó sobre la designación de la fiscalía 79 con competencia nacional para investigar los “deplorables hechos”, que desde el pasado fin de semana han salido a la luz pública. Puso a disposición el número telefónico 0212-5098251 y el correo electrónico dgpmf@mp.gob.ve para denuncias.

En específico, el funcionario se refirió a las graves denuncias que pesan contra Willy Mckey (poeta, ensayista y cronista del medio Prodavinci), Tony Maestracci (exbaterista de Tomates Fritos), y Alejandro Sojo (excantante de Los Colores), aunque las acusaciones alcanzan también a otras personalidades como Leonardo Jaramillo (guitarrista de Okills), Daniel Landaeta (baterista de Le’ Cinema) y Juan Carlos Ogando (director y cofundador del Grupo Teatral Skena), entre otros.

En la noche del jueves, Saab informó que tambien añadían en las investigaciones a José Rafael Briceño, conocido como «el profesor Briceño» en los ámbitos artísticos y de la farándula, ello tras hacerse públicos en las redes sociales varios «podcasts» y videos en Youtube en los que Briceño, junto a Willy Mckey, afirmaba en una especie de broma de mal gusto que él drogaría a su esposa en caso de infidelidad y la arrojaría en un motel; Mckey hizo otra broma similar, indicando que él también la drogaría con éxtasis. «Al grupo de aberrados hoy investigados, sumamos al sujeto José Rafael Briceño, quien en este video instiga a drogar y violar mujeres», señaló Saab. «Estas depravadas acciones (están) al margen de la ética y el decoro: este apologista al delito las ha realizado junto a Willy McKey, ambos voceros públicos y confesos del odio contra la dignidad de la mujer venezolana».

«Saludamos la valentía de quienes han dado su testimonio, pero queremos destacar la importancia de la denuncia ante las autoridades competentes, puesto que es el mecanismo que permite activar la investigación penal que hace posible sancionar este tipo de perversiones y violencias que, en muchos casos, generan daños irreparables a sus víctimas», señaló en rueda de prensa este jueves en la mañana.

Saab indicó que el MP dispone de un equipo multidisciplinario de especialistas «que tienen todas las herramientas profesionales para atender este tipo de denuncias y realizar las indagaciones que permitan sustentar una acusación penal».

Las reacciones de los artistas señalados han sido dispares.

Mckey se quitó la vida

En el caso de Mckey, el escritor admitió los actos por los que se lo acusa y se disculpó con la víctima, que tenía 16 años cuando fue abusada. Resguardada bajo el seudónimo de «Pía», había dado a conocer su historia en redes sociales iniciando la oleada de denuncias (aquí queda un archivo de las mismas).

El 29 de abril en la tarde, pudo conocerse a través de medios argentinos que Mckey se había quitado la vida, al caer del noveno piso del sector Recoleta en Buenos Aires. La principal hipótesis es que se trata de un suicidio. Momentos antes de conocerse de su muerte, Mckey tuiteó: «No sean esto. Crece adentro y te mata. Perdón».

Además de ser redactor del sitio web Pordavinci, Mckey era parte del equipo que escribía los discursos de Juan Guaidó, según reseñó el sitio web del diario argentino La Nación.

Maestracci niega las acusaciones

Las acusaciones contra Maestracci fueron hechas desde la cuenta @chellesoy (aquí un archivo de las mismas). El baterista negó rotundamente los hechos. Aseguró que no cometió «ninguna violación, al punto de que no hubo relaciones sexuales de ningún tipo». En un comunicado, defendió su inocencia y anunció su renuncia a la banda Tomates Fritos «para así intentar desligarla de esta acusación». “Ya las redes sociales se encargaron de extender la difamación y no hay vuelta atrás», dijo.

Alejandro Sojo reconoció las denuncias

Contra Sojo fue creada una cuenta en Instagram que se ha dedicado a recoger muchas de las denuncias, en su mayoría anónimas. También se acusa a su amigo, Murachi Palomo.

El vocalista de la banda Los Colores optó por reconocer como ciertas las múltiples acusaciones en su contra: «Lamento profundamente todo el daño que mis errores del pasado hayan podido causar, principalmente a las personas afectadas y al público que escucha mi música», escribió. Sojo, dice arrepentirse de su «comportamiento de muchacho ignorante e imprudente». «Ahora entiendo que mis acciones del pasado son una clara muestra de que las máscaras de nuestra sociedad machista deben terminar de caer. Merezco lo que estoy viviendo», apuntó el cantante en un comunicado emitido desde Buenos Aires, que luego borró.

Atención a las víctimas

El fiscal general llamó a las víctimas a denunciar los casos en el edificio sede del Ministerio Público en Caracas, ubicado en la avenida Urdaneta con esquina Ánimas a Platanal. También puso a disposición el número telefónico 0212-5098251 y el correo electrónico dgpmf@mp.gob.ve.

En el mismo sentido, la ministra de la Mujer, Carolys Pérez, recordó que la cartera que dirige es garante de la seguridad jurídica de las mujeres y “se coloca a la orden para recibir, acompañar y defender a las víctimas de tan abominables hechos”. Para ello, anunció el número telefónico 0800-MUJERES (0800-6853737).