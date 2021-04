Cristóbal Jiménez reveló su vida artística y política en «Aquí con Ernesto Villegas»

En su programa dominical de televisión, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, entrevistó al cuatro veces diputado a la Asamblea Nacional, licenciado en Letras egresado de la UCV, escritor y uno de los mejores exponente de la música llanera, Cristóbal Jiménez.



Nacido el 18 de enero de 1956, en Mantecal, estado Apure, Jiménez se dio a conocer a escala nacional a finales de los 70 con el tema «Vestida de Garza Blanca», de Pedro Sosa Caro. Comentó que «este tema ya había sido cantado por varios artistas, sin embargo, me tocaba grabar 12 canciones en un disco, de acuerdo con un contrato establecido con la disquera Requena; ya había grabado los 11 previos. Cuando faltaba uno me recomendaron grabar esta pieza y fue la que me llevó al éxito. La grabé el 19 de abril de 1979», recordó.

Villegas comenzó recordando el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en el 2002, a lo que Jiménez rememoró que «me encontraba en Caracas en esos días, había cantado en unos eventos y compartido con él (Hugo Chávez), por lo que viví allí en la ciudad todo lo que sucedió hace 19 años, un día como hoy por cierto».

Amigo de Chávez

El entrevistador recordó la amistad que existió entre el recordado comandante y el artista, quienes en muchas ocasiones cantaron varios temas folklóricos en actos públicos y en transmisiones oficiales: «Conocí a Chávez como 10 años antes de la rebelión militar (04 de febrero de 1992); él amaba mucho la música venezolana; coincidimos en varias ocasiones, Chávez hablaba de las canciones de Alí Primera y de la canción llanera. En una ocasión tuvimos una discusión por diferencias: yo estaba en una fiesta en Maracay, en ese entonces él era capitán. Le pedí 5 mil bolívares para que me dijera que no, pensaba que fuese 3 mil, y al final me los dio, no quería ir a cantar porque estaba a 60 kilómetros de mi casa. Al final nos hicimos amigos».

Añadió que «hablábamos de filosofía, del marxismo, del socialismo del Siglo XX, hablábamos de Bolívar, de Zamora; si embargo, él era muy adelantado, colocó Socialismo del Siglo XXI, nos raspaba con los libros que les recomendábamos leer y luego a la semana los debatíamos».

Villegas mostró la lanza del Recuerdo de La Chavera, regalada al cantante por el comandante en 1990 cuando lo ascendieron en esa ocasión. «Me la regaló y explicó que fue relacionada con la Batalla de Las Queseras del Medio, fue un honor y me fue dada en medio de la celebración familiar por su ascenso en el Ejército», justo dos años y unas semanas antes del 4 de febrero de 1992.

Jiménez contó que tuvo un hermano morocho, quien falleció cuando estaba niño; su madre y su abuela eran comadronas y en esa época había una creencia llanera que decía que si un morocho se muere su espíritu venía a buscar al que quedara vivo, por eso su abuela hizo un muñeco, lo colocó en la urna y le dijo ´este es tu hermano´, con el fin de que no se llevara a su hermano Cristóbal.

También escritor

A raíz de eso el cantante escribió un cuento que se llama Guayabo, «con el que me gané un premio de literatura en España por el relato donde resumo toda esta historia», expresó el artista.

Jiménez recordó que mientras estudiaba la universidad comenzó a cantar en Caracas en El Tranvía de Coche, local que se llenaba siempre luego de las carreras de caballos en La Rinconada, y fue una época donde ganó el premio Guaicaipuro de Oro, que era el premio más prestigioso que daban los periodistas de farándula en Venezuela (impulsado por el comunicador social Juan Vené), en esa época los canales de televisión apoyaban ese evento.

Relató que tuvo una beca universitaria que terminó no cobrándola porque ganaba mucho dinero cantando y le daba pena hacer eso. Se graduó con la máxima puntuación en su tesis. .

Antes, estudió con unos seminaristas, de donde fue expulsado junto a otros estudiantes incluyendo al ex grandeliga venezolano Manuel Sarmiento, quien fue lanzador de los Navegantes del Magallanes. Sarmiento se sentía mal por la expulsión pero Jiménez recordó que le dijo que quizás su destino no era éste sino otro y que se dejara guiar por Dios.

Jiménez describió las problemática existentes que narra en muchas canciones llaneras, como el trato a los indígenas y la falta de atención a estos pueblos; fue cuando también decidió irse a la política y mantenerse como artista. Recordó cuando se declaró al joropo como Bien Cultural de la Nación, en abril de 2014, cuando formó parte de la creación de ese decreto de preservación cultural para todos los venezolanos y todas las venezolanas.

Logros culturales

«Veo materializadas muchas de las cosas en el área cultural que fueron impulsadas por el gigante Hugo Chávez, ahora más evidenciada por el presidente Nicolás Maduro, quien suele estar pendiente de los mismos como Corazón Llanero y Corazón Salsero. Él mismo nos suele decir que a veces ve algunos talentos emergentes como niños que cantan la música llanera. Maduro es el gran artífice de que estos hechos se mantengan», sostuvo.

Cristóbal Leobardo Jiménez Farfán, este último apellido no registrado en la cédula de identidad por fallas en el registro pero que lleva como orgullo porque es descendiente de los Farfán que lucharon en la Guerra de Independencia.

Recomendó que la actual AN debería retomar la parte editora que funcionó en años anteriores y aportó mucho en los documentos y materiales textuales.

Habló de otros temas que ha cantado en su carrera como Maisanta, Casa Bella y de otros con contenido revolucionario, histórico y nacionalista.

Fue candidato a la gobernación de Apure en 1998 y Chávez, quien era candidato a la Presidencia de la República, al Nazareno ubicado en San Fernando, y recordó el apoyo popular que ya tenía Chávez y que en ese momento el comandante dijo que quería llevarlo hasta el bicentenario de la Batalla de Carabobo.

Apure

También criticó al presidente de Colombia, Iván Duque; al traidor de la Patria, Juan Guaidó, y a los desestabilizadores de la economía y tranquilidad de los venezolanos quienes son dirigidos desde Estados Unidos de América, a raíz de los hechos ocurridos en los últimos años en la frontera colombo-venezolana apureña.

Además habló de la diversidad económica de Colombia y de cómo los artistas se han beneficiado: «pagan muy bien, a veces hasta regalan una camioneta nueva a los cantantes. Sus cantantes incluso se han copiado de nosotros, de la música llanera; ellos no tienen cantantes establecidos de este género y por eso han tratado de captar a talentos nuestros. Pero, que quede claro, que el origen de esta música es venezolana y de su manifestación cultural como el joropo».

Habló de su amistad con Reinaldo Armas a quien conoció en 1976 en la esquina Cipreses, en Caracas: «él es un símbolo viviente y yo represento a una generación, veíamos en esos tiempos a otros como Julio Jaramillo», tras ser preguntado por Villegas sobre la nacionalización como colombiano de Armas y su conocida identidad como opositor.

A su juicio las fiestas de Elorza no son iguales a las de antes cuando Eneas Perdomo compuso su canción. Refirió que ahora llegan muchas personas y hacen colapsar el pueblo, que llegan turistas de toda Venezuela y del exterior, aunque se han suspendido en estos dos últimos años por la pandemia.

Jiménez consideró que no debería haber venezolanos enfrentándose a compatriotas en favor de los colombianos quienes han buscado infiltrar el narcotráfico y el paramilitarismo en territorio nacional: «serían casos minoritarios, es una situación irregular de los colombianos que nos afecta, pero es algo interno de ellos que deberían tratar de resolverlo. Debemos acompañar a las directrices del presidente Nicolás Maduro en estos hechos», refirió Jiménez.

Felicitó al primer mandatario Nicolás Maduro por la manera como ha manejado el control biosanitario del Covid-19, en relación a la deficiente atención hechas por Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, como de otros presidentes quienes han abandonado a la suerte a sus pueblos y sus números son elevados de casos.

Jiménez destacó que respeta mucho lo que dejó el presidente Chávez y su recomendación en que votaran por Nicolás Maduro, de quien afirmó que es un discípulo del comandante, y quien ha llevado su política hasta estos días. «Es un hijo quien ha continuado el proyecto político de Chávez y quien ha sido atacado desde todas partes. Es un victorioso de toda esta calamidad, no veo el madurismo aislado del chavismo, es realmente lo mismo», afirmó.

Sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiere que como que va a ser similar a la administración anterior de Donald Trump, aunque tiene la esperanza de que sea más humanista en su política exterior con otros países y que haya respeto y armonía y espera que se tenga pronto buenas noticias con Venezuela.

Manifestó que le gusta la salsa, el joropo aragüeño, el mirandino y pidió que le diesen más difusión a lo que considera que son canciones muy bonitas, también expresó que toca el arpa, le encanta usar el liquiliqui que es el traje típico de Venezuela.

Villegas recordó que la jerarquia eclesiástica no quería esa beatificación, algo que recordó el diputado Diosdado Cabello en su programa «Con el Mazo Dando», a lo que Jiménez dijo que «por algo sería y que en los próximos días se debe dar a conocer porque van a desclasificar esos documentos».

Y finalizó la entrevista cantando una canción sobre José Gregorio Hernández compuesta por Genaro «Coquito» García, trujillano al igual que el doctor que va a ser beatificado en las próximas semanas en Venezuela y será el primer santo nacido en este país.