Presidente Maduro ofreció su Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional (+Resumen y fotos)

«He vuelto; hemos vuelto, como siempre debió haber sido», señaló este martes el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al inicio de su mensaje anual o memoria y cuenta, que ofreció ante la Asamblea Nacional durante unas cuatro horas. Ofrecemos un resumen de su disertación, brindada este martes 12 de enero de 2021.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) / Fotos: Prensa Presidencial



Comenzó realizando un reconocimiento a «al irreductible, digno y valiente pueblo de Venezuela, con el más sincero agradecimiento al pueblo que, con su conciencia, moral y su fuerza nos ha puesto acá y nos ha reunido nuevamente acá». También recordó Maduro que este pueblo «nos demanda siempre el cumplimiento de nuestros deberes patrios».

Presidente Nicolás Maduro, Mensaje Anual en la Asamblea Nacional (memoria y cuenta), 12 enero 2021

Señaló que, en las elecciones del pasado 6 de diciembre, «en Venezuela entera triunfó con la paz, la constitución y la democracia». Señala que han pasado 5 años desde la última vez que rindió cuentas ante el Poder Legislativo. «Ha retornado aquí el espíritu inmortal de Hugo Chávez y del Libertador, toda la fuerza histórica que nos caracteriza como pueblo, y ha retornado la fuerza libertadora del Siglo XXI»

Sobre la AN anterior, dijo que hubo «acciones antirrepublicanas inéditas por su índole y crueldad», de las que «tendremos que hablar obligatoriamente hoy, mañana y siempre para que no se repitan y no queden impunes».

Señala que los logros del gobierno que reseñará hoy son parte de una «proeza colectiva» y nacional.

Covid-19

El Covid-19 develó lo que es el capitalismo neoliberal, salvando a los capitales antes que proteger a sus poblaciones. Tras eso, hizo un resumen de la lucha contra el coronavirus en Venezuela, destacando que, en febrero de 2020, cuando aún no había ningún caso en el país, se puso en marcha la Comisión Presidencial para la Lucha contra el Covid-19, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Señaló las medidas que ha tomado esa comisión, formada por las máximas autoridades en cada área.

«A muchos de los que se burlaron de la Comisión Presidencial contra el Covid-19 les hemos salvado la vida», destacó.

El Presidente Maduro recordó en su Mensaje Anual que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) había aprobado el uso del tapabocas, pero viéndose las experiencia en Wuhan (China) y otras naciones, Maduro convocó su uso como principal elemento de bioseguridad. «Fuimos el primer país del mundo, y yo como Presidente el primero del mundo en ponerme el tapabocas y llamar a la población a su uso indispensable», celebró Maduro. Dijo que, en Venezuela, se han reportado apenas 120 mil casos en 300 días de pandemia, un número inferior al de otros países.

Recuerda Maduro que el 17 de marzo de 2020 todo el país entró en cuarentena, permitiéndose el funcionamiento sólo de los sectores esenciales. Venezuela pasó 11 semanas bajo cuarentena radical, voluntaria, consciente, colectiva. «Fueron días muy duros». El país conoció el confinamiento y se afectó duramente a la economía, pero también trajo el reencuentro a la familia.

Destaca también el uso de la plataforma Patria para consultar a las familias y hacer despistaje masivo, aplicando tests sencillos con preguntas concretas para conocer el estatus de salud de las y los venezolanos. Se activaron 14 mil brigadas médicas para la atención casa por casa, basados en esta información. Se habilitaron 58 hospitales centinelas especializados en Covid-19, y 400 CDI para hospitalizar pacientes. Se activó un sistema de bonificaciones para apoyar a la familia venezolana.

Indicó que se inició el retorno de muchos venezolanos que regresaban de otros países, huyendo del racismo y la xenofobia. Luego se activó el sistema de flexibilización 7+7. En ese momento se detectó el «trocherismo» o ingreso ilegal de venezolanos que huían de otros países a territorio venezolano, muchos de ellos infectaron con Covid-19. Denunció las acciones del gobierno de Iván Duque que demuestran su odio inédito contra las y los venezolanos. Como medidas, adoptaron la inamovibilidad laboral, se suspendieron los pagos de alquileres y créditos, se otorgaron bonos de protección a familias y trabajadores, garantizaron ingresos durante meses a trabajadores informales, y se asumió la nómina de empresas privadas.

«Dictamos un esquema económico excepcional e integral para proteger a todos y todas, mientras que otros países abandonaron a su suerte al pueblo, corrieron a gente de viviendas alquiladas. Esto exacerbó brotes de xenofobia contra migrantes venezolanos», afirmó.

Señaló el Presidente Maduro que a partir de 1 de febrero de 2021 se triplicará el número de vuelos de Conviasa para buscar venezolanos en Perú, Ecuador, Chile «y más allá» y traerlos de vuelta al país, en el plan Vuelta a la Patria. Explicó que se aplican 5 kits de medicación a los enfermos de Covid-19, que abarcan desde los casos asintomáticos hasta los severos. «Hemos traído los mejores medicamentos para salvar vidas. Todos los pacientes los han recibido de forma oportuna». También habló de medicinas experimentales creadas en el país, que tienen un elevado nivel de éxito contra el Covid-19, como la DR-10.

Denunció Maduro que las sanciones y el bloqueo estadounidense, y más de 400 medidas coercitivas e ilegales han afectado la adquisición de medicamentos y suministros durante la pandemia. A pesar de eso, pronto llegarán las primeras 10 millones de vacunas compradas a Rusia; además, Cuba está verificando la efectividad de 4 candidatos vacunales, entre ellos la Soberana 2, de la cual dijo que pronto se harán ensayos en Venezuela.

Recomendó el uso del método 7+7 en otros países, y propuso a los embajadores y diplomáticos presentes el llevar esta información.

Indicó Maduro que, en los últimos 3 meses se ha mantenido en 95% la recuperación de los pacientes de Covid-19, en comparación con el promedio anual de 70%, esto gracias al esfuerzo de hospitalización del 95% de los pacientes. Dijo que Venezuela es el único país del mundo con ese nivel de hospitalización de los pacientes de Covid-19, y que más del 99% de los casos han sido recluidos en el sistema público de salud.

Agradece Maduro a China, que ha enviado 9 vuelos con ayuda humanitaria en un puente aéreo decretado por el Presidente de ese país, Xi Jinping. Se está estudiando la aplicación de sus vacunas y las de Turquía también. También agradeció a la Cruz Roja, la ONU, la OMS y la Unicef, que en conjunto han enviado toneladas de ayuda humanitaria que se han enviado de forma justa a todo el país. Maduro: «Aunque la postpandemia todavía está lejos -nadie se llame a engaños-, tenemos la certeza de estar transitando el camino correcto para garantizar la vida».

Sanciones a Venezuela

Continuó el Presidente Maduro su Mensaje Anual señalando los ataques y agresiones al país hecho por el gobierno de Donald Trump y sus aliados nacionales e internacionales. Recordó que, cuando Julio Borges asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, se trataron de aplicar fórmulas fraudulentas para removerlo del cargo: ausencia de cargo, supuesta ausencia de ciudadanía venezolana, entre otros. Se planificó un magnicidio en su contra usando drones con explosivos, para asesinarlo junto al alto mando y altos funcionarios del gobierno.

Luego, decidieron que un títere se autoproclamara Presidente de Venezuela. Se intentó que paramilitares ingresaran a Venezuela con una supuesta ayuda humanitaria, que fue rechazada por el pueblo en unión cívico-militar, recuerda Maduro. También la administración Trump puso precio a su cabeza: 15 millones de dólares.

Señala Maduro que la AN debería promover que los congresistas y senadores de Estados Unidos inicien una investigación de todos estos actos, reñidos con las leyes de EEUU e internacionales, incluyendo la firma de contratos (depositados en tribunales de Florida, EEUU) para atacar a Venezuela, venir a repartirse sus riquezas, asesinarlo a él como Presidente del país junto a líderes políticos y militares. «Ha llegado la hora de develar la verdad, y yo les pido que hagan todos los esfuerzos».

«Una cosa es la lucha política y otra el terrorismo. ¿Nosotros queremos que se colombianice la política de Venezuela, y que nuestras diferencias las dirimamos con terroristas, a plomo? Yo sé que no. Queremos reconciliación y paz», dijo Maduro.

Dio detalles Maduro del contrato firmado con Jordan Goudreau y Silvercorp para intentar una incursión en Venezuela para derrocarlo, con 220 millones de dólares en pagos. Señala Maduro que fue Donald Trump el que dio la orden a Juan Guaidó de contratar a la empresa de Jordan Goudreau. Asegura que se sabrá toda la verdad.

También señala que espías estadounidenses fueron capturados tratando de sabotear refinerías de Amuay y Cardón.

Denuncia que la derecha retomó acciones para arrebatar a Venezuela la Guayana Esequiba, a cambio de reconocimiento del Reino Unido al gobierno falso, interino de Juan Guaidó. Su falsa embajadora, Vanessa Neumann, hizo lobby -dijo Maduro- para que Reino Unido acelerara su intención de apoyar a Guyana en su intención de apoderarse de la Guayana Esequiba. Reintera que el Esequibo es de Venezuela y será defendido por su gobierno en cualquier instancia internacional.

Señala Maduro las graves dificultades que ha causado a la población las sanciones ilegales impuestas por el gobierno de Donald Trump. Se buscaba quitarle al Estado la capacidad de acceder a recursos en divisas para salarios dignos y planes sociales.

Mostró el Presidente Maduro una gráfica de cómo se cerraron los flujos de financiamiento externo del país desde 2013, y se mantienen flujos negativos cercanos a los 6 mil millones de dólares en materia de financiamiento.

Indicó que la Vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, está presta a atender reuniones de trabajo y reuniones con la Comisión de Economía, para que ésta asuma la elaboración de leyes para la recuperación económica sostenible.

Recuerda Maduro que fueron sancionados el Petro, fue retenido el oro venezolano en Reino Unido, persiguieron las cuentas y recursos de Venezuela en el extranjero, se negaron a tramitar pagos para alimentos, equipos médicos e insumos. El Departamento de Estado chantajeó personalmente a empresas internacionales para que cortaran relaciones con Venezuela, incluyendo a grandes empresas de China, Rusia, Cuba e Irán sólo por mantener relaciones abiertas y transparentes contra el país. Prohibieron a acreedores internacionales refinanciar la deuda de Pdvsa, sumándose desde 2017 la brutal escalada sancionatoria contra Pdvsa y organismos de las finanzas públicas.

La abrupta caída de los ingresos desarticuló los equilibrios macroeconómicos, afectó las reservas internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB), la balanza comercial, el índice de precios, la liquidez monetaria, las importaciones, las tasas de interés y -lo más deloroso- el ingreso de las y los trabajadores.

Pdvsa ha sido el blanco principal de esta política de persecución y de tierra arrasada. El ataque contra ella desde 2015 ha tenido varios cursos de acción simultánea.

Señala Maduro que hubo:

persecusión financiera para asfixiar a Pdvsa operaciones jurídicas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos embargo al comercio internacional del petróleo, que incluyó el asalto y robo de buques con gasolina pagada por el país sabotaje interno para producir la caída de la producción la corrupción interna.

Todo esto impactó de forma profunda a Pdvsa y su capacidad operativa.

Recuerda que el primer golpe fue la caída de precios del petróleo en 2015, y cuando estos precios se recuperaron, ocurre el embargo petrolero total a Pdvsa. «Es la fase más brutal e inhumana de este quinquenio de la traición, se hizo en plena conciencia del daño que causaría».

Entre 2014 y 2019, la producción de la industria petrolera venezolana cayó en 69% por la imposibilidad de disponer de recursos para sus planes de producción y mantenimiento de operaciones, y la venta del petróleo venezolano. «Duramos 13 meses sin vender una gota de petróleo al mundo. Para aquellos que se la dan de críticos, criticistas desde la izquierda trasnochada, y la derecha trumpista que se la pasan hablando y no saben lo que es trabajar, no tienen ni un cayo en la mano. No tienen moral para levantar una crítica, ni la izquierda trasnochada ni la derecha trumpista. Al final se unen y se sientan la misma silla de crueldad, injusticia».

Mostró Maduro la gráfica de la caída de producción de Pdvsa entre 2015 y 2020, pero señaló que los trabajadores han hecho esfuerzos para recuperar la producción y llevarla a 1.500.000 barriles diarios.

Señala Maduro que el paro petrolero de 2002-2003 produjo pérdidas por 20 mil millones de dólares en su tiempo, pero lo que ha ocurrido ha causado 102,5 mil millones en pérdidas desde 2015.

Recuperar los recursos robados o paralizados

Pide Maduro a la Asamblea Nacional ir a la recuperación de todos los activos y recursos en el extranjero, contando con los mejores asesores, incluyendo $30 mil millones en cuentas bancarias y la recuperación de Citgo. «Con la recuperación de esos recursos, Venezuela experimentaría una recuperación milagrosa, automática. Venezuela podría dispararse a la producción de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, producción de petróleo, hierro, aluminio, acero, importaciones para nuestro pueblo».

Dice Maduro que eso ayudaría a recuperar el salario de la sufrida clase obrera. «Pensemos como país, como nación. No pendemos de forma partidista, parcializada», dijo a los opositores que piensan en no apoyar este camino porque consolidaría a Maduro en el poder.

Garantizó Maduro que, si la oposición presenta un candidato o candidata creíble, y por la vía de la tolerancia y el voto gana las elecciones, «lo reconoceríamos de manera inmediata. Pero lo que ha privado en este quinquenio de la AN saliente ha sido la mezquindad, la guerra contra el país, sanciones y destruir a Pdvsa, el llamado a invadir esta tierra sagrada de los Libertadores de América. ¿Y dónde está esa oposición hoy?», se preguntó.

Por eso, llamó a una gran rectificación histórica. «Vamos a reconstruir el país entre todos, hago el llamado a la oposición. Y al final, que gane el que tenga los votos».

Indicó que «tenemos que demandar al que haya que demandar, litigar ante quien haya que litigar, acudir adonde haya que acudir para devolver al país el patrimonio robado, que alimenta hoy la vida de lujo de los criminales y multimillonarios corruptos de la banda de Leopoldo López, Guaidó, Julio Borges, que viven como magnates manejando miles de millones robados de las arcas de Venezuela y entregados por Estados Unidos».

Recordó Maduro que el país pasó de tener 53 mil millones de dólares de ingresos en 2013 a 743 millones de dólares en 2020. «De cada 100 dólares o euros que el país obtenía en 2014 por venta de petróleo, hoy obtiene un poco más de un dólar».



Recordó que el país era altamente dependiente de importaciones, la economía era impulsada por un Estado que entregaba a los empresarios prácticamente la totalidad de las divisas en el país, lo que produjo la dramática contracción que hemos vivido. El bloqueo ha afectado el sistema productivo y ha afectado el funcionamiento de muchas empresas nacionales y extranjeras, incluyendo empresas extranjeras que mantenían negocios en Venezuela, tenedores de bonos, inversionistas, industrias, empresas de servicios, etc.

Pagos a acreedores

Señala que Venezuela ha mantenido su voluntad de pagos a nivel financiero. Dice que, entre 2013 y 2017, el país canceló a acreedores de nuestra deuda externa un total de 109 mil 617 millones de dólares, en obligaciones avaladas por el Legislativo. Responsabiliza a las sanciones de Donald Trump por las afectaciones a quienes invirtieron en los bonos de Pdvsa.

Señala Maduro que los acreedores externos de la República, fundamentalmente tenedores estadounidenses, han perdido más de 77 mil millones de dólares por las acciones de Donald Trump contra Venezuela. Indicó Maduro que Venezuela ratifica sus ofertas de negociación directa con los tenedores y bonistas, para conseguir nuevas soluciones puestas sobre la mesa por su gobierno. Señala que tienen toda la intención de dialogar y entenderse con los inversionistas internacionales.

Inversión social en la era Chávez

Maduro señaló que, en la era Chávez, se invirtieron más de 800 mil millones de dólares en políticas sociales, misiones y políticas de inclusión hacia los sectores vulnerables venezolanos. Fue un modelo «justo y equitativo, que pagó la inmensa deuda social con el pueblo de Venezuela, herencia de un siglo de saqueo petrolero», señaló el Presidente Maduro. Generó altísimos niveles de estabilidad, prosperidad e igualdad social.

Entre 2000 y 2013, las principales variables de la economía mejoraron y su tendencia futura era de expansión. En 2013, Venezuela obtuvo más de 50 mil millones de dólares en ingresos externos. La producción petrolera era de 2,4 millones de barriles diarios, con precios de $90 por barril. En 2013 el ingreso de las familias era de 113%, el desempleo era de 7,5% y seguía bajando, había 21 mil millones de dólares en reservas internacionales. La inflación era de 40% anual. De allí que comenzó el ataque, guerra económica y sanciones.

Explicó Maduro que «hemos pagado un altísimo precio por defender a nuestra Patria, mantener en alto la dignidad de Venezuela, mantener en vigencia nuestra Constitución, mantener firme nuestra independencia y soberanía».

Se tomaron medidas como la creación de los 16 motores productivos y en 2018 se lanzó el programa de recuperación, para adaptar al país a la difícil situación de las sanciones.

Dolarización y defensa del bolívar

Recordó Maduro que se derogó la ley de ilícitos cambiarios, para permitir a la población el uso de divisas. «He dicho que las expresiones de dolarización del comercio son una válvula de escape necesaria y benefactora, para la vida económica de esta etapa y para la vida de la familia venezolana. Hemos favorecido la flexibilización de estos mecanismos, que en una nueva etapa deben tributar al Estado y las mayorías nacionales».

La guerra económica y la campaña de sanciones deterioraron el poder del bolívar, señaló. Lo dicen investigadores de varios países y el senador republicano Richard Black en el Senado de EEUU. Recuerda que el senador Black admitió que «fuimos nosotros (EEUU) los que hicimos que su moneda no valiera nada». Defiende Maduro el uso de divisas para aliviar la presión sobre la economía doméstica, «y ha sido positivo».

Señala que es esencial reafirmar el uso del bolívar, y regular estos nuevos procesos para hacerlos más transparentes, eficientes y que sea un factor de actividad económica y no de especulación cambiaria.

Reitera que este año se irá a la economía digital, se permitirá la apertura de cuentas bancarias en dólares. «Apuntamos al fortalecimiento de nuestra moneda nacional en un proceso de recuperación sostenida, que no va a durar corto tiempo». También señala que el 77% de las transacciones del país se hace vía digital en bolívares, y 20% en efectivo, en dólares.

Llama a superar el rentismo. Pide superar la actitud cómoda de muchos sectores del Estado y del sector privado. Dice que los empresarios deben invertir sus propios recursos en sus propios proyectos, que impulsen la economía nacional, sustituyan importaciones, impulsen nuevas expertaciones, garanticen nuevos empleos y salarios justos.

Dice que en 2021 se reimpulsará el uso del Petro y de todos los sistemas de criptomonedas, nacionales y mundiales; el uso de cadenas de en diversos sectores y la creación de aplicaciones para dar servicios a sectores específicos. Este año se implementarán medios de pago que no necesitan conexión en línea (de ticket y BePOS) ya que el 80% de la demanda de efectivo en bolívares es para pagar el transporte público.

Se centralizarán las nóminas y los pagos públicos, y se impulsará el pago del Petro. Se creó en 2020 la primera bolsa de valores descentralizada, basada en cadenas de bloques.

Destacó que el pueblo se reinventa por todas partes, no se queda con los brazos cruzados, y ha demostrado su inteligencia y creatividad para resolver problemas, en medio de la pandemia, la depreciación del salario, la devaluación de la moneda y la guerra económica.

Señaló que en 2020 se produjeron 400 mil toneladas más de alimentos en tierra venezolana, y «se está llegando a un punto casi de autoabastecimiento con producción venezolana». Se entregó el equivalente a 430 millones de dólares en subsidio directo en gasolina al transporte particular, es decir, 907 millones de litros producidos en Venezuela. Se entregó 134 millones de dólares en subsidio al transporte público directo, es decir, 274 millones de litros.

Señaló que, en vuelos secretos, se trajeron repuestos para refinerías y se pasó de 1.500.000 barrilles de gasolina producidos entre el 1 al 31 de mayo, a 11.000.000 de barriles del 1 de junio al 31 diciembre. A pesar de la pandemia, la mitad del presupuesto nacional garantiza su funcionamiento con tributos internos. «Y esto debe crecer. Allí pido ayuda a la Comisión de Economía presidida por Jesús Farías».

Indica que no deben imponerse dogmas de nadie ni de nada. Con principios y con doctrinas, pero sin dogmas en medio de circunstancias tan diversas y cambiantes. «Comprometo mi palabra a que, en 2021, vamos a iniciar una contraofensiva productiva nacional, incluyente y abarcadora, de todos los sectores de la economía nacional». Dice que avanzará como país en la superación de las secuelas de las sanciones criminales.

Dijo que, entre 2004 y 2014, «vivimos una década dorada». Se han mantenido las misiones en medio de grandes desafíos. Se ha protegido la salud, educación, vivienda y cultura.

Recuperación del salario

Señala Maduro que una de las principales preocupaciones es el salario de la clase obrera venezolana, «con el cual nadie puede hacer demagogia barata, porque si algo hemos protegido es el ingreso de la familia venezolana, la estabilidad laboral, la creación de empleo». Dijo: «¡Que nadie, ni desde la izquierda trasnochada ni desde la derecha trumpista, hagan demagogia barata! A los demagogos los llamo a enfrentarlos de frente».

«Yo llamo aquí a los líderes sindicales presentes, que están vinculados de verdad a la clase obrera: Angel Marcano, Angel Rodríguez, Oswaldo Vera, Wills (Rangel), José Rivero. Todos, los líderes sindicales verdaderos». Continuó Maduro: «¡Salgan a la calle, den la cara, no sólo aquí. ¡Denuncien a los que nunca han trabajado! A los demagogos, vengan de la izquierda trasnochada divisionista y derrotada, o vengan de la derecha trumpista, o de donde vengan».

«Pongamos el esfuerzo por recuperar de verdad el salario del trabajador, que hemos protegido a través de los ingresos generales», señaló.

Reiteró que el problema salarial responde a más de 400 medidas coercitivas, y al bloqueo imperial y la asfixia criminal que desde 2015 han impulsado contra el país. «El gobierno ha creado los mecanismos para compensar ese rezago salarial, con las bonificaciones, subsidios, atención integral en comunidades y esfuerzos por diversificar y ampliar la economía», aseguró.

Añadió: «Durante 2020, se entregaron 517 millones de bonos que beneficiaron a 14,2 millones de personas, en promedio mensualmente. Se transfirieron recursos a sectores vulnerables por 1.400 millones de dólares».

En 2020 se atendieron a 6,2 millones de familias en el sistema Hogares de la Patria, así como 2 millones de personas a través de la Gran Misión José Gregorio Hernández. Se ha fortalecido la Plataforma Patria, que tiene 21 millones de personas registradas. Se otorgaron 23 bonos únicos de protección social, bonos mensuales de protección a parto humanizado y lactancia materna. Se mantuvo el 100% de pensionados y pensionadas, superando 5 millones de beneficiarios.

Indicó que la tasa de desocupación subió de 6,9% en 2019 a 8,8% en 2020



También mostró una gráfica de ocupación formal e informal de 1999 a 2020.

Señala que el índice de escolaridad se mantiene en 93%, y el 80% de todos los estudiantes en educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, «están en el sistema público, gratuito y de calidad».

Retorno a clases a partir de febrero

Destaca Maduro que se está estudiando un regreso a clases seguro, parcial, con bioseguridad, a partir de febrero con presencia directa en el aula de clases, ello para fortalecer el segundo y tercer trimestre del año escolar 2020-2021. «Ojalá para febrero, marzo, abril, se tengan las vacunas rusa, china, cubana, y se pueda vacunar a maestras, maestros, profesores, profesoras, y se pueda avanzar en un regreso a clases parcial, presencial y seguro de los estudiantes», dijo el Presidente.

Indicó el Presidente Maduro que el 76,4% del presupuesto anual de la nación se orientará al sector social.

Comunas

Señala la importancia de avanzar en un modelo comunal que permita avanzar hacia una nueva sociedad. «La comuna debe ser la célula fundamental de esa nueva sociedad, de ese socialismo abarcante, cristiano, bolivariano, chavista para el siglo 21».

Pide a los diputados hacer un mapa de los problemas más sensibles, en torno a los servicios públicos. Pide ir a la solución directa. «2021 debe ser el año de la recuperación de Venezuela, el año de la recuperación económica». «Hay que pasar de la resistencia defensiva a la contraofensiva y recuperación sostenida y sostenible. ¡Vamos a restituir todos los derechos de nuestro pueblo y todo el estado de bienestar vulnerado!», dijo. Hay que «reinventar fórmulas que superen las heridas dolorosas del bloqueo y las sanciones».

Vivienda

«La gran Misión Vivienda Venezuela es un verdadero milagro de este país. Se lograron 400 mil viviendas en un año como el de la pandemia. Venezuela es el único país del mundo que, en medio de la pandemia, entregó viviendas a un pueblo humilde. Eso es salario social, izquierda trasnochada. Cuando le entregas un apartamento al pueblo. Tomen nota de su trasnocho».

Con esto se alcanzaron 4.443.415 viviendas construidas en revolución, de las que 3.453.425 se construyeron desde 2012 por la GMVV.

Señala Maduro que, para 2021, hay una meta de construir 500 mil viviendas de la GMVV, «rumbo a 5 millones de viviendas para 2025».

Bases de misiones socialistas

En 2020 se inauguraron 560 bases de misiones socialistas para un total de 1.261 bases activadas, que atienden a las comunidades barrio adentro. Se instalaron 291 nuevas casas de alimentación para 3.672 en todo el país. Se potenció la organización popular con el desarrollo 3.219 comunas, 48.548 consejos comunales organizados y con vocerías actualizadas por voto directo y 2.401 consejos productivos de trabajadores (CPT). «Somos la clase obrera en el poder», aseguró.

Se distribuyeron 121 millones de Clap (Consejos Locales de Alimentación y Producción) superiores a 1.200.000 toneladas, dijo el Presidente Nicolás Maduro. «Se cumplió la meta, aunque hay que vigilar la calidad y la calidad de los productos, y debe mejorar permanentemente, con producción nacional». Dijo que hay que relanzar la Gran Misión Robinson Productiva y Chamba Juvenil. Se están atendiendo a 1.900.000 jóvenes.

Pidió a la AN avocarse a hacer leyes para el tiempo actual, enfrentando desafíos y necesidades reales. Les insta a ser contralores del Ejecutivo y de la sociedad, y reitera que su gobierno espera ser interpelado por la AN en una amplia jornada. Espera que, de allí, puedan surgir soluciones.

Pidió a la AN tomar acciones para perfeccionar el modelo 7+7, los tratamientos de la cura de los nuevos contagiados de Covid-19 y el fortalecimiento de los Puestos de Atención Social Integral (PASI) para detectar las nuevas cepas que están surgiendo. Espera que surjan leyes para la nueva normalidad y dice que hay que estar un paso adelante de la pandemia. En materia política, «es necesario cuidar la paz, la seguridad, la estabilidad y la democracia», lo cual sólo es posible «con más y mejor democracia».

Dice que el mejor homenaje, a los 200 años de la victoria de la Batalla de Carabobo, debe ser a través de la creación del Parlamento Comunal que cree facultades para su participación.

que cree facultades para su participación. Exhorta a defender los derechos históricos de Venezuela en el Esequibo. Pide promover iniciativas que permitan recuperar los ingresos del país, la defensa de la moneda nacional y la digitalización de la economía.

Pide promover iniciativas que permitan recuperar los ingresos del país, la defensa de la moneda nacional y la digitalización de la economía. Dice que la meta este año es «la recuperación del salario de las y los trabajadores y retornar al poder adquisitivo que sólo la Revolución consiguió en su momento, pero no con el rentismo petrolero sino como consecuencia del desarrollo de una economía diversificada y productiva». El objetivo es «recuperar el vulnerado estado de bienestar social bolivariano, mediante la restitución de los derechos sociales del pueblo», dijo. Señala que esto no es imposible, y que no hay que tener miedo a cambiar lo que deba ser cambiado.

«Qué triste hubiera sido esta historia del Siglo 21 si hubiéramos arribado al bicentenario en medio de la dependencia, arrodillados a los Imperios del mundo. ¡Qué tristeza fue la celebración del bicentenario del Libertador en 1983, viendo un pueblo postrado, dependiente», dijo Maduro. «El pueblo del Gran Libertador (fue) convertido en una neocolonia gringa. ¡Pero no! ¡Mil veces, no! Gracias a Dios y a nuestro pueblo, que se levantó gracias al Comandante Chávez, que levantó el estandarte de la Libertad definitiva», señaló. «Hoy le rendimos un profundo homenaje y ofrendamos los más grandes honores, y en todas nuestras manos se salvó la República».

Finalizó con versos de Aquiles Nazoa a Bolívar:

Mi patria y sus caseríos

sus petróleos torrenciales

sus comarcas vegetales

y su tumulto de ríos

salinas y labrantíos

animales de labor

llanto, júbilo y sudor

de esta tierra y de su gente

se llaman sencillamente

Bolívar Libertador

Entre otros anuncios, señaló Maduro que la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional será presidida por Jesús Farías, y tendrá como vicepresidente al líder de Fedeindustria, Orlando Camacho, lo que a su juicio da grandes esperanzas para la solución de los problemas del país.

Durante su discurso, también reclamó duramente al diputado Jesús Martínez por no haberle respondido los mensajes que le había enviado. «Hay que aprender a responder los teléfonos, diputados y diputadas. Gente que viene de la lucha social, que criticaban porque no les respondían el teléfono, cuando llegan a Ministros o Diputados no responden a los teléfonos… ¡hay que responder y responder!», dijo Nicolás Maduro.