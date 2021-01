Escritor venezolano Miguel Guevara obtuvo el Premio de Ensayo Mariano Picón Salas

“El jurado designado para esta VIII edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, compuesto por Vladimir Acosta (Venezuela), Abel Prieto (Cuba) y Fidel Barbarito (Venezuela), reunido a través de una plataforma virtual el 28 de diciembre de 2020, después de examinar los 53 manuscritos participantes, decidió conceder el premio al ensayo titulado It’s a selfie world» del escritor venezolano Miguel Antonio Guevara. Así lo establece textualmente el veredicto que los jurados del certamen hicieron llegar por vía electrónica, y que fue recibido y dado a conocer por Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.



El Premio consiste en la cantidad de cuarenta mil euros (€ 40.000, o su equivalente en moneda nacional, monto sobre el cual se aplican las retenciones previstas en la legislación tributaria vigente), diploma y publicación de la obra ganadora.

El jurado conformado por los académicos venezolanos Fidel Barbarito, Vladimir Acosta y el escritor cubano Abel Prieto evaluó un conjunto de 53 obras provenientes de once países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela.

Sobre la obra ganadora destacan lo siguiente: “El jurado considera que esta obra propone una aproximación crítica a la ´labor civilizatoria´ del proyecto de la modernidad occidental que en pleno siglo XXI se reproduce a través de la híper-conectividad que permiten las redes sociales y los dispositivos digitales. It’s a selfie world denuncia, con intensidad expresiva, estilo osado y cautivante, los modos a través de los cuales se constituyen las subjetividades digitales que tienen como horizonte una conciencia transhumana con la cual se afinan los ya complejos procesos de dominación cultural, económica y política, y se nos prepara para naturalizar nuevas formas de racismo, esclavitud y control social”.

Adicionalmente, el jurado decidió otorgar mención de honor y recomendar la publicación de las obras “El volcán sumergido”, de Alejandro Bruzual; “Simón Bolívar y Napoleón, Henry Clay y George Canning”, de Gerónimo Pérez Rescaniere, y “El devenir dialéctico de la poética”, de Christian Farías, por ser trabajos que destacan en su rigor investigativo, la profundidad reflexiva y las temáticas abordadas.

“Participe tentando el azar”

Miguel Antonio Guevara (Barinas, Venezuela, 1986) es escritor, sociólogo egresado de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, y es maestrando en Filosofía en la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Ha sido publicado y premiado en narrativa, ensayo, poesía y periodismo en Colombia, Venezuela y Suiza. Obtuvo mención en el Concurso Bonaventuriano de Poesía y Cuento de la Universidad San Buenaventura, Cali, Colombia. Obtuvo la beca de estímulo literario que otorga el Centro Nacional del Libro en la mención ensayo por su obra “Cuaderno Hipertextual, apuntes y experiencias de una lectrura/escritura anfibia”. Su nouvelle “Mahmud Darwish anda en metro” (El Taller Blanco Ediciones, 2019) recibió el VI Premio Nacional Universitario de Literatura «Alfredo Armas Alfonzo». “Los pájaros prisioneros solo comen alpiste” (LP5 Editora, 2020) es su novela más reciente.

Además, escribe mes a mes su columna de crítica “Postales distópicas” en el portal MenteKupa y es autor del blog Cuaderno Hipertextual. El sello venezolano Ediciones Madriguera publicó un volumen compilatorio de su poesía publicada durante los últimos diez años titulado “Mudable, Antología transitoria 2009-2019”.

Al ser notificado por Roberto Hernández Montoya, presidente de Fundación Celarg, el escritor premiado manifestó lo siguiente: “Me contenta mucho que mi libro haya sido tomando en cuenta. Sobre todo porque es un trabajo escrito en lo que yo llamo contraensayo. Allí está presente mi propuesta de escritura fragmentaria, de hipertextualidad y además, sociológica y literaria sobre los temas que me apasionan, la literatura, el Internet y el cine. No es un trabajo del todo académico sino más bien una deriva interpretativa sobre ese concepto tan complejo de abordar llamado cultura transmedia. La verdad es que pensé que no sería tomado en cuenta, lo envié un poco así como tentando al azar. Hay pasajes en donde soy sumamente crítico con el campo cultural y literario y sin embargo, mira, parece que el jurado vio algo allí. Espero que cuando los lectores lo tengan en sus manos puedan disfrutarlo. Por otro lado, la figura de Mariano Picón Salas es una presencia constante en mi ejercicio reflexivo, sobre todo en lo que concierne a los temas de la cultura, identidad y subjetividad venezolana. Así que no podría estar más contento”.

Sobre el epónimo del certamen

Mariano Picón Salas nació el 26 de enero de 1901 en la ciudad de Mérida. Fue escritor y ensayista. En 1920 Picón Salas publicó su primer libro “Buscando el Camino”. Desde sus primeros trabajos enfoca y plantea «la contraposición del binomio naturaleza-cultura». De 1923 a 1926, residió en Chile donde adquirió sólida formación humanística, se graduó de profesor de Historia y luego de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago (1928). Al año siguiente publica Interpretación de Andrés Bello. En Chile publicó Hispanoamérica, Posición crítica (1931) e institución de Chile y otros ensayos (1935). Ejerció la docencia en la Universidad de Chile. Al caer la dictadura del General Juan Vicente Gómez regresó a Venezuela en 1936. Ejerció labor docente en el Instituto Pedagógico y en la Universidad Central de Venezuela. Fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor de la Universidad de Columbia en EEUU.

Se desempeñó como diplomático representando a Venezuela como embajador en Colombia (1947-48), Brasil (1958-59), México (1962) y en la Unesco, París (1959-62). Fue secretario general de la Presidencia de la República y presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (primero Inciba y luego Conac), cuya instalación no llegó a ver.

Entre sus obras principales se cuentan: Preguntas a Europa, Viaje al Amanecer, De la Conquista a la Independencia; tres siglos de Historia cultura hispanoamericana (1944), Formación y Proceso de la Literatura Venezolana (1947), Comprensión de Venezuela (1949), Pedro Clavel, el Santo de los Esclavos (1950), Dependencia e Independencia en la Historia hispanoamericana (1952), Crisis, cambio, tradición (1955), Los Malos salvajes. Civilización y política contemporáneas (1962), Hora y Deshora. Temas humanísticos; nombres y figuras, viajes y lugares (1963), Prólogo al Instituto Nacional de Cultural (1965). Esta última obra está considerada como su mensaje póstumo. En 1954 recibió el Premio Nacional de Literatura.

Mariano Picón Salas falleció el 1 de enero de 1965. El veredicto de la octava edición del certamen que lleva su nombre se da a conocer, en conmemoración del 61°aniversario de su partida.