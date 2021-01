Declaración independentista de Maracaibo: uno de los bastiones para la propuesta de novena estrella en la bandera

La declaración independentista de la provincia de Maracaibo el 28 de enero de 1821 y su incorporación autónoma a la República fundada por el presidente Simón Bolívar, es uno de los bastiones que los zulianos tienen para proponer la incorporación de la novena estrella en la bandera nacional. Yldefonso Finol, proponente principal de esta solicitud, recuerda esta declaratoria que abraza el Proyecto Bolivariano, declarándose independiente del Imperio Español, manifestando que el corazón y cerebro de este pronunciamiento que este jueves 28 de enero de 2021 cumple su bicentenario, fue el prócer zuliano Rafael Urdaneta.



«Fue una operación bolivariana», refirió Finol, constituyente de 1999, cronista, estudioso de la historiografía zuliana y de la etnohistoria, quien expuso que la celebración del bicentenario de esta declaratoria es político-militar-popular, donde el pueblo, «de manera soberana, porque ya no delega su soberanía a ningún monarca europeo, decide constituirse en República».

Basado en esta acción del 28 de enero de hace 200 años, surge la propuesta por parte de Finol, a quien le acompaña un colectivo, de la novena estrella en el tricolor nacional y la cual el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ha asumido la vanguardia de esa solicitud, que fue autorizada su discusión en la Asamblea Nacional, por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Finol argumenta acciones históricas para verse representado el estado Zulia en el pabellón nacional, en primer lugar la gesta histórica de los pueblos originarios, con el cacique Nigale, la gesta del General Rafael Urdaneta, el nacimiento del nombre de Venezuela, el Bicentenario del 28 de enero de 1821, el triunfo definitivo ante el bando realista en la Batalla Naval del Lago, en la Capitulación y expulsión del último gobernante español en Venezuela y la participación de la mujer como Ana María Campos; a ello le suma la celebración de los 200 años de la primera visita de Simón Bolívar a la provincia de Maracaibo, el 30 de agosto de 1821 y de la creación del nombre del estado Zulia.

«Son argumentos importantes para que tengamos esa novena estrella de unidad y de libertad por la Venezuela eterna que nadie podrá amancillar», puntualizó.

MARACAIBO EN LA INDEPENDENCIA: EL PRONUNCIAMIENTO DEL 28 DE ENERO DE 1821

Por Yldefonso Finol

Miremos en su integralidad el horizonte pasado de una Maracaibo

puerto y pista en el tiempo que la navegación es el único transporte

pesado de que dispone la humanidad del joven siglo XIX, y

rememoremos que por esa condición natural fue apetecida por el

expansionismo mercantil que movió a las monarquías europeas a

invadirnos.

Contra esa dominación violenta lucharon los primeros

maracaiberos, los originarios añú con el cacique Nigale como

símbolo de una centuria de lucha. Trescientos años después, como

haciendo erupción el dormido volcán de las revoluciones, nuevas

generaciones de patriotas se levantan contra el colonialismo

opresor.

Juan Evangelista González, patriota maracaibero, es, desde los

inicios del armisticio acordado entre Simón Bolívar y el jefe realista

Pablo Morillo, el flamante gobernador republicano de Gibraltar por

encargo del General Rafael Urdaneta. El 26 de enero de 1821, una

moneda con un documento van vía Santa Rita como señal enviada

al Teniente Coronel Francisco Delgado, Gobernador militar de

2aquella Maracaibo colonial, a través de la señora María de los

Dolores Moreno, quien hizo la entrega por mano de su pareja,

Antonio Castro, hábil velerista que con ayuda de los vientos alisios

atravesó raudo las agitadas playas de aquella fresca noche.

En Gibraltar, el líder regional Juan Evangelista González, ha

tomado todas las diligencias logísticas y políticas para trasladar en

piraguas cerca de Maracaibo al Batallón Tiradores que comanda el

habanero José Rafael de las Heras, mismo que había colocado en

el puerto sureño el prevenido Jefe de La Guardia, Rafael Urdaneta.

Disuasivo eficaz que desalentó cualquier intento de retaliación por

parte de las sorprendidas armas realistas. Dentro del mismo plan,

unas falsificadas órdenes del general español La Torre, mandaban

que dos unidades militares españolas fuesen movidas hacia los

Puertos de Altagracia para seguir a Coro. Así quedó lista la plaza

para la victoria independentista.

José Rafael de las Heras nació en La Habana el 26 de noviembre

de 1790, y se estableció en Venezuela a mediados de 1818,

habiéndose incorporado inmediatamente en la gesta

independentista a la orden de Urdaneta. Él representa la estirpe

cubana que desde siempre fusionó su historia con la nuestra, en la

sangre de los originarios arahuacos añú y tahínos que combatieron

la primera invasión colonial, y en las ideas de Bolívar que Martí

recogió y multiplicó. Este insigne combatiente cubano-venezolano

muere en la batalla de Juana de Ávila el 24 de abril de 1822, en una

arriesgada acción contra las fuerzas al mando del coronel español

Juan de Ballesteros. El Comandante Heras es uno de los olvidados

libertadores de Maracaibo.

Vicente Lecuna resume la sublevación de esta manera: “ocurrió

entonces un acontecimiento harto favorable, y fue el alzamiento de

Maracaibo a favor de los patriotas el 28 de enero. Equivalía a un

gran triunfo de la revolución. Desde entonces sus adeptos pudieron

comunicarse con el mar. Provocado este movimiento por Urdaneta,

el batallón Tiradores enviado por él desde Trujillo, ocupó la plaza al

día siguiente. Esta gran ventaja conseguida sin esfuerzo de armas,

permitía reunir rápidamente las tropas granadinas a las

venezolanas”.

De hecho, al despertarse las hostilidades con la ruptura del

armisticio, por la ciudad lacustre se acercaron desde Santa Marta el

batallón Rifles y los Húsares de La Guardia, que unidos al Batallón

Tiradores y otro nuevo creado con el nombre Maracaibo, formarían

la División con que el General Rafael Urdaneta coronó la liberación

de Coro y engrandeció el ejército triunfador en Carabobo.

En las biografías más conocidas del Libertador generalmente se

soslaya la rebelión de Maracaibo; algunos autores la desdeñan por

no haber implicado un ensangrentado campo de batalla. Augusto

Mijares dedica algunas líneas al suceso, básicamente orientadas a

comentar las valoraciones que al respecto hiciera Bolívar. Por su

parte Indalecio Liévano Aguirre se salta el capítulo completo.

Historiadores fundamentales de la patria como José Félix Blanco,

Rafael María Baralt, Gil Fortoul, y los especializados en historia

maracaibera, como Manuel Dagnino, Juan Bessón, Romero

Luengo, y otros, dan cuenta de diversas lecturas del glorioso 28 de

enero de 1821.

Existe la polémica sobre si la acción patriota tuvo visos de

infracción del armisticio, asunto que incluso llegó a preocupar

momentáneamente al Libertador, siendo zanjado al exponerse a la

luz las profundas verdades y razones que la motivaron, las

circunstancias intrínsecas que la determinaron, y la manera como

se desarrollaron los hechos, todo lo cual demuestra que en una

plaza dominada por el Imperio Español, sus habitantes se hartaron

de ser súbditos oprimidos, pasando por decisión soberana del

pueblo a ser ciudadanos de la naciente república independiente.

Motivos altruistas guiaron siempre al Prócer Urdaneta, los mismos

que le llevaron a ser protagonista de la emancipación de su patria

chica. A Bolívar le decía el 11 de febrero de aquel año, respecto de

la decisión tomada, cuya autoría asumió responsablemente: “El

motivo que se tuvo para apresurarla fue de que el actual

Gobernador (Francisco Delgado) debía ser relevado muy pronto y

como ya había conseguido ganármelo, parecía que no debíamos

perder la oportunidad, y como Usted me había recomendado tanto

este negocio, yo creí de mi deber aprovechar los momentos. He

escrito dos veces al General (español) La Torre sobre el particular

interesando a favor de mi conducta la razón de que pudiéndose

admitir recíprocamente un desertor o un pasado, con mayor razón

debía admitirse un pueblo entero que se insurrecciona y pide auxilio

a nuestras armas”.

De tal madera estaba tallado aquel guerrero sereno que llevó a la

cima del decoro la elegancia y los principios del honor, sólo

equiparables a su amor por la Patria, la libertad y la justicia.

Desde la profunda cavidad de los milenios, declama Sun Tzu en

tono magistral: “La victoria completa se produce cuando el ejército

no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga

durante mucho tiempo, y en cada caso el enemigo es vencido por el

empleo de la estrategia”.

A poco más de un año de haberse sancionado la Constitución de la

República de Venezuela por el Congreso Constituyente de 1819,

con su corolario en la ley fundamental que crea Colombia

uniéndonos con Nueva Granda y Quito, es Maracaibo la primera

provincia que se incorpora autónomamente a la Colombia

bolivariana.

El 28 de enero de 1821 debería registrarse en la historia como el

día que Maracaibo abraza el Proyecto Bolivariano, declarándose

independiente del Imperio Español y sumándose voluntariamente a

la República creada en Angostura con el nombre de Colombia.

En aquel acuerdo fundacional, adoptado en Cabildo abierto, el

ayuntamiento “declara al pueblo de Maracaibo, libre e

independiente del Gobierno Español, cualquiera que sea su forma

desde este momento en adelante; y en virtud de su soberana

libertad se constituye en República democrática y se une con los

vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y

continentales, que bajo la denominación de República de Colombia

defienden su libertad e independencia, según las leyes

imprescriptibles de la naturaleza”.

El pronunciamiento del Cabildo de Maracaibo y la adhesión al

mismo del jefe militar de la plaza, fueron posibles en el marco del

armisticio vigente desde el 25 de noviembre y el tratado de

regularización de la guerra del día 26, que Bolívar y Morillo habían

confirmado durante su entrevista en Santa Ana de Trujillo el 27 de

noviembre de 1820. Paradójicamente -como suele suceder en

procesos sociales complejos- la declaratoria de independencia

maracaibera, que se catalizó en las condiciones creadas por el

armisticio, significó el desencadenamiento de los hechos que

llevaron a su fin.

El día 29, Francisco Delgado, gobernador y jefe militar (provisional)

de la provincia, informa al Libertador: “Tengo el honor de anunciar a

Vuestra Excelencia que a las 5 de la mañana del día de ayer, ha

tremolado este pueblo el pabellón de la República, proclamando el

Muy Ilustre Ayuntamiento con las tropas de esta guarnición de mi

mando y un gran concurso del pueblo, su absoluta independencia

del Gobierno Español…”.

De la misma tinta, sin dilaciones, escribe Delgado al General

Urdaneta: “Señor General: Con la mayor satisfacción tengo el honor

de anunciar a Usted la regeneración de nuestro estado político

componiendo ya un solo pueblo, y defendiendo una misma causa

con la República de Colombia, a que de nuestra espontánea

voluntad nos hemos sometido, convencidos de nuestros derechos

tanto tiempo sofocados por la tiranía de un gobierno despótico. Las

delicadas atenciones de Usted exigían de justicia me contentas con

esta sola exposición; pero las particulares circunstancias de nuestra

reforma me imponen el deber de participarle en satisfacción y honor

de este pueblo, haber sido proclamada la más solemne

independencia al amanecer el día 28, con el mejor éxito y sin

presentarse el más pequeño obstáculo en su establecimiento.

Dispuesto este vecindario a sacrificar sus vidas para conseguir

ponerse en el goce de los derechos del hombre, no ha omitido

prueba con su valor, intrepidez y entusiasmo para acreditar su

adhesión al nuevo sistema de gobierno, manifestando en sus

semblantes y aclamaciones el más heroico patriotismo. No omito

indicar a Usted lo interesante que se hace la presencia de su

persona en este pueblo, que tiene la gloria de conseguir su libertad

bajo la inmediata protección de un benemérito hijo, cuyas

particulares circunstancias, prescindiendo de las virtudes que

adornan a Usted serían suficientes para entusiasmar aún a los más

deslumbrados”.

El 28 de enero de 1821 Maracaibo se suma a la República y ese

pronunciamiento desata los acontecimientos que provocarían la

confrontación definitiva del 24 de junio que decidió en gran parte la

emancipación de la Colombia original, la bolivariana. Dos años

después, en suelo y lago maracaibero, se logró completar la derrota

total del ejército realista, sellándose la independencia de Colombia

la grande.

La batalla del 24 de julio de 1823 ganada por los pescadores y

soldados comandados por Manuel Manrique y José Padilla, expulsó

a la última autoridad colonial en nuestro territorio, el Capitán

General Francisco Morales, quién capituló ante el mando patriota el

3 de agosto, yéndose a Cuba custodiado por naves de la

República.

En estos acontecimientos se estaba decidiendo el destino de una

región cuyo significado económico y geopolítico para la dominación

ibérica se basaba en el carácter estratégico de la pista lacustre; de

allí la permanente y considerable presencia militar que, desde las

incursiones conquistadoras de 1529 y 1569, eran la marca

fundamental de la hegemonía española. El estuario de Maracaibo

fue bisagra de operaciones desde y hacia el piedemonte productor

de rubros vegetales y mineros, por el Catatumbo con la ancha

franja andina que va desde Tocuyo hasta Pamplona, y por el Golfo

de Venezuela con los puertos caribeños y la Metrópoli a través del

Atlántico, tejiéndose con esas rutas una relación más expedita y

conveniente que con Caracas.

El concepto país no estaba cuajado, ni se había gestado como en

otras latitudes a partir de la conexión ancestral con el pueblo

originario. Aquí se estaba imponiendo una nacionalidad distinta,

soportada en la hegemonía de los invasores que detentaban el

poder político y económico, así como la preeminencia cultural y

religiosa. Los gentilicios zigzagueaban entre la condición de

colonias hispanas y localismos afectivos sin ningún determinismo

político-institucional. Lo geográfico venía impuesto por el paisaje

inmediato y lo “nacional” por los caprichosos trazos colonialistas

sobre el mapa. Las expresiones locales de gobierno, bajo la forma

que fuera, virreinatos, gobernaciones o capitanías generales, eran

piezas maleables del único poder que regía: el Imperio Español.

Por eso no tiene sentido endilgarle a una u otra ciudad ser menos o

más patriota según la fecha de sus primeros pronunciamientos

independentistas, si en los hechos tal condición no pudo sostenerse

sino con el concurso de toda la militancia emancipadora,

indistintamente del lugar de su procedencia. El propio Libertador no

se conforma con un espacio físico limitado; su escenario de lucha

es de instancia superior: cualquier sitio donde estuviera la opresión

colonial, y sus compañeros lo fueron quienes abrazaron esa causa

libertaria.

La nacionalidad de origen se forma entonces como resultado de la

imposición colonial en cuanto a la división político-administrativa. Y

la republicana, según lo que se pudo lograr durante la guerra

independentista y las mutaciones que sobrevinieron a la

atomización del conglomerado hispanoamericano.

El tiempo de los hechos y circunstancias particulares lo podemos

seguir en las memorias de uno de los artífices principales de la

operación: el General en Jefe Rafael José Urdaneta Farías.

Antes del armisticio se dieron órdenes al Coronel Justo Briceño,

para que con apoyo de los habitantes de la Ceiba y Ceibita,

ocupase las costas del lago Maracaibo entre Moporo y Gibraltar,

tomando para el ejército todas las embarcaciones que encontrara,

para ejecutar el plan pensado por Bolívar, que consistía en enviar

una División a ocupar la ciudad de Maracaibo. Esto no se logró

porque “Briceño encontró inconvenientes que retardaron sus

operaciones, y establecida la tregua para aquellos dos ejércitos, no

debían continuarse” tales acciones.

Una de las ventajas obtenidas en el pacto Bolívar-Morillo, fue que

“los patriotas pudiesen transitar por Maracaibo, siempre que

necesitasen del extranjero alguna cosa, y que para cuando se

rompiesen las hostilidades pudiese venir por allí desde Santa Marta

el batallón Rifles”.

El mando desde Barinas hasta las aguas del Lago estaba en manos

de Urdaneta, como Jefe de La Guardia, que a la vez era el

encargado de garantizar el fiel cumplimiento del armisticio, y de

ventilar cualquier asunto relativo al mismo, con el Jefe del ejército

español.

El papel jugado por Urdaneta en estos días es fundamental.

Coautor de la iniciativa del tratado de armisticio y regularización de

la guerra, fue también el líder inspirador del movimiento de

Maracaibo por la Independencia, y factor definitivo en los casos de

Coro y Barquisimeto. Antes, junto a Briceño Méndez, es el

diplomático acreditado por el Libertador Presidente desde agosto

de 1820 para negociar ante la jefatura española; más meritoria aún

la dignidad con que cumple su tarea, si tomamos en cuenta que el

maracaibero era de la tesis de que todo acuerdo pasaba por el

reconocimiento previo de la independencia de la República por

parte del Reino de España. Y así se logró tácitamente al sentarse a

dialogar de igual a igual: la República es beligerante y gana

legitimidad en el concierto de las naciones soberanas.

En enero Urdaneta está en Trujillo al mando de un distrito militar

que –como hemos dicho- va desde Barinas a las orillas sureñas del

Lago Maracaibo. Los patriotas de la ciudad puerto, Domingo

Briceño y José María Delgado, bajo pretextos, visitan al paisano

General para afinar los detalles del plan independentista que ya no

tiene vuelta atrás. Se le garantizan los empleos y ascensos a

quienes respalden el pronunciamiento, y se dispone de recursos

para la logística; tácticamente, el General Urdaneta mueve al

batallón Tiradores hacia el puerto de Gibraltar, previendo un

desplazamiento rápido en apoyo combativo si el mismo fuese

requerido. Estas medidas constituyeron un estímulo para el

movimiento patriótico maracaibero, que respiraba más seguro bajo

la protección de tan ilustre conciudadano.

Así está reseñado en las memorias de Urdaneta, como notas de los

editores tomadas de lo escrito por José Félix Blanco con base al

testimonio de Briceño y Delgado: “Con el pretexto, pues, de

comprar tabaco, de que se carecía en Maracaibo, y traerlo a la

renta, y con el de hacer algunos reclamos insignificantes, se

nombraron de comisionados a los señores Don Domingo B. y

Briceño, antiguo, ilustrado y decidido patriota, y al capitán de

caballería española Don José María Delgado cerca del General

Urdaneta. Se vieron con aquel Jefe y acordaron que Maracaibo no

necesitaba de apoyo para ser libre; que lo sería por sus propios

esfuerzos; y que lo único que se liaría sería aproximar unas fuerzas

que protegiesen la ciudad, si desgraciadamente volvían los

españoles a degollar a sus indefensos habitantes después de

pronunciados”.

Para que no queden dudas del protagonismo de Urdaneta en la

audaz operación de inteligencia que conllevó a los acontecimientos

del 28 de enero, repasemos esta carta que el Brillante escribe a

Sucre el 9 de enero de 1821, exactamente 19 días antes del feliz

suceso: “la operación de Maracaibo presenta buen aspecto y no

hay duda de que se conseguirá la ocupación de aquella plaza.

Estoy en relación con varios sujetos de allí y he enviado a otros

patriotas de toda confianza a organizar el plan de insurrección”.

Sus amigos y familiares están todos en ese plan dirigido a liberar

“un pueblo que, no habiendo sufrido nada en la revolución, ofrecía

inmensos recursos para el caso que desgraciadamente se abriesen

las hostilidades”.

El Libertador “no ignoraba la opinión que en favor de la

independencia había en Maracaibo”, por ello, con absoluta

confianza en su camarada, “se alejó de la provincia de Trujillo,

confiando el mando del ejército a Urdaneta, en cuyas notas

memoriales podemos leer un comentario cargado de sano orgullo

regionalista: “Las dos provincias, pues, limítrofes, ocupadas por los

ejércitos beligerantes, estaban mandadas por dos maracaiberos: la

de Trujillo, por el General Urdaneta, como queda dicho; y la de

Maracaibo por el Teniente Coronel D. Francisco Delgado”.

Respecto de la conducta del Coronel Francisco Delgado y sus

hermanos, comenta: “Este, como toda su familia, tenía entonces

motivos por qué estar agradecido al gobierno español, que había

premiado con distinciones y recompensas los servicios que en

tiempos anteriores le prestara su padre. Pero él era americano, con

algún tacto en los negocios políticos, y no podía ser tan obcecado

que resistiese a las influencias del triunfo de la opinión en el mundo,

y más aún, a las de su hermano Juan Evangelista, que, amigo de la

independencia desde 1810, había sido llamado por el General

Urdaneta, de Pamplona, donde estaba, para que viniese a decidir a

sus hermanos Francisco y José María, a que abrazasen la misma

causa. Luchaban al principio entre la gratitud al gobierno español, y

sus sentimientos como americanos: triunfaron estos al fin, y quedó

decidido que obrarían de acuerdo con el General Urdaneta para

pronunciar la ciudad”.

Continúa el relato de primera mano: “El importante servicio, pues,

que los Delgados, unidos al valiente pueblo de Maracaibo, hicieron

a la .República, solo puede calcularse por los recursos inmensos

que el General Urdaneta pudo sacar en hombres y dinero para el

paso de tropas, y facilidad para encontrarse en la batalla de

Carabobo, impidiendo que el Coronel Tello aumentase las fuerzas

españolas, que tan superiores en número eran en aquella célebre

batalla. Si el entonces Coronel Carrillo no hubiese detenido con el

batallón Brillante, compuesto todo de Maracaiberos al mando de su

Comandante José María Delgado, al referido Tello en el Tinaco,

problemático habría sido el éxito de aquella batalla no obstante las

combinaciones del Libertador y el arrojado valor de los Páez,

Cédenos, Plazas, Mellados, etc…”

Bolívar evalúa sosegadamente los acontecimientos. Sabe que

tendrán consecuencias en el devenir de la guerra. Para ello se

prepara y comienza a dar instrucciones. Pero, lógicamente, celebra

la adhesión de una plaza tan deseada y que la misma haya sido

ganada sin los desórdenes y desastres de la confrontación armada.

A través de Briceño Méndez escribe a Urdaneta: “Su Excelencia el

Libertador ha visto y está instruido de lo que Usted le participa en

su oficio de 1o del corriente. A pesar de las inquietudes que le

causa el temor de que sea la insurrección de Maracaibo un modo

de rompimiento, porque la atribuya el enemigo a falta de buena fe

por nuestra parte, celebra que la incorporación de aquella ciudad a

la República sea por su voluntad espontánea y sin los inevitables

males y sacrificios de la guerra. Su Excelencia felicita a Usted y le

tributa las más sinceras gracias por la prudencia y tino con que ha

sabido conducirse en este tan extraordinario y delicado negocio.

Usted ha prevenido los deseos y votos del Gobierno, alcanzando la

posesión de una plaza que es de primera importancia para nuestras

relaciones, y que asegura nuestras posiciones militares; y ha dado

al mundo un nuevo testimonio de entusiasmo por la libertad y de

filantropía acogiendo bajo la protección de las armas de la

República a un pueblo oprimido que la reclama, y salvándolo de los

horrorosos desastres del desorden, de la anarquía y de la venganza

de sus enemigos”.

En otra comunicación, vienen las felicitaciones y las instrucciones

precisas: “No pudiendo Su Excelencia el Libertador Presidente

alejarse por el momento de esta frontera, adonde le han llamado las

más graves atenciones, y deseando al mismo tiempo testificar al

pueblo y autoridades de Maracaibo los sentimientos que animan a

S. E. en favor de ellos y sus ardientes votos por la seguridad y

prosperidad de una Provincia que ha sabido elevarse por sí misma

hasta colocarse al lado de las que se glorían de pertenecer a

Colombia, ha tenido a bien disponer y me manda diga a Usted:

“1o Que pase Usted inmediatamente a establecer su Cuartel

General en Maracaibo, a felicitar a aquel pueblo y a las autoridades

constituidas en él por su generosa y noble conducta en su

transformación política, y asegurarle de los sentimientos de

distinción y aprecio con que el Gobierno de la República le acoge

bajo su protección, incorporándole a su seno.

2o Que correspondiendo la Provincia de Maracaibo al distrito de La

Guardia, ejerce Usted el mando superior en ella; Su Excelencia

autoriza además a Usted ampliamente para que tome todas las

medidas que juzgue necesarias para la organización de la Provincia

en todos los departamentos de gobierno; para que provea a su

seguridad interior y exterior por todos los medios que su actual

situación exija, aunque sean extraordinarios, y para que imponga

Usted contribuciones extraordinarias y disponga de sus productos a

favor del ejército y la Provincia, todo conforme a las órdenes e

instrucciones que verbalmente le ha comunicado Su Excelencia.

3o Que confiado plenamente en el celo, talento y virtudes de Usted,

se promete el más brillante resultado de esta comisión: que el

ejército será reforzado, la Provincia asegurada contra cualquiera

tentativa del enemigo y su administración establecida sólidamente

sobre las bases del orden y bajo los principios proclamados por la

República, para todo lo cual se halla Usted competente y

ampliamente facultado. Trujillo, 3 de marzo de 1821. Pedro Briceño

Méndez”.

Al Gobernador Político de Maracaibo, le comunica el 31 de marzo

desde Trujillo, la decisión tomada sobre la designación de Urdaneta

como máxima autoridad plenipotenciaria: “Ocupado en este

momento de grandes atenciones en esta parte para asegurar la

tranquilidad de esa Provincia, me es forzoso privarme por algún

tiempo del puro placer que me inspiraría el ser testigo de las

efusiones de entusiasmo que Usted me anuncia de parte de ese

pueblo. Pero deseando testificar mi gratitud y mis ardientes votos

por la prosperidad de tan virtuosos colombianos y renovar las

protestas con que el Gobierno de la República los acoge e

incorpora al seno de ella para sostenerlos y defender sus derechos

contra la España, he nombrado al señor General de División Rafael

Urdaneta, Comandante en Jefe de La Guardia, para que,

trasladando su Cuartel General a esa ciudad, cuide y se encargue

de la defensa y seguridad de ella, y de la organización de su

Gobierno en todos los departamentos. Yo espero que Usted y el

pueblo entero de Maracaibo reciban al señor General Urdaneta con

la gratitud y estimación a que sus singulares méritos y

circunstancias le hacen acreedor”.

Como anota en sus memorias el General Urdaneta: “Resuelta la

terminación del armisticio, comenzaron a activarse las operaciones

militares; en consecuencia decía el Libertador desde Achaguas al

Subjefe del Estado Mayor General, entre otras cosas: “Que debe

tener Usted entendido que se ha intimado al enemigo el rompimiento

de las hostilidades dentro de cuarenta días,

empezados a contar desde el 20 del corriente. Así, es de primera

importancia que vengan cuanto antes las tropas que deben venir al

ejército, para que descansen algún tiempo; pero sobre todo urge

infinitamente el pronto despacho para Maracaibo de los mil

quinientos fusiles, porque se ha contado con ellos para armar los

batallones que forman la división del señor General Urdaneta, que

es la primera que entrará en campaña”.

Y así fue al entrar sobre Coro el ejército de Urdaneta, donde

destacó una vez más como muchas en la gesta emancipadora

venezolana, la mujer bravía y consciente, en la persona de Josefa

Camejo, Libertadora de Paraguaná, heroína nacional.

Mucho más tendría que dar aún Urdaneta y Maracaibo por la

Independencia Hispanoamericana: “…Y aunque la libertad de Coro

será el principio de su operación, ella no debe retardar nada el

complemento de la empresa, conforme se ha prevenido a Usted”.

(Briceño Méndez, Barinas, 1 de abril 1821)

La velocidad que adquirieron los preparativos de reactivación de las

hostilidades, y el plan previsto por Bolívar de reunir un gran ejército

para la contienda definitiva, el dictado de órdenes y contraórdenes

era un asunto del día a día; así de la orden que Urdaneta se

estableciera en Maracaibo, se pasó a otra: “Que el deseo y objeto

principal de Su Excelencia es que ocupe Usted a Coro a la mayor

brevedad, emprendiendo sus operaciones el día 28 del corriente sin

falta. Que libertada Coro se dirija Usted con su división a la ciudad

de Guanare por el camino del Tocuyo…”.

En marcha desde Coro vía al camino de Carora, en Pedregal, se le

unió a Urdaneta el Batallón Rifles venido con retraso desde Río

Hacha, por tener que enfrentarse en el trayecto a grupos de

guajiros contratados por los españoles. El 6 de junio, antes de

Carabobo, Bolívar propone al Congreso el ascenso de Urdaneta al

rango de General en Jefe, por tantos méritos, entre los que cuenta

haber “completado la libertad de las Provincias de Maracaibo y

Coro”.

El Libertador le reconocía así a Urdaneta: “los importantes servicios

que ha prestado Usted a la República en esta campaña, libertando

dos Provincias que por su situación y recursos han sido los firmes

apoyos de nuestros enemigos en las épocas anteriores”.

Yldefonso Finol

Economista. DEA en Historia. Investigador acreditado en los Archivos Históricos de España. Experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional de Refugiados. Investigador de etnohistoria y procesos de descolonización. Escritor. Poeta. Cronista de Maracaibo.