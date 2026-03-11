Aragua se convierte en epicentro del debate para la salvaguarda del Patrimonio Cultural venezolano

Con el objetivo de fortalecer las políticas de salvaguarda, reconocimiento y protección del legado cultural venezolano, la Gran Misión Viva Venezuela dio inicio este martes 10 de marzo al 1er. Foro Regional sobre Patrimonio Cultural “Viva Venezuela mi Patria Querida”. La actividad, que se extenderá hasta el próximo sábado 14 de marzo, se desarrollará en los distintos ejes del estado Aragua, comenzando su agenda en la Casa de la Cultura de Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro, bajo la consigna “Patrimonio Cultural de Miranda a las Comunas” .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC/ Medios Nacionales/ Fotos: Prensa MPPC

Estos encuentros están dirigidos a todo el público, con especial énfasis en cultores, historiadores, músicos y amantes de la cultura en general. La iniciativa busca no solo valorar las expresiones culturales y las tradiciones para fortalecer la identidad y la memoria histórica, sino también generar un debate profundo sobre el uso del patrimonio como motor para un turismo sustentable que impulse la economía local y comunitaria .

Reconocimiento y enseñanza: Claves para la identidad

Uno de los ejes fundamentales del foro es enfatizar el reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo venezolano. Este vasto acervo incluye desde bailes y música tradicional, pasando por la creación literaria y cinematográfica, hasta las artesanías que transmiten saberes ancestrales. Este enfoque cobra especial relevancia si se considera el rico panorama de patrimonios con los que ya cuenta el país, como las recientes declaratorias del joropo en toda su diversidad (2025) y el casabe (2024) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sumándose a expresiones ya reconocidas como los Diablos Danzantes de Yare, la Parranda de San Pedro o el Carnaval de El Callao.

En este contexto de celebración y reconocimiento, el foro también pone un acento especial en la promoción de la enseñanza sobre el patrimonio en escuelas y comunidades. El objetivo es incentivar el sentido de pertenencia y la identidad cultural en las niñas y niños, asegurando la transmisión de estos conocimientos a las futuras generaciones. Como se ha visto en experiencias recientes, como la postulación de la hallaca ante la UNESCO, la recopilación de testimonios y saberes de los portadores culturales en las comunidades es un paso crucial para la preservación de estas tradiciones .

Debate legal y protección de los bienes culturales

Finalmente, un aspecto vital que se aborda en estas discusiones es el relacionado con el marco legal para la defensa de los bienes culturales. Los participantes debatirán sobre las estrategias y herramientas jurídicas necesarias para la protección del patrimonio y, de manera crucial, para la lucha contra su tráfico ilícito, un flagelo que atenta contra la memoria y la soberanía cultural de los pueblos .

Con este foro, la Gran Misión Viva Venezuela reafirma su compromiso con la preservación de la identidad nacional, reconociendo que el patrimonio, tanto material como inmaterial, es un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión de las comunidades. La programación en Aragua continuará a lo largo de la semana, llevando este importante debate a diversas localidades de la entidad .