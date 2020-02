El Maccar emprende las visitas guiadas a su bóveda de esculturas

Disfrutar del programa de visitas permanentes a la bóveda de esculturas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), es posible desde la inauguración de dicho programa, por parte del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

Texto: Prensa FMN

El ministro Villegas destacó en esa oportunidad, el 31 de enero, que este protocolo de visitas representa para el pueblo venezolano una inminente oportunidad para vigorizar la cultura museística, pues consideró que “visitar una bóveda es una acto revolucionario”.

De esta manera, el recorrido inicia desde el mismo momento en que el público interesado realiza una solicitud a través de los contactos oficiales del Maccar y luego llena una planilla, la cual puede descargar a través de un código QR desde su dispositivo móvil.

Indagamos la opinión de algunos de los visitantes a esas primeras visitas, no sin antes recordar que el horario está establecido los martes y jueves, organizado en tres visitas guiadas por día, en la mañana a las 10 y 11, por la tarde a las 2.

Malena Elena Díaz, asidua visitante del Maccar, manifestó: “Me encantó la experiencia. Pude apreciar la obra de muchos artistas tanto nacionales como del extranjero, lo que más me gustó fue ver obras de mis artistas favoritos: Fernando Botero y Salvador Dalí. Es una experiencia única y un verdadero privilegio. Otra cosa que me sorprendió, es la conservación de las obras, están perfectas”.

Joseph Parra Rangel, artista plástico y organizador de eventos masivos, comentó: “Es impactante darse cuenta, conocer la cantidad de obras que tenemos en nuestro patrimonio de artistas nacionales e internacionales. Tenemos desconocimiento e ignorancia de las obras que hay en el país, el desconocimiento trae la desvalorización, y no se imaginan la magnitud de lo que hay dentro de esta bóveda”.

El especialista en Informática Edwin López informó que: “Durante toda la visita lo que más pregunté fue acerca de la preservación, porque en particular es un tema que me llama mucho la atención, investigo siempre al respecto. Vivo cerca del MAO – Museo Alejandro Otero- y siempre asisto a sus eventos. Me gusta ir a todos los museos. Uno se queda con las ganas de conocer más porque hay tantas piezas y en el tiempo de la visita no da chance de que se mencionen a todos los autores”.

Por su parte, Édgar Parra, artista plástico expresó durante la visita que: “Me interesó mucho ver la calidad de la colección, los nombres de los grandes artistas nacionales, la conservación de las obras porque uno como artista siempre se preocupa que su creación sea preservada en el tiempo para que el público, tanto el actual como el de otras generaciones puedan disfrutarla».