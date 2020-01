El cine venezolano fue el gran homenajeado en su día nacional en el estado Aragua

Con todo éxito se desarrolló, este martes, en los espacios del auditorio de la alcaldía del municipio Girardot, la primera jornada de la programación organizada por la Red Popular de Cine y Medios Audiovisuales del estado Aragua, el Gabinete estadal del Ministerio para la Cultura en la entidad y el Concejo Municipal de Girardot, para celebrar el Día Nacional del Cine Venezolano en la región.

Texto: Prensa MPPC Aragua

La actividad, que fue precedida por la instalación de la comisión de Patrimonio Histórico del ayuntamiento maracayero a cargo del concejal Javier Hernández, contó con la presencia del director venezolano Luis Alberto Lamata, quien posterior a la proyección de su largometraje “Azú, alma de princesa” compartió con el público, a través de un conversatorio, su experiencia en la realización de esta película

“Me parece una feliz coincidencia que se esté instalando la comisión de Patrimonio Histórico precisamente el Día Nacional del Cine Venezolano, cuando de alguna manera celebramos y conmemoramos el inicio de ese cine venezolano que siempre ha tratado de retratarnos en nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros dramas, porque eso es memoria, es lo mismo que el patrimonio. Si no conservamos eso, si no defendemos y peleamos por nuestra memoria y nuestra identidad no existimos, y de eso trata “Azú” que es la película que presentamos en este día”, afirmó Lamata durante su intervención.

La programación de la tarde prosiguió con la presentación por parte de los integrantes de la Misión Cultura en el estado Aragua, y dirigida por el actor Ezequiel Piñero, de la lectura dramatizada de “La familia tragaldaba”, del escritor venezolano Aquiles Nazoa, quien este año 2020 es homenajeado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultural en el centenario de su natalicio.

Acto seguido, se presentó un ciclo de cortometrajes realizados por estudiantes de las distintas casas de estudios universitarios que tienen presencia en la entidad aragüeña como lo son la Universidad Bolivariana de Venezuela con los cortos: «Más allá de la guarura «, «Tercera hora» y “Despierta»; Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos con «Amor de verano», «La casa del fin de los tiempos» y «Respira»; Universidad Bicentenaria de Aragua con «Liturgia» y la Universidad Nacional Experimental de las Artes con «Homenaje A Mario Abreu, En el centenario de su nacimiento» y «Yo, Mario Abreu, El saltaplaneta».

Cabe destacar que durante toda la semana se estarán llevando a cabo distintas actividades destinadas a homenajear al Séptimo Arte, como lo son dos talleres de formación en materia de cine, además de una sesión especial que ofrecerá el Concejo Municipal de Girardot el jueves 30 de enero, para resaltar el aporte histórico que tuvo la ciudad de Maracay al desarrollo cinematográfico del país al convertirse durante los años 1927 a 1935 en sede del Laboratorio Nacional en la esquina “El cañon”, actual avenida 19 de abril cruce con calle Vargas, lugar en el que se produjo la primera película sonora de Venezuela.