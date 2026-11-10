Solicitaron impeachment a Pete Hegseth por ataque a Venezuela el 3 de enero

El Congreso de los Estados Unidos ha dado su primer paso formal este lunes hacia el proceso de destitución (impeachment) contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La resolución fue presentada por el congresista republicano Thomas Massie y cuenta con el respaldo del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Texto: Últimas Noticias (Randolph Borges)

El documento presentado por Massie, crítico con la actual Administración, detalla ocho cargos contra el jefe del Pentágono. Entre los motivos principales figuran las operaciones militares ejecutadas sin la debida autorización legislativa, destacando especialmente la intervención militar en Venezuela que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro en enero de 2026, la ofensiva militar contra Irán, así como la acciones emprendidas en Yemen y el ataque a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

La exposición de Massie: “Secuestro de un líder extranjero soberano”

En la resolución de 34 páginas, Massie tituló un capítulo completo como “Secuestro de un líder extranjero soberano”, para referirse al ataque militar a Venezuela el 3 de enero de 2026 que culminó con la sustracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, lo que constituyó un “acto de guerra no autorizado y un secuestro ilegal”.

Massie declaró en su intervención que el Secretario de Guerra “ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera totalmente incompatible con sus deberes”. Argumentó que Hegseth vulneró los límites legales al llevar a cabo una maniobra cuyos objetivos reales, según la presentación de Massie, “estarían vinculados al control de las reservas petroleras de Venezuela”.

El congresista recriminó adicionalmente a Hegseth por el saldo de la agresión militar en Venezuela, reprochándole las afectaciones sufridas por el personal estadounidense, registradas formalmente por el Pentágono como casualties, debido a los 7 militares que resultaron heridos en la incursión.

Sobre la legalidad de otras operaciones ordenadas por el secretario de Guerra, Massie dijo que “al acometer hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas”.

También criticó sus acciones contra Yemen y los bombardeos a supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, al tiempo que acusó al funcionario de abuso de poder e intimidación a críticos del Ejecutivo.

Por su parte, Pete Hegseth restó trascendencia a la iniciativa parlamentaria y la tildó de “ruido” político. “Si queremos debatir las acciones militares que ha llevado a cabo la Administración Trump, estaré encantado de hacerlo durante todo el día”, afirmó este lunes, defendiendo firmemente la “legalidad y el propósito” de las intervenciones en Irán, Yemen y Venezuela.

Republicanos bloquean intento de impeachment

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos impuso su peso político para bloquear la iniciativa de juicio político (impeachment) contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Mediante una votación con un estrecho margen de 211 votos a favor y 204 en contra, el pleno del recinto aprobó remitir la resolución a un comité parlamentario, mecanismo que en la práctica desactiva de manera inmediata el proceso de destitución impulsado en su contra.

Con esta maniobra reglamentaria, la bancada oficialista resguarda, por ahora, la titularidad del Pentágono al neutralizar el debate sobre las acciones militares en el exterior. El fallo reafirma la vigencia de la mayoría republicana antes del cambio de período legislativo, frenando de momento los esfuerzos de la oposición y de sectores disidentes por someter a control judicial y político la conducción del Departamento de Guerra.