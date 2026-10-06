Actores, cantantes y bailarines exploraron la comunicación no verbal en la Casa del Artista con clase magistral de expresión corporal

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La Fundación Casa del Artista (FCA) dictó este martes 6 de octubre una clase magistral de expresión corporal, en una jornada que reunió a 21 participantes enfocados en explorar el poder del movimiento, la postura y la gestualidad como herramientas fundamentales de la comunicación.

Prensa FCA

La actividad, desarrollada en la terraza de la institución —espacio al aire libre dispuesto para propiciar la libertad creativa y el dinamismo—, ofreció a los asistentes un recorrido práctico para descubrir y potenciar la gama de emociones y mensajes que el cuerpo es capaz de transmitir.

El taller reunió a actores, bailarines y cantantes orientados a perfeccionar su presencia escénica, así como a integrantes de la comunidad interesados en el autoconocimiento y el desarrollo personal.

Durante la sesión, el grupo abordó técnicas de respiración, alineación postural y conciencia corporal, utilizando la música como elemento articulador.

El encuentro fue facilitado por Jean Viana, director de la escuela Salsa Open Venezuela, quien destacó la entrega del grupo: «Quiero dar las gracias por la increíble energía que demostraron hoy. Ha sido una jornada maravillosa donde conectamos desde la respiración hasta nuestras líneas de postura, utilizando la música como elemento principal».

Por su parte, Ysmari Andrade, trabajadora de la Fundación Casa del Artista, celebró el alcance formativo de la iniciativa: «Esta actividad de lenguaje corporal me ha parecido sencillamente maravillosa. Deseo profundamente que este tipo de encuentros se sigan repitiendo y multiplicando en nuestra institución».

Asimismo, María Laura Silva, participante de la actividad, valoró el impacto de la propuesta: «Me parece una iniciativa increíble. Ha sido una oportunidad extraordinaria para fortalecer vínculos, aprender más sobre la expresión corporal y conectar con nuestro propio cuerpo».

Con esta iniciativa, la Fundación Casa del Artista reitera su misión de promover la educación artística y el sano esparcimiento, manteniendo sus puertas abiertas a proyectos que enriquecen el patrimonio cultural y el bienestar social de la nación.

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