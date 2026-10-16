La Casa del Artista impulsa la comunicación asertiva con la clase magistral “Libera tu voz”

En el marco de las iniciativas orientadas a promover el desarrollo integral de la comunidad, la Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Popular para la Cultura, sirvió de escenario para la clase magistral de oratoria «Libera tu voz: el poder de la palabra», un espacio formativo diseñado para brindar herramientas efectivas orientadas a la comunicación asertiva.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Doris Wells, donde diversos participantes se dieron cita con el profesor y especialista en oratoria Williams Gómez.

Durante su intervención, el docente instó a los presentes a convertir la voz y el discurso en sus principales instrumentos de proyección personal y profesional.

A lo largo de la jornada, los asistentes formaron parte de dinámicas prácticas que les permitieron comprobar de primera mano los alcances de una expresión oral bien estructurada y persuasiva.

Con esta actividad, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Casa del Artista reafirman su compromiso con la consolidación de espacios para el aprendizaje, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo cultural de la ciudadanía.

La convocatoria generó un gran entusiasmo en la comunidad, atrayendo a una nutrida asistencia integrada por jóvenes estudiantes y profesionales en constante formación, quienes demostraron un profundo interés por perfeccionar sus competencias comunicativas.

Sobre el propósito de esta iniciativa, el especialista Williams Gómez señaló: «Para mí es un verdadero honor estar en estos espacios tan emblemáticos de la Fundación Casa del Artista. El objetivo principal de esta clase magistral es que cada persona descubra el inmenso potencial que posee al comunicarse».

Por su parte, María Victoria, estudiante de quinto año del Colegio La Concepción de Montalbán, destacó que participar en la actividad constituyó «una experiencia maravillosa».

La actriz y locutora Rossana Liendo Herrera expresó que la propuesta resultó de suma importancia: «Las dinámicas nos permitieron poner en práctica lo aprendido de inmediato. Me encantaría que continúen promoviendo este tipo de iniciativas».

Con este encuentro, la Fundación Casa del Artista se consolida como un punto de encuentro vital para el crecimiento humano, formativo y cultural de los venezolanos.