Editorial El Perro y La Rana llega a Filven con títulos de ciencia ficción, crónica musical y saberes ancestrales

La literatura tiene muchas maneras de hacernos renacer: puede llevarnos a otros mundos y acercarnos a nuestra historia. Nos interpela con preguntas y nos permite descubrir nuevos modos de mirar la realidad.

Texto y Foto: Prensa Fundación Editorial El perro y la rana

Bajo esta premisa, el público que asista a la 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) encontrará entre la oferta editorial una variopinta selección de títulos editados por la Fundación Editorial El perro y la rana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Nuevas voces para la ciencia ficción

La colección de ciencia ficción de la editorial se enriquece con dos nuevos títulos. Uno de ellos es “¿Qué es la ciencia ficción?”, del escritor ruso Yuri Kagarlitski. En esta obra, el autor reivindica el género como una herramienta de exploración intelectual y pensamiento crítico.

Por su parte, “Visiones de un futuro pasado” reúne los prólogos que Carlo Frabetti escribió para la colección de 40 números publicada en España por Bruguera. El libro ofrece una aproximación al género a partir de algunos de sus pilares fundamentales: la curiosidad insaciable, la duda, la especulación y el compromiso con la construcción de una humanidad más justa.

Ambas propuestas invitan a explorar las posibilidades de la imaginación y su capacidad para ayudarnos a pensar y transformar el mundo.

El ritmo y la memoria de la salsa

La música también tendrá un lugar destacado entre las novedades que trae El perro y la rana a esta edición de Filven con varios títulos -algunos de ellos inéditos- que enriquecen la colección dedicada a la salsa y otros sonidos, y a sus protagonistas.

Entre ellos se encuentran “Ismael Rivera. El sonero mayor”, de César Pagano; “Venezuela y su salsa. Vol. II”, de Jairo Aponte, Edgar Marchena y Alejandro Moreno; “Sentimiento tú: Tite Curet y Cheo Feliciano”, de Juan Manuel Álvarez; “El vínculo es la salsa”, de Juan Carlos Báez; “La Biblia de la salsa. Swing Latino”, de Ángel Méndez; y “Tite Curet Alonso. Cronista de un periódico de ayer”, del escritor colombiano Sergio Santana Archbold.

Estos libros celebran el legado de la salsa, su capacidad para narrar nuestras realidades y su permanencia en la memoria colectiva. Durante la feria, la editorial también presentará el conversatorio “La salsa: una identidad y patrimonio que se goza”, ideado como un espacio para reflexionar sobre el valor cultural de este género, sus raíces, su historia y su importancia como expresión de identidad y patrimonio popular.

Memoria e identidad afrozuliana

Como parte del homenaje al estado Zulia que se realiza en el marco de la feria, se presentará el libro “Identidad afrozuliana y reparaciones al proceso de esclavitud”, de Roberto López y Belina Colina. Se trata de una investigación que, mediante el trabajo de campo y herramientas de análisis etnográfico, explora las manifestaciones de la identidad afrovenezolana en las poblaciones zulianas de Bobures, Maracaibo y Caja Seca.

Las voces ancestrales de nuestros pueblos originarios

Como parte del encuentro con nuestras raíces y la riqueza de los pueblos originarios de Venezuela, se presentarán los libros “El árbol de la vida y otros relatos indígenas”, compilado por Ariadna Rojas, y “Kuai-mare: mitos aborígenes de Venezuela”, compilado por María Manuela de Cora. Ambas obras reúnen leyendas, mitos y narraciones ancestrales que nos acercan a las cosmovisiones, costumbres, creencias y formas de vida de diversas comunidades indígenas del país.

Un acercamiento a la obra de Jorge Luis Borges

Como conmemoración del cuadragésimo aniversario del fallecimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges, se presentará el libro “Borges”, un dossier que reúne reseñas, entrevistas, reportajes y testimonios para ofrecer una mirada crítica y plural sobre la vida y obra de uno de los grandes referentes de la literatura universal.

Estas páginas reconstruyen el retrato de un autor complejo, cuya mirada tampoco escapó a su condición latinoamericana: la de habitar un laberinto construido a la medida de sus propios anhelos y esperanzas.

La programación de la Editorial El perro y la rana durante la 22.ª Filven, que se celebrará del 13 al 23 de noviembre, contempla una amplia variedad de actividades para públicos de todas las edades, entre ellas presentaciones de libros, conversatorios y talleres infantiles y juveniles.