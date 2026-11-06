Nueva versión de “El pez que fuma” representa a Venezuela en Festival de Mar del Plata

La nueva versión de la película venezolana “El pez que fuma”, dirigida por el cineasta y actor Luis Fernández, forma parte de la selección oficial que participa en la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a celebrarse entre el 5 y el 15 de noviembre en Argentina.

Texto: Prensa MPPC

La obra inspirada en la estrenada en 1977 —dirigida por Román Chalbaud, referente del cine nacional— competirá en la categoría Competencia Latinoamericana de Largometrajes por el Astor de Oro, máximo galardón de esa cita cinematográfica.

La asistencia a este festival, único de categoría A en América Latina, representa también el estreno internacional de esta versión de “El pez que fuma”, con un destacado elenco artístico integrado por figuras como Mimí Lazo y Jorge Reyes, entre otras.

Esta participación, que cuenta con el respaldo institucional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), honra el legado del cine venezolano y ratifica la calidad del talento técnico y artístico nacional que impulsa la circulación de nuestras historias en espacios de intercambio y difusión internacionales.