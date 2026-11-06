Nueva versión de “El pez que fuma” representa a Venezuela en Festival de Mar del Plata

 • 0 Comentarios

La nueva versión de la película venezolana “El pez que fuma”, dirigida por el cineasta y actor Luis Fernández, forma parte de la selección oficial que participa en la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a celebrarse entre el 5 y el 15 de noviembre en Argentina.

  

Texto: Prensa MPPC 

La obra inspirada en la estrenada en 1977 —dirigida por Román Chalbaud, referente del cine nacional— competirá en la categoría Competencia Latinoamericana de Largometrajes por el Astor de Oro, máximo galardón de esa cita cinematográfica.

La asistencia a este festival, único de categoría A en América Latina, representa también el estreno internacional de esta versión de “El pez que fuma”, con un destacado elenco artístico integrado por figuras como Mimí Lazo y Jorge Reyes, entre otras.

Esta participación, que cuenta con el respaldo institucional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), honra el legado del cine venezolano y ratifica la calidad del talento técnico y artístico nacional que impulsa la circulación de nuestras historias en espacios de intercambio y difusión internacionales.

Temas:

Publicado por Luigino Bracci
Inician postulaciones para segunda edición del Festival de Cine Yaracuy Festicy 2026

Inician postulaciones para segunda edición del Festival de Cine Yaracuy Festicy 2026

noviembre 5, 2026
El cine nacional celebró su historia en la Semana del Patrimonio Fílmico

El cine nacional celebró su historia en la Semana del Patrimonio Fílmico

noviembre 1, 2026
Celebrarán los 90 años de Miguel Ángel Landa con un homenaje especial en la Cinemateca Nacional

Celebrarán los 90 años de Miguel Ángel Landa con un homenaje especial en la Cinemateca Nacional

noviembre 1, 2026
Muere Patrick Stewart, actor de Viaje a las estrellas y X-Men

Muere Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"

octubre 29, 2026
Cinemateca Nacional exhibirá diez clásicos del cine venezolano restaurados

Cinemateca Nacional exhibirá diez clásicos del cine venezolano restaurados

octubre 24, 2026
Estrenan película La Última Semana de Jesús con numeroso talento venezolano

Estrenan película "La Última Semana de Jesús" con numeroso talento venezolano

octubre 22, 2026
CNAC impulsa consulta pública del Plan de la Cinematografía Nacional

CNAC impulsa consulta pública del Plan de la Cinematografía Nacional

octubre 14, 2026
Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional La Creatividad que Une en Moscú

Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional "La Creatividad que Une" en Moscú

septiembre 28, 2026
La parroquia ecológica de Caracas se prepara para la primera edición del Festival de Cine Caricuao 2026

La parroquia ecológica de Caracas se prepara para la primera edición del Festival de Cine Caricuao 2026

septiembre 18, 2026
guest

0 Comentarios