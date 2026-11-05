Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de la crisis por el cierre de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo este jueves. La dimisión llega tras la intervención del banco Ueno Bank por el Banco Central de Paraguay debido a una crisis de solvencia, lo que dejó a los clientes sin posibilidad de acceder a su dinero y desató protestas.



Texto: Agencias

Ueno Bank es una entidad bancaria digital que tiene vínculos con el mandatario.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

“Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, agregó.

Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.

La renuncia se conoció cuando la Cámara de Diputados debatía someter a juicio político al presidente por presunto conflicto de intereses relacionado con Ueno Bank.

El martes el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank y desde entonces todas las sucursales físicas permanecen cerradas y las operaciones congeladas, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de millones de dólares.

Peña, un economista de 47 años que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, quedó envuelto en la crisis por sus vínculos con el banco y con los organismos encargados de supervisarlo.

Ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank han sido detenidos, entre ellos el presidente del banco, Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y, hasta recientemente, socio comercial de Peña.

Según agencias internacionales, en septiembre dos cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos de los cuales unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.