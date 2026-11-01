El cine nacional celebró su historia en la Semana del Patrimonio Fílmico

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La Semana del Patrimonio Fílmico, evento en el que la Cinemateca Nacional exhibió emblemáticas películas de producción nacional recientemente restauradas para su disfrute entre las actuales y venideras generaciones, concluyó este sábado con la proyección de “Araya”, dirigida por la propia fundadora de esa institución, Margot Benacerraf.

  

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Gustavo Quintana)

Al cierre de este ciclo, que comenzó el 27 de octubre, asistieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; la presidenta de Cinemateca, Rosa Raydán; el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Román Chamorro; el presidente de Villa del Cine y Amazonia Films, Vladimir Sosa Sarabia; la directora ejecutiva de Amazonia Films, Caira Gómez, y público presente.

Raydán brindó detalles de la que fue una sorpresiva fiesta cinematográfica: “Hemos tenido una semana muy activa y muy emotiva viendo clásicos del cine venezolano que han sido restaurados en diversos momentos; que nos han llevado a recuerdos y a instantes de nuestra vida y nuestra historia audiovisual; que nos han dejado, además, conversaciones muy ricas”, relató.

La jornada incluyó cineforos con la participación de Solveig Hoogesteijn, directora de “Manoa”; Hilda de Luca, quien compartió su visión sobre “Oriana”; José Antonio Varela, con quien se abordó el significado de “Simplicio”; y miembros del equipo del programa de restauración de las películas.

“Y qué mejor despedida a esta Semana del Patrimonio Fílmico que con nuestra cinta consentida, ‘Araya’, hecha por la fundadora de esta Cinemateca y quien está de centenario aniversario, con la coincidencia además del sexagésimo aniversario de esta institución cinematográfica y la reciente restauración de esta película, por lo que hoy es un día especial para celebrar y redescubrir nuestro cine”, finalizó Raydán, al tiempo que las luces se disolvían para dar paso al filme de Benacerraf.

Un encanto que arropa generaciones

Al finalizar la proyección, los asistentes intercambiaron impresiones sobre la proyección de ‘Araya’ al calor de un café. Entre ellos se encontraba Tania Pérez, cineasta y profesora, quien celebró los esfuerzos por difundir nuestro patrimonio fílmico. “Me parece excelente este trabajo de restauración como una forma de preservar nuestra memoria, y me pasa con ‘Araya’, que he visto tantas veces y siempre le encuentro cosas nuevas dentro de esa sencillez y calidez de la humanidad en aquel lugar saliendo adelante desde su cotidianidad”, dijo.

Por su parte, Madtiel Rivas, joven músico y nuevo visitante de la Cinemateca, relató: “Fue muy lindo estar aquí hoy, ver esta película muy particular, hermosísima, toda su duración me pareció una fotografía continua (…) Empecé a ver cine venezolano muy recientemente, con la cinta ‘Soy un delincuente’, que me sorprendió por su banda sonora, y recomiendo a todas las personas, en especial a jóvenes como yo, que vengan a la cinemateca y conozcan de cine y de nuestro cine”.

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