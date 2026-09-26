Luis Fernando ‎Damiani Bustillos dictó clase magistral en el Celarg sobre Marx y Mariátegui en la realidad latinoamericana

En el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) se efectuó este viernes 25 de septiembre la clase magistral “El Marx que nos acompaña: de Mariátegui a la actualidad”, dictada por el doctor Luis Fernando Damiani Bustillos, que constituye la lección inaugural del segundo semestre de 2026 del Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) en Estudios Nuestroamericanos y el inicio de la Cátedra Amauta.

Texto y Fotos: Prensa Celarg

En su intervención, el magistrado emérito hizo un recorrido por los aportes intelectuales de José Carlos Mariátegui y la vigencia de su obra al cumplirse 100 años de la fundación de la revista Amauta, dirigida por el pensador peruano. Para ello, se analizó la influencia de la publicación en su tiempo y se expuso el valor del pensamiento marxista para la comprensión del panorama latinoamericano contemporáneo.

La visión de Karl Marx acompañó de manera decisiva a Mariátegui, quien empleó las categorías e instrumentos teórico-conceptuales del materialismo histórico para interpretar no solo la literatura y las manifestaciones artísticas de su época. En la revista, además, se fomentó el análisis profundo de la realidad social del Perú.

Como fruto de ese proceso, nació Siete ensayos de interpretación de la realidad social peruana, donde Mariátegui explica las distintas dimensiones del país. Al aplicar la epistemología y las categorías teóricas de Marx, el pensador latinoamericano elaboró herramientas orientadas a la acción y a la construcción de una sociedad socialista.

Esta visión, agregó Damiani, implicaba superar las relaciones sociales sustentadas en el gamonalismo —la dominación y explotación del campesinado, principalmente en la sierra peruana—, y las relaciones comerciales especulativas de una nueva oligarquía de la costa. En su lugar, se plantearon relaciones sociales de producción más humanas, como eran las que existían en Perú antes de la llegada de los españoles.

Con estos aportes, Mariátegui se consolida así como el primer gran pensador marxista latinoamericano. Para él, el conocimiento no era especulativo, sino uno que permite una guía práctica para trazar la táctica política hacia la construcción de una nueva sociedad.

Marx y el presente latinoamericano

En la segunda parte de la intervención, Damiani reflexionó sobre la vigencia de Marx en la actualidad y cuál es su utilidad práctica hoy. En ese sentido, compartió diversos ejemplos que permiten ver cómo incluso la derecha recurre a sus planteamientos para comprender la fase actual del capital en esta tercera etapa, es decir, el capitalismo globalizador diseñado por las teorías neoliberales.

“Comprender estos fenómenos resulta fundamental para proponer un nuevo diseño de relaciones internacionales e internas en cada país que sean verdaderamente más humanas y solidarias”, expresó el abogado y profesor universitario.

La intervención de Damiani es la cuarta lección magistral del PNFA en Estudios Nuestroamericanos, que se suma a las dictadas por Ignacio Ramonet, Luis Britto García y Sergio Rodríguez Gelfenstein, indicó el presidente del Celarg, Raúl Cazal.

En ese sentido, resaltó el significado de esta actividad debido a que el pensamiento de Marx “transformó la época contemporánea al proponer una nueva forma de ver el mundo, la filosofía, la economía e inclusive el periodismo. El discurso actual y la manera en que hoy comprendemos la realidad y abordamos estas nuevas dinámicas sociales se los debemos, en gran medida, al pensamiento de Carlos Marx”, dijo.

Cazal, además, destacó la relevancia del estudio del marxismo para la comprensión total de los fenómenos sociales, pues “nos ha enseñado a ver integralmente, lo que está prístino y también lo que está oculto”.

En línea con ese principio, Damiani seguirá promoviendo el análisis de esta corriente filosófica con un seminario dirigido a investigadores. “Va a ser una tarea de formación perdurable en el tiempo, porque el marxismo es un debate continuo”, agregó Cazal.

La presentación de la lección estuvo a cargo de Ana Cristina Bracho, directora ejecutiva del Celarg, quien dio la bienvenida a todos los participantes PNFA en Estudios Nuestroamericanos, espacio donde convergen cursantes de maestría y doctorado.

«Es una alegría que estemos aquí para seguir estudiando nuestra América, para entenderla como un territorio en resistencia, con las categorías que solo nos da el pensamiento crítico y poder debatirla como nos enseñó Mariátegui: que hay que leer a Marx para tener las categorías, pero no podemos olvidar ni el pasado de nuestra tierra ni los desafíos de nuestra gente», dijo Bracho.

El objetivo del PNFA en Estudios Nuestroamericanos es consolidar espacios de formación orientados en el pensamiento crítico.