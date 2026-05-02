Finalizó en Caracas la octava edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Juan José Bautista (+Videos)

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (Celarg), concluyó este jueves 30 de abril la octava edición de la Escuela de Pensamiento Político Crítico Descolonial Juan José Bautista. La actividad, desarrollada durante cuatro días en la sede de la institución en Caracas, congregó a investigadores, activistas y estudiantes para discutir temáticas relacionadas con los estudios descoloniales bajo el lema Descolonizar la Historia.

Texto: AVN y MPPC / Fotos: Roiner Ross

Bajo el lema “Descolonizar la Historia”, la actividad estuvo dirigida a investigadores, estudiantes, activistas sociales y público general interesado en los estudios descoloniales, desarrollándose del 27 al 30 de abril en la sede del Celarg.

“Esta octava edición de la Escuela Descolonial de Pensamiento Crítico Juan José Bautista es un buen momento para la batalla del pensamiento y las ideas. Los medios hegemónicos nos deshumanizan y generan una línea de pensamiento única, uniforme, donde la libertad de expresión no existe, y es expresión del pensamiento liberal. Sin embargo, con la escuela Juan José Bautista más bien se discute, se debate el pensamiento crítico y la descolonización de la historia”, expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

A propósito de su intervención, el titular de Cultura subrayó la importancia de reconocer la diversidad de perspectivas en la construcción del conocimiento. “En América Latina hay un pensamiento con nuevas formas de ver el mundo y de entender que no todo es lineal, que no todo es de una sola forma, que más bien tenemos múltiples formas de ver las realidades. Múltiples y variadas formas de pensar”, dijo.

Cazal resaltó el valor del debate y la batalla de ideas como herramientas fundamental para evitar “darle descanso al enemigo”.

“Que no nos incomode el debate. No tenemos que darle descanso al capitalismo, a su hegemonía, a sus medios, a sus redes. No tenemos que tenerle miedo. Más bien tenemos que enfrentarlo porque tenemos aportes al conocimiento”.

Día 1 | Descolonizar la Historia. VIII Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista

Día 2 | Descolonizar la Historia. VIII Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista

Día 3 | Descolonizar la Historia. VIII Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista

Día 4 | Descolonizar la Historia. VIII Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista

Relatos y narrativas históricas descoloniales

Durante las jornadas se abordaron temas como la descolonización de las narrativas históricas coloniales, el eurocentrismo, los relatos dominantes capitalistas y las perspectivas liberadoras desde América Latina y el Caribe.

En el evento participaron destacadas figuras del pensamiento crítico como Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), Lilia Ana Márquez Ugueto (Venezuela), Armando González Segovia (Venezuela), Katya Colmenares (México), Karina Ochoa (México), José Romero-Losacco (Venezuela), Luis Felipe Pellicer (Venezuela) y Ximena González Broquen (Venezuela).

En tal sentido, Armando González Segovia calificó la experiencia como un proceso enriquecedor de reflexión colectiva. “Ha sido un trabajo sumamente interesante e intenso en toda la semana que nos ha llevado reflexiones profundas tanto de todos los ponentes y de las inquietudes de los participantes”, señaló.

González Segovia explicó que su ponencia abordó “cómo los imperios mantienen hasta hoy en día un sistema que trata de racializarnos y para esclavizarnos y para explotarnos, para hacer lo que se llama el despojo de diferentes formas de nuestras comunidades y pueblos”, destacando la necesidad de abrir nuevas perspectivas en las ciencias sociales y humanas.

La Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial “Juan José Bautista” se consolida como un referente en la región, centrada en la descolonización de la historia, reafirmando el compromiso con el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano.

Este encuentro se suma a otras iniciativas impulsadas por el Celarg, como el Programa José Carlos Mariátegui de Estímulo a la Investigación 2026, orientado a fortalecer estudios en pensamiento descolonial e interculturalidad en Nuestra América.