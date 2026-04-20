Celarg anuncia la octava edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial “Juan José Bautista”

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe “Rómulo Gallegos” (Celarg) invita a la octava edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial “Juan José Bautista”, que se realizará bajo el título “Descolonizar la historia” del 27 al 30 de abril de 2026 en su sede principal en Caracas, Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Imagenes: Redes Sociales

El encuentro busca cuestionar las narrativas históricas heredadas del colonialismo y promover perspectivas liberadoras desde América Latina y el Caribe. Está dirigido a investigadores, estudiantes, activistas sociales y público general interesado en los estudios descoloniales.

Participantes destacados

La escuela contará con la participación de especialistas de varios países:

Ramón Grosfoguel (Puerto Rico) – reconocido sociólogo y pensador decolonial, colaborador del Grupo Modernidad/Colonialidad.

Lilia Ana Márquez Ugueto (Venezuela)

Armando González Segovia (Venezuela)

Katya Colmenares (México)

Karina Ochoa (México)

José Romero-Losacco (Venezuela)

Luis Felipe Pellicer (Venezuela)

Ximena González Broquen (Venezuela)

Transmisión y participación

Las sesiones serán transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de Celarg en YouTube, lo que permitirá el seguimiento desde toda la región. El formulario de inscripción está disponible en el perfil de redes sociales del Celarg y mediante el código QR que aparece en el material promocional.

Instituciones convocantes

La Escuela es impulsada por una amplia alianza institucional que refleja el respaldo académico y gubernamental al pensamiento descolonial en Venezuela:

Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños “Rómulo Gallegos” (Celarg)

Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB)

Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH)

Centro Internacional Miranda (CIM)

Centro Internacional de Estudios para la Descolonización “Luis Antonio Bigott” (CIEDLAB)

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)

Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez (IAEPHC)

Centro de Estudio de las Transformaciones Sociales del IVIC

Instituto Tricontinental de Investigación Social (ITIS)

Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MinCultura)

Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología (Mincyt)

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)

Red de Historia, Memoria y Patrimonio (RHMP)

Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RIADH)

Red de Centros CLACSO Venezuela (RCCV)

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA)

Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte)

Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom)

Una escuela con trayectoria

La Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial “Juan José Bautista” es ya un referente en la región. Su octava edición se enfoca en la descolonización de la historia, un eje central del pensamiento crítico latinoamericano actual. El nombre honra al filósofo boliviano Juan José Bautista Segales (1966-2021), reconocido por sus trabajos sobre crítica al eurocentrismo y descolonización del saber.

Este evento se suma a otras iniciativas del CELARG para fomentar el pensamiento crítico en Nuestra América, como el Programa José Carlos Mariátegui de Estímulo a la Investigación 2026, orientado a fortalecer investigaciones en pensamiento descolonial e interculturalidad.

Para más información

– YouTube: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

– Redes sociales IG: @fundacioncelarg