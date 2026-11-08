Expertos de Italia y Venezuela definen estrategias para proteger el patrimonio cultural ante desastres naturales

En el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, en Caracas, se llevó a cabo este 7 de noviembre la charla “Protocolos ante la emergencia patrimonial: algunas experiencias de Italia en la gestión de crisis y salvaguarda de bienes culturales ante catástrofes naturales”. El encuentro sirvió como cierre de una jornada de intercambio técnico e institucional entre la Organización Internacional Ítalo–Latinoamericana (IILA) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), con el objetivo de fortalecer la gestión patrimonial en el contexto posterior al evento telúrico registrado en el país el pasado junio.

Texto y fotos: Prensa Fundación Museos Nacionales

La actividad contó con la participación de Cecilia Santinelli, experta en patrimonio cultural de la IILA, quien realizó un diagnóstico de las condiciones estructurales tras el sismo. “Los museos que vi después del terremoto ya los había visitado en mi misión en mayo; por lo tanto, constaté la diferencia. Por suerte, los edificios están en buena condición”, señaló.

Aunque reconoció que existen colecciones afectadas, manifestó su confianza en la capacidad técnica local: “Con certeza el ministerio y los profesionales, que son muy buenos en Venezuela, podrán recuperarla”.

La especialista italiana enfatizó que el principal desafío radica en la articulación operativa. “El próximo paso, que es lo que logramos después de tanto esfuerzo en Italia, es coordinar todas las distintas acciones que se tienen que tener durante un evento como una calamidad tan fuerte”, explicó. Santinelli resumió las prioridades en dos aspectos fundamentales: coordinación sin improvisación y la creación de depósitos seguros para trasladar y resguardar las obras de arte dañadas.

También apuntó que esta visita busca renovar la cooperación bilateral mediante la asistencia para el rescate de obras —a través de laboratorios y talleres de capacitación en conservación— y la conformación de un equipo multidisciplinario que integre a funcionarios del MPPC, arquitectos, ingenieros y organismos de seguridad.

Por su parte, Dinorah Cruz, antropóloga y presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), destacó la utilidad de revisar el modelo europeo frente a la respuesta venezolana. “Tuvimos la oportunidad con la profesora Cecilia, del IILA, de revisar cómo lo hacen en Italia, que tiene una experiencia ganada en este terreno, y cómo nosotros hemos atendido desde Venezuela la coyuntura sísmica, tanto en el patrimonio cultural edificado como en el patrimonio cultural inmaterial”, detalló.

Cruz puntualizó que la meta final de estos encuentros es estrechar lazos para la futura creación de brigadas especializadas en la atención del patrimonio en caso de emergencia, las cuales incluirán a personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e instituciones museísticas y patrimoniales.

Entretanto, Rosario Soto, viceministra de Fomento de la Economía Cultural, valoró la alianza como un paso estratégico indispensable para la resiliencia del sector a largo plazo. “En el contexto nacional, es más que pertinente esta alianza para poder conocer experiencias y prácticas exitosas en materia de gestión de desastres”, afirmó.

De acuerdo con la viceministra, este intercambio permitirá al Estado y a la ciudadanía generar los mecanismos organizativos y normativos necesarios para dotar a las próximas generaciones de mejores herramientas y condiciones frente a situaciones de vulnerabilidad.