Ministerio de Cultura se reunió con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana

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El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se reunió en Caracas con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, Giorgio Silli, quien cumple una visita de trabajo en Venezuela.

Prensa MPPC (Texto: Prensa MPPC / Fotos: Gustavo Quintana)

En la reunión, efectuada en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, participaron la viceministra para las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; la presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Élida Salazar; y la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo.

El encuentro se inscribe en las acciones para fomentar el intercambio y la cooperación en el ámbito cultural, con el fin de contribuir la promoción de las manifestaciones artísticas y las tradiciones de los pueblos.

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