Universidad de la Música José Antonio Abreu abre sus puertas

Este 6 de octubre, la Universidad de la Música José Antonio Abreu abrió sus puertas con las licenciaturas en Ejecución Instrumental y Composición y Luthería. El acto inaugural fue encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien anunció que el maestro Ronnie Morales fue designado como rector de la institución.

Texto: Diario VEA

Durante el acto, la jefa de Estado resaltó que la casa de estudios lleva el nombre del maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en » homenaje a su obra y a su vida, porque concibió El Sistema como un extraordinario espacio para el encuentro social».

Inaugurada Universidad de la Música José Antonio Abreu por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

Rodríguez compartió con los presentes el momento en que comenzó a seguir la inquebrantable labor de José Antonio Abreu para impulsar la música. Para aquel entonces, se desempeñaba como vicecanciller para Europa y recibió la visita del maestro. «Lo precedía su sombrilla negra y vino a hablarme de El Sistema y a pedir el apoyo para una gira por Europa. Desde ese día supe que siempre iba a ser una seguidora del maestro Abreu».

La creación de la universidad fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro durante la celebración del aniversario número 50 de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles.

«Creo que ha llegado el momento de que Venezuela tenga una casa de estudios superior al máximo nivel, que brille tanto como El Sistema de Orquestas, y he dado la orden para que se proceda de inmediato a la fundación de la Universidad de la Música de Venezuela José Antonio Abreu, una casa de estudios superiores universitarios, que esté acorde con la experiencia y el conocimiento de El Sistema de Orquestas», expresó en esa ocasión.

18 núcleos en todo el país

La presidenta Delcy Rodríguez destacó que la Universidad de la Música abre sus puertas con 18 núcleos en todo el país y una matrícula inicial de 521 estudiantes. Describió a la institución académica, como un espacio «para el encuentro, para que desde la diversidad, convivamos, para que nos entendamos en una sola melodía».

En Caracas, la sede de la universidad abre sus puertas tras la transformación del antiguo Conservatorio de Música Simón Bolívar, fundado en 1984 por el maestro José Antonio Abreu, señala nota de Prensa Presidencial.

​El recinto dispone de 77 docentes especializados y una planta física conformada por 55 aulas, que incluyen 33 salones y 22 cubículos con insonorización acústica para clases individuales y grupales.

Asimismo, el complejo alberga tres salas para conciertos y grabaciones, biblioteca, archivo musical y la sede del Centro de Investigación y Documentación de El Sistema (CIDES).

Viva El Sistema Fest

En octubre será celebrado el Viva El Sistema Fest. En tal sentido, la presidenta Rodríguez solicitó al director ejecutivo del programa musical, Eduardo Méndez, que el festival llegue a todo el país, junto a la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. “Que la música tome todas las calles de nuestro país hasta llegar a las Navidades”, expresó la jefa de Estado.

Añadió que el festival también será un homenaje y muestra de solidaridad a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.