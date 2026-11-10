Partió Silvia Josefina Silva, emblemática voz de la agrupación margariteña Sol y Sereno

El Poblado, sector de la ciudad de Porlamar, en la isla de Margarita, está de luto tras conocerse este lunes la partida física de Silvia Josefina Silva, una de las voces más fuertes de la agrupación de música tradicional más longeva de Nueva Esparta, “Sol y Sereno”.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

“Aquejada desde hace tiempo de dolencias diversas, hoy su llama se ha apagado”, difundió el medio digital Bajo La Lupa.

Silvia formó parte fundadora de la mencionada agrupación de parranda margariteña, hoy Patrimonio Nacional, conocida por canciones como “El Burro” y otros tantos éxitos que han enaltecido al estado Nueva Esparta. Sol y Sereno fue fundada por Pedro José Silva, destacado poeta, compositor y músico (fallecido en 2011), junto a su esposa Carmen Victoria Fernández de Silva y otros familiares.

En noviembre de 2013, Silvia Josefina Silva y otras integrantes de la agrupación margariteña visitaron Caracas para participar en el Venezuela Disco 2013, evento realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. “Hice realidad uno de mis mayores sueños: cantar en el Teatro Teresa Carreño. Mi otro gran sueño era conocer a Chávez, ese sí no se pudo”, dijo Silvia Silva en entrevista para Alba Ciudad con Gustavo Velásquez (+) como moderador.

La parranda del grupo musical tradicional neoespartano seguirá sonando y la voz de Silvia forma parte de esos recuerdos de nuestra margariteñidad.

“¡Paz a su alma y que la parranda margariteña no deje de sonar nunca! Así lo habría querido Silvia”, finaliza la publicación.