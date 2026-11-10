Partió Silvia Josefina Silva, emblemática voz de la agrupación margariteña Sol y Sereno

 • 0 Comentarios

“Hice realidad uno de mis mayores sueños: cantar en el Teatro Teresa Carreño. Mi otro gran sueño era conocer a Chávez, ese sí no se pudo”, dijo Silvia Silva (der.) en noviembre de 2013, en entrevista con Gustavo Velásquez (+) para Alba Ciudad. Foto: Luigino Bracci

El Poblado, sector de la ciudad de Porlamar, en la isla de Margarita, está de luto tras conocerse este lunes la partida física de Silvia Josefina Silva, una de las voces más fuertes de la agrupación de música tradicional más longeva de Nueva Esparta, “Sol y Sereno”.

  

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

“Aquejada desde hace tiempo de dolencias diversas, hoy su llama se ha apagado”, difundió el medio digital Bajo La Lupa.

Silvia formó parte fundadora de la mencionada agrupación de parranda margariteña, hoy Patrimonio Nacional, conocida por canciones como “El Burro” y otros tantos éxitos que han enaltecido al estado Nueva Esparta. Sol y Sereno fue fundada por Pedro José Silva, destacado poeta, compositor y músico (fallecido en 2011), junto a su esposa Carmen Victoria Fernández de Silva y otros familiares.

En noviembre de 2013, Silvia Josefina Silva y otras integrantes de la agrupación margariteña visitaron Caracas para participar en el Venezuela Disco 2013, evento realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. “Hice realidad uno de mis mayores sueños: cantar en el Teatro Teresa Carreño. Mi otro gran sueño era conocer a Chávez, ese sí no se pudo”, dijo Silvia Silva en entrevista para Alba Ciudad con Gustavo Velásquez (+) como moderador.

Silvia Silva (izq.) en Venezuela Disco 2013. Foto: Luigino Bracci

La parranda del grupo musical tradicional neoespartano seguirá sonando y la voz de Silvia forma parte de esos recuerdos de nuestra margariteñidad.

“¡Paz a su alma y que la parranda margariteña no deje de sonar nunca! Así lo habría querido Silvia”, finaliza la publicación.

Cátedras literarias del Cenal llegan a Mérida, Monagas y Nueva Esparta

Cátedras literarias del Cenal llegan a Mérida, Monagas y Nueva Esparta

junio 5, 2026
Galerón margariteño es reconocido como expresión de la venezolanidad

Galerón margariteño es reconocido como expresión de la venezolanidad

junio 1, 2026
Cultores y artistas de Nueva Esparta comparten experiencias para preservar identidad local

Cultores y artistas de Nueva Esparta comparten experiencias para preservar identidad local

mayo 31, 2026
Diálogo con cultores impulsa fortalecimiento de la identidad en Nueva Esparta

Diálogo con cultores impulsa fortalecimiento de la identidad en Nueva Esparta

mayo 31, 2026
Definen programas culturales en Nueva Esparta para el segundo semestre de 2026

Definen programas culturales en Nueva Esparta para el segundo semestre de 2026

mayo 31, 2026
Ministerio de Cultura participó en despliegue político-cultural en defensa de la soberanía en Nueva Esparta

Ministerio de Cultura participó en despliegue político-cultural en defensa de la soberanía en Nueva Esparta

enero 10, 2026
Filven arriba a Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Amazonas

Filven arriba a Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Amazonas

noviembre 26, 2025
Fallece baluarte de la cultura venezolana José Elías “Chelías” Villarroel

Fallece baluarte de la cultura venezolana José Elías “Chelías” Villarroel

agosto 31, 2025
Ernesto Villegas: Retorno de la abuela Kueka significa el equilibrio del universo

Ernesto Villegas: Retorno de la abuela Kueka significa el equilibrio del universo

junio 2, 2025
guest

0 Comentarios