Corpoelec y empresa turca firman convenio: Permitirá sumar 200 MW al Zulia

La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec y la empresa turca Karpowership firmaron un acuerdo “para la contratación de dos barcazas de generación eléctrica, que permitirán incorporar 200 megavatios de potencia al estado Zulia y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región”. Así lo dio a conocer la Presidenta encargada Delcy Rodríguez este miércoles 4 de noviembre en la noche, al saludar el convenio.

Texto: Diario VEA

Su mensaje lo plasmó en sus cuentas en distintas redes digitales, donde compartió fotografías, en las que se aprecia al Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá y el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández, con el representante de la empresa turca.

“Con esta importante alianza sumaremos 200 MW directos al Sistema Eléctrico Nacional, fortaleciendo la estabilidad del servicio”, dijo Juan José Ramírez en su cuenta Instagram.

Entre los días 5 y 6 de octubre fueron incorporados 300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde el Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta (Termozulia) del estado Zulia. De ese total, 150 desde la TZ5 y los otros 150 desde la TZ7. Anunciaba el 6 del referido mes el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Termozulia se encuentra en el sector Palmarejo del municipio La Cañada de Urdaneta, y desde ahí se genera la mayor parte del suministro eléctrico para la entidad, refería en agosto de 2024 el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en su página web.

El 8 de octubre, la presidenta Delcy Rodríguez, dio a conocer que el Gobierno nacional en conjunto con el sector privado ya han recuperado 600 megavatios de generación eléctrica de los 800 afectados por el doblete sísmico del 24 de junio. En esa oportunidad reiteró que la meta es sumar otros mil 300 megavatios de aquí a diciembre. En ese contexto hizo énfasis que la nación tiene acceso a los repuestos, una situación que no era posible hace años.

Durante su intervención en la inauguración de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras destacó que, producto de los daños que causó la dupleta sísmica en diversas infraestructuras eléctricas, “salieron 800 megavatios afectados en la región central, en la Región Capital, en India Urquía, en Planta Termo Carabobo, en la línea de transmisión desde Planta Centro, en la línea de transmisión Yaracuy. Eso ha desestabilizado por completo el sistema; sin embargo, de esos 800 megavatios ya hemos recuperado 600 y al final del año estará completa la generación que se perdió, pero además estamos ejecutando un plan para incorporar 1.300 megavatios de acá a diciembre en el sistema termoeléctrico nacional”.