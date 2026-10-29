Delcy Rodríguez anuncia modernización de la Central Hidroeléctrica Macagua para sumar 477 megavatios al Sistema Eléctrico

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La presidenta Delcy Rodríguez anunció este jueves la modernización de la Central Hidroeléctrica Macagua para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La ejecución de este proyecto, que se hará por fases, permitirá la incorporación de 477 megavatios (MW) al SEN.

  

Texto: CiudadCCS (Arianna Hernández) / Texto: Prensa Presidencial

“En estas dos fases vamos a tener ya 477 megavatios incorporados al Sistema Eléctrico Nacional”, dijo.

De acuerdo con lo informado por la jefa de Estado, los trabajos constan de dos fases orientadas a la recuperación integral de equipos e infraestructura, lo que contribuirá a garantizar mayor estabilidad y confiabilidad en la prestación del servicio eléctrico en el territorio nacional.

Delcy Rodríguez anuncia modernización de Central Hidroeléctrica de Macagua, 29 de octubre de 2026
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El Gobierno nacional concretó un plan de inversión pública superior a los 300 millones de dólares mediante la firma de contratos con la empresa privada Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A (IMPSA).

El acuerdo contempla trabajos de rehabilitación en la central hidroeléctrica de Macagua y la culminación de la central Tocoma (Central Hidroeléctrica Manuel Piar), proyecto clave para el desarrollo industrial y minero de Venezuela.

Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua son las 4 centrales hidroeléctricas en la parte baja del río Caroní en Venezuela, parte del gran proyecto para dotar de electricidad a todo el país.

Con esta alianza, formalizada el pasado 15 de septiembre tras un proceso de negociación iniciado en abril, se prevé incorporar inicialmente 432 megavatios (MW) al SEN mediante la instalación de dos turbinas de 216 MW cada una. Por la directiva de IMPSA, su vicepresidente, Juan Manuel Domínguez, destacó que la concreción del proyecto en tan solo seis meses refleja la efectividad del trabajo conjunto con la directiva gubernamental y Corpoelec.

La reactivación de estas obras que permanecían paralizadas busca acelerar la recuperación de la infraestructura energética básica en el corto plazo y sentar las bases para responder al proyectado crecimiento económico e industrial del país.

Modernización tecnológica incrementará la capacidad generadora

Como parte de los trabajos de optimización y modernización técnica que ejecutará IMPSA en las instalaciones, se anunció que las turbinas diseñadas originalmente para generar 60 MW elevarán su potencia operativa a 80 MW. Este incremento de 20 MW adicionales por unidad es un aporte significativo para el fortalecimiento de la red eléctrica en zonas estratégicas de consumo.

Asimismo, se espera incorporar más de 600 megavatios que se irán sumando durante el año 2027 y hasta mediados de 2028. El anuncio se enmarca en la pronta presentación ante la Asamblea Nacional de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico. La actualización legislativa permitirá que el sector privado participe de forma directa en la generación de energía eléctrica para los sectores industrial y comercial y consolidará un esquema mixto enfocado en la estabilidad operativa y la autosuficiencia energética.

La jornada contó con la presencia del equipo de Corpoelec, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y los vicepresidentes de IMPSA, Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, y Pablo Magistocchi, director de operaciones.

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