Incorporados 150 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional desde Termozulia

El ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció este lunes 5 de octubre la incorporación de 150 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, con una incidencia directa a la región zuliana. “Hace poco hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados”, explicó.

Texto: Diario VEA

Termozulia se encuentra en el sector Palmarejo del municipio La Cañada de Urdaneta, y desde ahí se genera la mayor parte del suministro eléctrico para la entidad, refería en agosto de 2024 el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en su página web.

A través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), Alcalá agregó, este 5 de octubre: “Continuamos con la inclusión de más megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Arrancamos la planta Termozulia 5 y estamos trabajando para poner en servicio las plantas Termozulia 7 y Termozulia 2, cuatro máquinas en la planta Rafael Urdaneta y en otras regiones del país”.

Incorporan 150 MW de electricidad desde Termozulia: Declaraciones de ministro Rolando Alcalá

Dijo además que “en Planta Centro continuamos con los trabajos, en la región capital también continuamos con las plantas Picure (La Guaira) y en la zona oriental seguimos con Guanta. Así se sigue trabajando para incorporar esos megavatios que son tan necesarios en el Sistema Eléctrico Nacional, para el bienestar del pueblo venezolano, tal como lo anunció nuestra presidenta Delcy Rodríguez”.

En el complejo Rafael Urdaneta se ejecutan actualmente ocho frentes de trabajo; así lo daba a conocer el 30 de septiembre el gobernador de la entidad, Luis Caldera, quien enumeró que las labores se realizan en las unidades TZ02, TZ05, TZ07, TZ08 y Rafael Urdaneta 2, 4, 6 y 9. Sus palabras tuvieron lugar cuando acompañó al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez, a supervisar el inicio de fase de giro lento para aumentar generación eléctrica en la Unidad TZ7 de Termozulia.

Ese día, el vicepresidente sectorial precisó que en el marco del fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), avanzan las labores en la Unidad TZ7 del Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta, conocido como Termozulia, lo que permitirá aumentar la capacidad de generación en la entidad.

El 17 de septiembre, Juan José Ramírez visitó Termozulia y anunció que se encontraban en «la fase final del ensamblaje de la TZ7, que incorporará 150 MW por la paz y la estabilidad en el sistema eléctrico». Así lo dio a conocer en esa oportunidad en su cuenta en la red digital Instagram.

El 29 de septiembre, el ministro Alcalá tras anunciar que en los próximos días se espera la puesta en funcionamiento de la Unidad 6 de Planta Centro indicó que incorporarán siete unidades en el estado Zulia «con un aporte de más de 500 megavatios para este estado, y otras unidades a nivel nacional que en un total significan mil 300 megavatios en este último trimestre de 2026, que servirá para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios a nivel general».