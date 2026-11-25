Tras una pausa, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) anuncia oficialmente la apertura de la Convocatoria 2026-2027 de su Programa de Estímulo y Fomento a la Creación y Producción Cinematográfica Nacional.

Prensa CNAC

Este llamado, que marca un punto de inflexión para la industria audiovisual del país y reafirma el respaldo institucional al cine nacional y sus creadores, tiene como principal novedad de esta edición el regreso de la modalidad de Producción de Largometraje de Ficción, tras haber permanecido en suspensión temporal desde 2019.

“Esta convocatoria no solo reactiva los mecanismos de fomento tras una pausa necesaria de reordenamiento; es la confirmación de que entendemos el cine como industria, identidad y memoria”, afirmó Román Chamorro, presidente del CNAC, quien agregó: “Hemos diseñado un acompañamiento integral en nueve modalidades distintas, bajo un modelo de recepción permanente que respeta los tiempos reales de la creación”.

Chamorro también destacó que esta nueva etapa viene acompañada de hechos concretos en materia de transparencia y eficiencia operativa, con el relanzamiento de la plataforma digital SAPCINE.

De acuerdo con el presidente del CNAC, esta herramienta tecnológica garantiza que cualquier realizador, desde cualquier rincón de Venezuela, pueda postular su obra en igualdad de condiciones, de manera ágil y sin intermediarios. “El mensaje del CNAC es claro: las puertas están abiertas, las reglas están claras y el cine venezolano vuelve a rodar con fuerza”, sentenció.

Diseñado para acompañar el proceso creativo desde la primera palabra escrita hasta el corte final, el Programa de Estímulo y Fomento a la Creación y Producción Cinematográfica Nacional abre postulaciones en nueve modalidades: Desarrollo de Guion, Reescritura de Guion, Desarrollo de Proyecto, Producción de Cortometraje (menciones Animación, Ficción y Documental), Producción de Largometraje Documental, Producción de Largometraje de Ficción, Terminación, Postproducción y Coproducción Minoritaria.

Plazos y recepción permanente

El primer corte de evaluación para esta convocatoria está previsto para el viernes 8 de enero de 2027. Asimismo, con el propósito de agilizar los tiempos de respuesta y adaptarse a las dinámicas actuales de producción, el CNAC informa que la recepción de recaudos se mantendrá bajo modalidad permanente, permitiendo a los realizadores consignar sus proyectos de forma continua a lo largo del año.

Con la convocatoria 2026-2027, el CNAC no solo reactiva el financiamiento sectorial, sino que renueva su apuesta por un cine amplio y diverso hecho en casa.

Reactivación del sistema SAPCINE

Este proceso de normalización institucional viene acompañado del regreso de la plataforma digital del Sistema Automatizado de Proyectos Cinematográficos (SAPCINE), que garantiza que cualquier cineasta, desde cualquier rincón de Venezuela, pueda postular su proyecto en igualdad de condiciones, de forma ágil y sin intermediarios.

Esta plataforma digital permitirá automatizar por completo el proceso de inscripción y recepción de recaudos para la Convocatoria 2026-2027, condición que brinda a los productores y realizadores de todo el país una herramienta más eficiente, transparente y accesible para postular sus obras cinematográficas.

Con la reactivación de SAPCINE, el CNAC avanza en la transformación tecnológica de la institución, optimizando los tiempos de respuesta y facilitando la gestión administrativa para impulsar el desarrollo y la producción del cine venezolano.

Los realizadores y casas productoras pueden consultar desde ya las bases de participación a través de las redes sociales del CNAC.