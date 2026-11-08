Bandas marchantes de Aragua aportan 2.500 integrantes rumbo al Récord Guinness

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Foto: Archivo / El Periodiquito

Con una representación de 2.500 músicos y bailarines, equivalente al 12% de la delegación nacional requerida, el estado Aragua se prepara para participar en la consolidación de un nuevo récord Guinness para Venezuela con la banda de marcha más grande del mundo.

  

Texto: Prensa MPPC / Prensa Gabinete Cultural Aragua

El evento central se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de 2026 en el Paseo Monumental Los Próceres, en Caracas. Para esta convocatoria se prevé congregar entre 13.000 y 18.000 participantes de todo el país, con el objetivo de superar la cifra actual de 12.269 integrantes, que ostenta Japón desde mayo de 2025.

Con el propósito de coordinar la logística y el despliegue de las agrupaciones regionales, se realizó una jornada de trabajo con directoras y directores de las bandas marchantes de la entidad. El encuentro estuvo encabezado por el director general del Gabinete de Cultura del estado Aragua, Rommel Ramírez; el secretario sectorial de Cultura, Nicolás González, y el presidente del Instituto Autónomo de Bandas Marchantes de la entidad, Randolfo Zapata.

Esta articulación responde a las orientaciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, a través del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, en conjunto con el respaldo institucional de la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez.

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