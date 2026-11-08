El IAEM inició la segunda edición del Ciclo de Actualización Profesional 2026

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), dio inicio a la segunda edición de su Ciclo de Actualización Profesional 2026, una iniciativa impulsada a través de su Dirección de Investigación y Formación dirigida a desarrollar el potencial humano y profesional del sector cultural.

Texto y fotos: Prensa IAEM

El ciclo abrió con el taller “Circo cuenta: La dramaturgia circense”, dictado por la directora de la escuela Circo Miranda, Nadia Yanes, el cual estuvo dirigido a artistas escénicos con trayectoria y que concluyó con éxito el pasado viernes 30 de octubre.

Esta actividad destacó por su formato híbrido, con una asistencia de 15 personas de forma presencial y 12 conectadas vía videollamada, lo que representó un avance en los programas de formación de la institución.

Las actividades continuaron con los talleres de “Producción musical 2.0: potenciando el home studio con IA”, a cargo de Augusto Morales desde el 28 de octubre; y “Cuerpo-espacio y voz”, iniciado el 2 de noviembre, dictado por la bailarina contemporánea Carmen Ortiz y la profesora de voz Julia Carolina Ojeda, un espacio enfocado en potenciar la expresión corporal y la oratoria profesional.

Esa programación formativa cerrará este mes con dos propuestas próximas a iniciar: el taller “Creación musical, arreglos y edición de partituras”, facilitado por el Prof. Jesús Milano a partir del lunes 16 de noviembre; y “Rítmica aplicada a la danza”, que comenzará el viernes 20 de noviembre bajo la guía de Eduardo Omaña.

Las personas interesadas en sumarse a estos dos últimos cursos, totalmente gratuitos, aún pueden realizar su inscripción en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/1sfmP4F3RxizHqxy5