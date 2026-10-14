Cuba denuncia presiones de Estados Unidos para que países cambien su voto en la ONU

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de presionar y chantajear “a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, según se lee en un mensaje que publicara este 14 de octubre el alto funcionario en su perfil de X.

Texto: RT

Rodríguez afirmó que “con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones”, Washington “intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional“.

Cerco de EE.UU. contra Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva declarando una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según la Casa Blanca, representa La Habana para la seguridad del país norteamericano y la región.

El documento acusa al Gobierno cubano de alinearse con “numerosos países hostiles”, de acoger a “grupos terroristas transnacionales” y de permitir el despliegue en la isla de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y China.

Desde entonces, EE.UU. ha arreciado el bloqueo económico y comercial impuesto a la isla desde hace más de seis décadas, con la imposición de numerosas medidas coercitivas.

Adicionalmente, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

La Habana ha rechazado sistemáticamente esas acusaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial.

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