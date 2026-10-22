Orquesta Típica Nacional ofreció concierto en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

La Orquesta Típica Nacional (OTN), cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música, estuvo presente este 21 de octubre en el encuentro que organizó el Ministerio del Poder Popular para la Salud a sus trabajadores y trabajadoras, así como para aquellas personas que hoy luchan contra el cáncer de mama.

Prensa MPPC (Texto: Alexander Vivas / Fotos: Solimar Herrera)

La actividad se realizó en los espacios aledaños a plaza Caracas, y contó con la asistencia de representantes de la comunidad médica oncológica, como la Dra. Verónica Ramírez, el Dr. Álvaro Castro y la Dra. Gisela Vargas, quienes calificaron de magnífica la participación de la OTN en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La OTN inició su presentación con la “Fantasía criolla”, de Luis Laguna, seguida de un bloque de temas del maestro Aldemaro Romero, representado con “Catuche”, “Carretera” y “Doña mentira”. Del maestro Pablo Camacaro se interpretó la pieza “Nocturnal Andino”, que le dio paso al joropo “Quirpa”. El adiós lo marcó nuestro segundo himno nacional, el “Alma Llanera”, con música del maestro Pedro Elías Gutiérrez y letra de Rafael Bolívar Coronado.

Los aplausos de pie, y la insistencia de las más de 200 personas presentes, llevaron a la Orquesta Típica Nacional a interpretar el “Gavilán tocuyano”, una maravillosa obra del compositor Pablo Canela que sirvió para que el violinista de la OTN, el maestro Pedro Guerrero, sorprendiera con su interpretación y destreza en el instrumento al público cautivo, que quería más de esta orquesta patrimonial.

La OTN es considerada como una de las instituciones musicales más importantes del país. Fundada el 19 de abril de 1953 por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, fue declarada patrimonio cultural de la nación en 2008 y su objetivo fundamental es el de promover y difundir la música popular venezolana en los diferentes escenarios de nuestro país y del mundo.