Detienen a excandidata presidencial Luisa González en Ecuador

En la madrugada de este jueves, la Policía Nacional de Ecuador detuvo a la excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. De acuerdo con diferentes medios internacionales, la alerta y las primeras imágenes de su arresto fueron compartidas por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien compartió la información en su red social X.

Texto: Últimas Noticias

La detención, detalla la agencia de noticias EFE, se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

Su detención se enmarca en una presunta investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, por presuntas irregularidades en el financiamiento político y en los gastos de publicidad electoral durante la campaña presidencial de 2023.

“La Fiscalía de Ecuador y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de Lavado de activos”, publicó la fiscalía ecuatoriana en la red social X.

Tras su detención, la dirigente opositora publicó un comunicado en su red social X, donde calificó el hecho de absurdo. «Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente», señaló la dirigente en el texto.

En su comunicado, denunció torturas y maltratos a las personas detenidas durante el gobierno de Noboa y aseveró que ante las acusaciones, responderá «con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país».

En este sentido, convocó a la unidad de la Revolución Ciudadana y agradeció la solidaridad del pueblo ecuatoriano.

«Gracias por esa infinita solidaridad que se ha ido construyendo en todo el Ecuador. Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia», concluyó.