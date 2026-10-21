Gobierno Nacional suspende la obligatoriedad de máquinas fiscales y sincera lista de Sujetos Pasivos Especiales

En el marco de un proceso integral de modernización, digitalización y formalización del sistema tributario venezolano, la presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció un paquete de medidas de aplicación inmediata dirigidas a simplificar los trámites fiscales para pequeños, medianos y grandes contribuyentes.

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos y Video: Prensa Presidencial

Durante una reunión de trabajo celebrada este miércoles junto al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT), Román Maniglia; la vicepresidenta de Gobierno Digital y la vicepresidenta de Economía, la mandataria destacó los avances en la interconexión tecnológica entre el sistema tributario, la banca nacional, el Sarene, el Saime y el Banco Central de Venezuela (BCV).

Delcy Rodríguez anuncia: Máquinas fiscales ya no son obligatorias, cambian contribuyentes especiales

Eliminación de trabas para la formalización

Entre los anuncios de impacto directo para el sector productivo y comercial destaca la suspensión del carácter obligatorio del uso de máquinas fiscales. Según detallaron las autoridades, este requerimiento representaba una barrera de entrada y un costo elevado para la formalización de los pequeños y medianos comerciantes.

A la par, el Ejecutivo Nacional concretó la sinceración y recalificación del catálogo de Contribuyentes Especiales (Sujetos Pasivos Especiales), reduciéndolos desde más de 132.000 a 44.000 contribuyentes. Con este ajuste, aquellos comercios o empresas que no reunían las condiciones requeridas salieron de dicha categoría, mientras que quienes debían formar parte fueron incorporados formalmente.

Incremento del 27 % en la recaudación y destino social de los fondos

La presidenta encargada señaló que la recaudación tributaria correspondiente al mes de octubre de 2026 registró un incremento del 27 %, superando las metas establecidas para el período. Rodríguez enfatizó que la totalidad de estos recursos económicos irá destinada directamente a programas de atención social e infraestructura del país:

Atención prioritaria y vivienda: Financiamiento para la construcción, compra, alquiler y reparación de soluciones habitacionales para las familias afectadas por el duplete sísmico del pasado 24 de junio de 2026, a través de la Fundación Venezuela Renace.

Servicios públicos y créditos: Inversión directa en el fortalecimiento del sistema nacional de salud pública, la red educativa nacional y el otorgamiento de créditos productivos.

Por su parte, el superintendente del SENIAT, Román Maniglia, reafirmó el compromiso del organismo con la consolidación de una nueva cultura tributaria que promueva la justicia distributiva y estimule el crecimiento económico sustentable.