Flávio Bolsonaro huyó de Brasil rumbo a Estados Unidos, informan medios

Flávio Bolsonaro, quien perdió las elecciones presidenciales en Brasil, ingresó a EE.UU. en medio de informaciones sobre su posible fuga del país amazónico, informó The Washington Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Una de ellas señaló que el político había entrado en territorio estadounidense a primera hora de la noche. Algunos medios reportan que el senador llegó a Florida, donde se reunió con su hermano Eduardo, también exiliado en el país norteamericano.

Texto: Actualidad RT

Según informó Metrópoles, el dirigente conservador viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas, con la intención de solicitar asilo político al presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el medio, que cita a fuentes cercanas a la familia Bolsonaro, el viaje fue organizado a último momento por el entorno más cercano del político para evitar filtraciones a la prensa.

La salida del país se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara el lunes la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio brasileño. La decisión se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y fue adoptada ante el riesgo de fuga del excandidato presidencial.

“Nunca pensé en salir del país”

Durante la mañana de este 27 de octubre, la Policía Federal brasileña había desplegado un operativo en las inmediaciones de su residencia en Brasilia y comenzado a rastrear los pasos fronterizos y los vuelos internacionales para determinar su paradero. Las sospechas aumentaron después de que medios argentinos informaran sobre un avión privado retenido en Puerto Iguazú que presuntamente habría sido utilizado para trasladar al político hacia EE.UU. Sin embargo, fuentes de Migraciones argentinas dijeron a G1 que no hay registros del ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

La víspera, Bolsonaro había rechazado públicamente las sospechas de fuga y calificado la decisión judicial como un intento de intimidación política. “Nunca pensé en salir del país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme, pero nadie me va a callar”, aseguró el dirigente del Partido Liberal.

La fuga se produce tras su derrota en el balotaje presidencial del domingo, en el que Lula consiguió la reelección con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % obtenido por Bolsonaro. El senador, que perderá su inmunidad parlamentaria en 2027, enfrenta varias investigaciones judiciales, entre ellas una relacionada con el presunto financiamiento irregular de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado por el fallido intento de golpe de Estado de 2023.