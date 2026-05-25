Rector de Unearte insta a afianzar enfoque descolonizado de la educación artística y cultural

El auditorio José Gregorio Hernández de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías (UCS) en San Martín, Caracas, fue escenario de una necesaria discusión sobre la descolonización del pensamiento, abordada en la conferencia “Arte, Cultura y Educación: Visión y Perspectiva desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes” (Unearte), dictada por el rector de esa institución, Ignacio Barreto. En el acto estuvo presente la rectora de la UCS, Nuramy Gutiérrez, y su vicerrector Gregorio Sánchez, así como estudiantes y trabajadores de ese centro superior de estudios.

Texto y Foto: Prensa Unearte

Al inicio de su exposición, Barreto destacó una premisa categórica y urgente: la imposibilidad de separar la educación de la cultura en la formación de niños y jóvenes, si se asume la cultura como el conocimiento por y para la vida. Aseguró que una educación que no exalte los valores propios contribuye a la ignorancia y al riesgo de perder la soberanía, lo que facilita la rendición del espíritu ante el invasor y abre la puerta al despojo de la identidad y soberanía.

Bajo esta perspectiva, señaló que los elementos culturales de los pueblos deben incidir de forma positiva en el aprendizaje. A través de ese autorreconocimiento, insistió Barreto, el estudiante se descubre —mientras aprende— como parte de una comunidad local, regional, nacional, nuestroamericana y mundial, condición que finalmente lo conduce a construir vínculos afectivos indestructibles.

En consecuencia, Barreto planteó que las escuelas no pueden ser meros espacios de instrucción académica, sino centros culturales comprometidos en priorizar la identidad venezolana, con base en un diálogo e intercambio permanente con el entorno donde hacen vida.

“El contacto directo con las comunidades es lo que permite a la infancia aprender las prácticas de organización y desarrollo de festividades en sus localidades. Aislar, por ejemplo, la música y la danza de su contexto comunitario despoja a estas manifestaciones de su virtud original, neutralizando los saberes cuando se extraen para ser presentados bajo la forma de un simple acto cultural”, refirió.

Una batalla para descolonizar las artes

En torno a la idea del reenfoque de lo cultural como visión de autorreconocimiento, primero individual, luego grupal y comunitario, el rector de Unearte consideró urgente una reformulación del abordaje educativo de las artes y la cultura que desmonte categorías estéticas colonizadas y vincule los elementos geográficos, sociales y políticos que sí definen a Venezuela como pueblo y como región de influencia.

En tal sentido, Barreto afirmó que el enfoque educativo de Unearte, creada por el comandante Hugo Chávez Frías bajo la óptica liberadora del arte y la cultura, apunta precisamente hacia esa urgente tarea. “Nuestro modelo educativo busca trascender la lógica parcelaria del conocimiento y la noción burguesa del ‘arte por el arte’, como contemplación y símbolo de estatus o dominación. Buscamos formar creadores que lleven sus propuestas de excelencia tanto a los grandes escenarios como a su entorno cotidiano, egresando comprometidos con su tiempo, su comunidad y sus raíces”, subrayó.

Para ilustrar el modelo de artista que busca formar Unearte, el rector planteó como ejemplo a dos grandes referentes nacidos en el estado Lara: los maestros Alirio Díaz y Rodrigo Riera, insignes figuras de la guitarra venezolana. Ambos representan a la perfección dicho perfil al mantener un vínculo invisible y perenne entre su terruño, su gente y sus historias, enfocado en la defensa de su geografía e historia por encima de los cánones occidentales.

Sobre ese particular, Ignacio Barreto invitó a cuestionar las categorías estéticas heredadas. Denunció que el aparato ideológico burgués categoriza las expresiones humanas para sostener la idea de que existe una clase pura con el privilegio exclusivo de dictar el gusto. Esto contrapone de manera supremacista, clasista y racista la “alta cultura” y las “bellas artes” frente a la “cultura popular” o el “arte popular”, en la pretensión de imponer un único canon de belleza.

En tal sentido, Barreto coincidió en citar al vicerrector académico de la Unearte, Nelson Hurtado, al afirmar que la mirada eurocéntrica occidentalizada limita profundamente la capacidad de comprender y comunicarse estética y culturalmente, lo que impacta la reproducción de la vida.

“El fundamento filosófico de la Unearte es, por tanto, la descolonización como corriente de pensamiento crítico y proceso liberador frente a 500 años de dominio colonial, inoculación de antivalores y destrucción de la autoestima popular”, subrayó.

A modo de conclusión, Barreto hizo referencia al panorama descrito por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el lanzamiento de la “Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida”. “En esa oportunidad, el mandatario alertó sobre la coexistencia de dos grandes crisis mundiales: la ambiental y la cultural. Esta última busca la desculturalización de los pueblos para sustituir los valores propios por modelos importados y vacíos”, recordó.

“Generaciones de venezolanos hemos vivido bajo los efectos de este bombardeo cultural (…) con aspiraciones de sectores de la población dirigidas hacia la quimera del norte. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esta estrategia siniestra son la pérdida de identidad y la vergüenza étnica: un caldo de cultivo para propiciar la diáspora y la separación de familias en busca de un sueño impuesto que se vende como propio (…) Entendemos con esto que algo tan indispensable para un país como lo es la defensa de su territorio es un asunto profundamente cultural”, indicó finalmente Barreto.