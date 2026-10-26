En Venezuela relanzan campaña de solidaridad con Cuba “Amor con amor se paga”

En los espacios de la plaza de la Juventud, ubicada en la parroquia San Agustín, en el centro de Caracas, este sábado se llevó a cabo una jornada de solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba, denominada “Un Latido por Cuba, el Ritmo que Rompe el Bloqueo”, frente al arrecio de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, que busca asfixiar a la nación antillana.

Texto: Cubainformación (Roxibel Lairet) / Fotos: Ciudad CCS (Enrique Hernández), Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

El evento fue organizado por varias plataformas, como Alba Movimientos, El Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad con Cuba y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB). Se realizaron actividades recreativas, culturales y deportivas, que incluyeron una rueda de casino, a cargo de las academias Alto Voltaje Perdomo Salsa de Cuba y por Venezuela Casineros de la Juventud.

En la jornada también hubo bailoterapia, feria gastronómica, área de pintura y dibujo, para los pequeños de la casa, también se realizó un pancartazo y la velada cerró con un ameno concierto donde participaron varios artistas y el DJ Rumba Ashé, todo ello enmarcado dentro de la campaña de hermandad entre ambos países. ¡Amor Con amor se paga!

Pueblos de América Latina exigen el fin del bloqueo

La segunda jefa de Misión de la embajada de Cuba en Caracas, Gretel Guzmán, expresó su agradecimiento en nombre del pueblo y gobierno cubano, por la muestra de amor, hermandad y solidaridad indestructible entre Cuba y Venezuela, en medio del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, financiero y comercial gringo, contra la población civil de la isla caribeña. El cerco energético impide la llegada de combustible al país caribeño lo que agrava la compleja situación.

“Llevamos más de nueve meses que no entra un barco con combustible a la isla, esto es un genocidio que afecta directamente a la salud, la alimentación y los derechos humanos del pueblo de Cuba”.

Asimismo, resaltó la importancia de realizar este encuentro en la víspera de la presentación el próximo 28 de octubre, en las Naciones Unidas (ONU), del informe que denuncia los efectos nocivos de las sanciones unilaterales y exige el levantamiento de esta política genocida por parte de la Casa Blanca, de manera ininterrumpida durante más de cincuenta años.

“Desde Venezuela, la cuna del Libertador Simón Bolívar, se sigue levantando la voz, en favor del fin del bloqueo genocida”.



Para finalizar, la funcionaria recalcó que para el 28 de octubre se realizarán actividades, con el objetivo de acompañar la intervención de la delegación de la nación antillana en la ONU, que contará con la participación del pueblo venezolano y los movimientos sociales en solidaridad con Cuba.

Para Guzmán, es clave compañar la denuncia de Cuba en la Asamblea de la ONU el venidero 28 de octubre.

¡Amor con amor se paga!

Para la activista Isnel Luigi, el encuentro, enmarcado dentro de la Campaña Amor con amor se paga, es una iniciativa que trasciende fronteras, para responder con reciprocidad a todo el apoyo que las misiones cubanas han brindado no solo en la región, sino en todo el mundo. Los pueblos se movilizan para elevar su voz por quienes sufren cada día el asedio del gobierno de los Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

La integrante del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Venezuela-Cuba, explicó que en el stand donde se exhibía el libro Fidel Castro: Una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas, los lectores realizaron un aporte a través del escaneo del QR dispuesto para tal fin.

“En estos momentos se le quita la energía a Cuba, el alimento a los niños, la diálisis a los pacientes renales, el tratamiento a las personas con cáncer; por eso estamos aquí hoy para llevar una mano amiga a los hermanos cubanos”.

Luigi se muestra optimista y asegura que ambos países vencerán ante las amenazas de intereses foráneos y prevalecerá el legado de los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. “Cuba vencerá, Venezuela vencerá. El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, pronto los tendremos de regreso”.

Médica venezolana se suma a la campaña de solidaridad

Maryorie Julián, médico cirujana y ginecóloga, que reside en la parroquia San Bernardino y quien tuvo la oportunidad de formarse en la isla de Cuba, refirió que en este momento tan difícil para la isla, los venezolanos deben apoyar a sus hermanos para que no se sientan solos, ya que a lo largo de los últimos 27 años, delegaciones encabezadas por sanitarios, deportistas, cultores, científicos, entre otros, han venido al país a brindar su experiencia y conocimiento.

“No podemos olvidar que el 3 de enero, un grupo de compañeros cubanos dieron su vida por preservar la del presidente Nicolás Maduro y su esposa”. Además, Julián narra que durante su estadía en la nación antillana, pudo constatar las dificultades que enfrenta el pueblo caribeño, que también tienen que luchar contra la guerra mediática de las campañas negativas, que no muestran la fortaleza y capacidad de resiliencia que los caracteriza.

“Estuve en la isla y pude observar la resistencia de los hermanos antillanos, hombres y mujeres, que a pesar de tener una vida muy difícil, siguen adelante, por eso estoy segura que en algún momento lograrán romper el bloqueo”.

Hasta agosto de 2026, el secretario de Estado gringo había anunciado más de cincuenta sanciones contra diferentes entidades cubanas y sancionado además más de una veintena de individuos. Como consecuencia, importantes empresas con una larga data de relaciones económicas en Cuba, como la minera canadiense Sherrit, o las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, se han retirado definitivamente del mercado turístico, que afecta directamente a la entrada de divisas.

Más de siete mil contenedores de mercancías, conteniendo piezas para el sistema electroenergético, alimentos, medicinas, etc., se encuentran varados en diferentes puertos del Caribe, sin nadie que quiera llevarlos al destino final. Un 60 % de estos contenedores corresponden a importaciones del sector privado, lo cual evidencia que el bloqueo norteamericano, contrario a la narrativa de la Casa Blanca, afecta a la totalidad de la economía de la nación.